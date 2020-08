Izstāde “Mirkļbirka” pulcē vietējos māksliniekus

Ja ceļi ved uz Vijciema pusi, tad var ieiet pagasta tautas namā (iestādes darba laikā) un apskatīt vietējo mākslinieku darbu izstādi “Mirkļbirka”, kas būs atvērta līdz 30. septembrim.

Izstādē darbus eksponē septiņi pārsvarā gados jauni vijciemieši. Daži nesen pabeiguši mākslas skolu, viens (Adele Bērziņa) studē Latvijas Mākslas akadēmijā, bet pieredzes bagātākais izstādes dalībnieks ir dizainers Mārtiņš Vītols, kurš absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļu un radoši izpauž sevi, arī gleznojot.

Siltums sirdī, jo apkārt savējie

Izstādi “Mirkļbirka” Vijciema tautas nama zālē atklāja piektdienas, 7. augusta, vakarā, klāt esot sešiem izstādes dalībniekiem: Adelei Bērziņai, Sabīnei Lotiņai, Martai Šaicānei, Paulai Prauliņai, Jānim Hānam, Sigitai Zaļajai. Savukārt Mārtiņam Vītolam paredzētos ziedus saņēma viņa mamma Aīda Vītola.

Gan paši mākslinieki, gan izstādes skatītāji varēja novērtēt, cik labi gleznas un akvareļus izceļ Vijciema tautas nama jaunie statīvi, pateicoties kuriem, tautas namā beidzot var rīkot šādu darbu ekspozīcijas. “Ļoti patīk! Jau iepriekš, deju kolektīva mēģinājumā, pa aizkaru spraugu ieskatījāmies un priecājāmies,” teic izstādes atklāšanā sastaptā vijciemiete Asja Ozoliņa.

Savukārt gados visjaunākās izstādes dalībnieces – Valkas mākslas skolas absolventes Sabīne Lotiņa, Marta Šaicāne un Paula Prauliņa – “Ziemeļlatvijai” neslēpj, ka iepriekš bijis satraukums, kā nu tas būs, kad viņu mākslas skolas laikā radītie darbi tiks izlikti blakus Mārtiņa Vītola un Adeles Bērziņas radošajam veikumam. Joprojām esot grūti pie tā pierast, taču kopumā pēc izstādes atklāšanas jaunietēm ir pacilājoša sajūta – siltums sirdī, jo apkārt ir visi savējie.

Un arī mākslinieki ir savējie, jo visiem, izņemot Sigitu Zaļo, sākums ir Vijciema skolā, uzsver Vijciema tautas nama vadītāja Vita Bērziņa.

Vijciema sākumskolas direktore Aīda Vītola gan domā, ka skola pamatu dod nedaudz, bet vislielākais nopelns sasniegtajā ir pašiem bērniem un viņu vecākiem.



“Skolā uzreiz var redzēt, kuram ir talants. Atliek tikai pavirzīt iet tālāk. Ja bērni ir iestājušies mākslas skolā, tad vecāki ir tie, kuri viņus motivē mākslas skolu arī pabeigt. Zinu, kā man pašai bija ar savu bērnu. Viņam padevās zīmēšana, bet pēc 1. kursa viņš teica – “mammu, es nākamgad vairs nebraukšu uz mākslas skolu”, jo citi puikas pēc stundām varēja spēlēt futbolu, hokeju. Tad runāju, līdz pierunāju, un dēls pabeidza mākslas skolu. Tas ir ieguvums, jo rodas izpratne par krāsām, par kompozīciju. Nav nozīmes tam, vai viņš pēc tam dzīvē būs mākslinieks vai nē. Tas ir ieguvums pašam priekš sevis,” ir pārliecināta Aīda Vītola.



Mirklim ir nozīme

Izstādes atklāšanā apsveicēju vidū bija arī Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns, uzsverot, cik pamatots ir bijis pašvaldības lēmums atbalstīt novada pagastos dzīvojošo bērnu centienus mācīties pilsētas mākslas skolā, proti, tagad Vijciema tautas namā apskatāmā izstāde ir šā lēmuma augļi.

Tas pats attiecas uz mūzikas skolu, uz kuru arī ved Vijciema bērnu ceļi. Piemēram, šajā izstādē ar skaņdarbiem iepriecināja mūzikas skolas audzēkņi, jaunie vijciemieši Ralfs Ločmelis un Melānija Hāne.

Tiem, kuriem izstādes “Mirkļ­birka” apskatīšana vēl priekšā, noderēs Vijciema tautas nama vadītājas skaidrojums, kāpēc ekspozīcijai ir izraudzīts tieši šāds nosaukums. “Mirklim ir nozīme, jo māksliniekam doma radīt darbu rodas mazā mirklī, bet tikai pēc tam apaug ar domām, un tikai pēc tam sākas darbs, kas no mirkļa izaug minūtēs, stundās, dienās un reizēm pat gados. Arī no skatītāja viedokļa mirklim ir nozīme. Tas ir viens mirklis, kad apmeklētājs paskatās uz darbu, un pirmais iespaids viņam jau ir gatavs – arī par to, kurš darbs patīk vislabāk,” teic Vita Bērziņa.