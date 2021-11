Izdota Imanta Ziedoņa citātu grāmata “Minimismi II”

Fonds “Viegli” izdod Imanta Ziedoņa citātu izlases “Minimismi” otro grāmatu, kas šoreiz veltīta mīlestības tēmai. “Minimismi II” ir apkopojums ar Imanta Ziedoņa daiļrades nozīmīgiem un spilgtiem citātiem, kurus sakārtojis rakstnieks Osvalds Zebris.

Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” komanda nolēma vēlreiz pārlasīt Meistara radīto daiļradi ar mērķi – atrast rindas, kuras ir “mīlestības laiks”. Šajā izdevumā ikviens varēs atrast savu “minimismu” – īsu teikumu, kurš pauž lielu domu un ar kuru dot kādam cilvēkam sajūtu – esam kopā! Fonda “Viegli” padomes priekšsēdētāja par šo izdevumu grāmatas ievadā raksta: “Ar laiku viss atrisināsies, un mēs katrs pie sevis nodomāsim: “Es varēju daudz vairāk mīlēt – tajā trakajā laikā!”” Savukārt, rakstnieks Osvalds Zebris grāmatu raksturo sekojoši: “Šis ir mīlestības minimismu krājums, kurā ir romantiskas mīlestības šūnas, ir tuvākā mīlestības un draudzības šūnas, ir arī tādas, kurās atspīd no mīlestības mūžīguma, pārpasaulības. Ir tikai jāgrib pasmelties.”

Minimismi ir viens no Imanta Ziedoņa turpināšanās veidiem – nevis tikai pieminēšanā, pārpublicējumos un tulkojumos, bet arī jaunās formās, kas atvasināmas no Ziedoņa daudzveidīgā, bagātīgā literārā mantojuma. Mazā, kabatas izmēra grāmatiņa tērpta zilos vākos ar liepziediem, kuri simbolizē rūpes, siltumu un cerību. Grāmatas lapaspuses papildina jaunās mākslinieces Evelīnas Aurēlijas Ozolas ilustrācijas, kas radītas, lasot Ziedoņa tekstus un atvasinot no Meistara rindām konkrēto mākslas darbu.

Pirmo citātu izlasi “Minimismi” fonds “Viegli” izdeva 2018. gadā un grāmatiņa, tās formāts lasītājiem ļoti iepaticies, tādēļ nolemts veidot “Minimismi II”. Izdevumu 2018. gadā sakārtoja rakstniece, Imanta Ziedoņa līdzgaitniece Lija Brīdaka un vizuālo noformējumu veidoja māksliniece Ieva Krūmiņa.

Izdevumus “Minimismi” un “Minimismi II” šobrīd iespējams iegādāties grāmatnīcās “Jānis Roze” un fonda “Viegli” e-veikalā mājaslapā. No nākamās nedēļas grāmata “Minimismi II” būs pieejama grāmatnīcās visā Latvijā. Visām fonda “Viegli” aktivitātēm iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos “Facebook” un “Instagram”.