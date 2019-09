Iniciatīva "Smiltene Alternative" izziņo rudens koncertu

Sestdien, 28. septembrī, no pulksten 21 Smiltenē, jauniešu centra “Miteklis” telpās, notiks iniciatīvas “Smiltene Alternative” organizēts atpūtas vakars koncerta formātā ar četru žanriski atšķirīgu mākslinieku piedalīšanos.



Jaunieši, kuri uzņēmušies izveidot šādu vakaru, atzīst, ka pagājis aptuveni gads kopš pēdējā koncerta. Līdz ar mācību gada atsākšanos ir vēlme atkal uzdāvināt kaut ko savai pilsētai.

“Esam sarūpējuši skanējumā dažāda rakstura mūziku, cerot, ka šoreiz mūsu apmeklētāji būs arī iepriekš neredzēti pusaudži un varbūt pat pa kādai trakākai, skaļumu mīlošākai ģimenei. Kopumā tas ir rokkoncerts, bet esam sagatavojuši krāsainus šī žanra atzarus, kā arī pa ilgākiem laikiem uz Smilteni atveduši sava veida hiphopa māksliniekus,” atklāj Daniēls Groza.

Pasākumā izskanēs rīdzinieku eksperimentāls roks ar nosaukumu “Les Attitudes Spectrales”, kuri jau vairākus gadus aktīvi uzstājas, izdod ierakstus, savos koncertos bieži mainās ar instrumentiem, bet no sastāva šobrīd palikuši divi cilvēki. Tādēļ Smiltenē no viņiem vairāk akustiska uzstāšanās, mikslī arī ar pilna sastāva kārtīgām rokenrola dziesmām, pievienojot ciemiņus uz citiem instrumentiem.

Otri mākslinieki, “Plastic Dummy”, ir grunge, garage rock žanra grupa no Ogres. “Grupa savā skanējumā ietver pankrokam raksturīgo ritma pulsāciju, kā arī pozitīvas, mažorīgas ģitāras, kurām pāri, dažos teksta teikumos slinkā manierē dzied grupas vokālists Igors. Grupa vakaram noteikti pienesīs gan enerģijas, gan pozitīvu sajūtu, ballītes atmosfēru.

Kā sava veida žanrisku pārsteigumu uz Smilteni esam uzaicinājuši vēl ne tik ļoti pamanītu, bet augstvērtīgu sastāvu no Rīgas ar nosaukumu “Sestra”, kas savā būtībā ir ritmiski skaitīts pants krievu valodā, kā pavadījums ir divu ģitāru, basģitāras un bungu dzīvais sastāvs, kas izpaužas grūva, funk, hiphopa un džeza mūzikas atsauču manierē, radot ļoti īpašu, ritmisku baudījumu, ģitāru melodiskās, relaksētās līnijas atkal dāvā atslābuma sajūtu,” stāsta “Smiltene Alternative” pārstāvis.

Kā ceturtā grupa pasākumā spēlēs melodiska punk apvienība “Gené Kruppa”, kas pirms vairākiem gadiem pirmos mēģinājumus aizvadīja Smiltenē. Grupa šovasar izdeva otro albumu. Līdz ar to koncerts Smiltenē būs sava veida pirmā dziesmu programmas atskaņošana publikai, kopš to publicēšanas.