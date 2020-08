Jauniešus aicina uz topošās spēlfilmas „JUMPRAVA. LIELAIS NOTIKUMS” kinoprovēm

Septembrī ar Nacionālā Kino centra atbalstu tiks uzsākta spēlfilmas „JUMPRAVA. LIELAIS NOTIKUMS” filmēšana, kuras pamatā ir stāsts par grupas „Jumprava” izveidošanos un attīstību laika posmā no 1984. līdz 1991. gadam, kad rokgrupa ar savām dziesmām un stilu veicināja Trešo Atmodu un iedvesmoja jaunus cilvēkus uz lieliem sapņiem pāri “dzelzs priekškaram”. Spēlfilmas uzņemšanai tiek meklēti gan grupas mūziķu atveidotāji, gan masu skatu dalībnieki.



Filmas dalībnieku atlasei aicināti pieteikties jaunieši no visas Latvijas, kas var pretendēt gan uz grupas mūziķu lomām, gan uz piedalīšanos masu skatos. Filmas galvenā četrinieka atlasei tiek meklēti pretendenti vecumā no 17-27 gadiem, un filmas veidotāji uzsver, ka grupas mūziķu tēliem “svarīga ir dzirkstele acīs un pirkstu galos, ieraugot sintezatoru. Lūkojamies pēc tādiem, kuri sirdī jūtas kā īsti rokstāri!”

Filmas pamatā ir stāsts par to, kā 20. gadsimta 80. gadu Latvijā “vokāli instrumentālais ansamblis” (kā to dēvēja padomju kultūras terminoloģijā) kļuva par supergrupu Jumprava, kas dziedāja pret metro, parodēja birokrātiju, urbanizēja mītu par Ziemeļmeitu, godināja izsūtītos, sauca suni par Molotovu, piejaucēja zemapziņu un it kā pa jokam peldēja no Ventspils uz Visbiju.

Kopā ar Jāni Balodi izveidoto filmas scenāriju režisēs un producēs viens no grupas Jumprava dalībniekiem, nu jau kinorežisors Aigars Grauba. Kā norāda filmas operators Valdis Celmiņš: “Aigars Grauba ir viens no tiem, kurš bijis tur klāt un ļoti precīzi zina, kur beidzas radošā patiesība un kur sākas populistiska savu nopelnu cildināšana.”

Filmā būtiska loma būs Jumpravas dziesmām, kas veidos filmas struktūru, dinamiku, stilu un emocionālo krāsu. Aigars Grauba uzskata: „Jumpravas dziesmas vairs nepieder grupai, bet viņu faniem un klausītājiem, jo saistās un rezonē ar viņu pārdzīvojumiem, emocijām un pieredzi, kas var būt arī pilnīgi atšķirīgas. Tāpēc filmas stāsta būtiska sastāvdaļa būs grupas fanu tēli, kas veidoti no konkrētām biogrāfijām.”

Lai pieteiktos kinoprovēm, jāsūta pieteikums uz e-pastu [email protected], jānorāda pretendenta vecums, telefona numurs, prasme spēlēt mūzikas instrumentus (taustiņus, ģitāru, basģitāru, bungas u.c.), jāpievieno fotogrāfija pilnā augumā un portrets bez cepures un saulesbrillēm.

Spēlfilma JUMPRAVA. LIELAIS NOTIKUMS top ar Nacionālā Kino centra un Valmieras pašvaldības atbalstu, filma būs gatava 2022. gada sākumā.