Izstādē "Savvaļa" uzstāsies Smiltenes pūtēju orķestris un dzejnieki

Sestdien, 24. jūlijā, brīvdabas izstādē "Savvaļa" gaidāms koncerts, dzejas lasījumi un diskotēka.

Dienas programma tiks atklāta plkst. 15.00 ar interneta žurnāla "Satori" kūrētiem dzejas lasījumiem, kuros piedalīsies Semjons Haņins, Daina Sirmā, Marija Luīze Meļķe, Raimonds Ķirķis un Lauris Veips.

Vēlāk vakarā, plkst. 18.00, ar skaņu mākslinieka un arhitekta Oskara Poikāna "Savvaļai" speciāli sagatavotu programmu uzstāsies Smiltenes pūtēju orķestris.

Naktī skanēs "Satori" dzejnieku diskotēka, kurā dziesmas spēlēs Marija Luīze Meļķe, Lauris Veips, Henriks Eliass Zēgners un Edvards Kuks.

Izstādi jebkurā diennakts laikā bez maksas apmeklēt var ikviens, bet, dodoties uz sestdien plānotajiem pasākumiem, apmeklētājiem būs jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Šī ir izstādes "Savvaļa" otrā sezona, kurā vairāk nekā 30 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas mākslinieki izstādījuši savus darbus pļavās, mežos, purvos un ezeros. Šogad izstādi sadarbībā ar "Satori" un biedrību "Ascendum" papildina "Savvaļas darbnīcu" notikumu virkne, kas norisinās visas vasaras garumā – to atbalsta VKKF mērķprogramma "Kultūrelpa".

"Savvaļā" var nokļūt gan ar auto (pēc koordinātām 57°12'43.4"N 25°58'05.7"E; Google Maps: ej.uz/savvala_karte), gan ar autobusu, braucot līdz pieturai "Jaundrusti". Aicinām apmeklētājus izvēlēties brīvdabai piemērotu apģērbu, tostarp gumijas zābakus, kā arī paņemt līdzi pretodu līdzekļus. Izstādē iespējams palikt pa nakti teltī, peldēties, doties pirtī, izmantot bibliotēku un baudīt dabu. Vairāk informācijas par "Savvaļu" atrodams mājaslapā savvala.lv, kā arī sociālajos medijos “Facebook” un “Instagram”.

"Savvaļa" top ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Igaunijas vēstniecības Rīgā, Vidzemes Kultūras programmas 2021, A/S "Latvijas valsts meži", A/S "Latvijas Nafta", A/S "Latvijas Finieris", SIA "Tikkurila", Pernod Ricard, Jameson un Gatartas pansionāta atbalstu. "Savvaļas" organizatoriskie un informatīvie partneri – interneta žurnāls "Satori" un biedrība "Ascendum".