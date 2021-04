Jaunos māksliniekus aicina piedalīties “ES Zaļās nedēļas” konkursā

Aicinājums visiem māksliniekiem līdz 18 gadiem - izmantojiet savu radošumu, lai palīdzētu radīt nulles piesārņojuma pasauli!

Piesārņojums ietekmē ikvienu no mums. Tomēr tā galvenokārt būs jaunākā paaudze, kas nākotnē izjutīs sekas tam, kā attiecamies pret vidi šobrīd. Mūs interesē, kā šī paaudze uztver ar vidi saistītos jautājumus, neskatoties uz to, vai tas būtu vietējā vai pasaules mērogā. Vēlamies tai sniegt platformu, kurā iespējams iztēloties labāku rītdienu – pasauli bez piesārņojuma –, atainojot to ar mākslas starpniecību.

Tādēļ šī gada “ES Zaļās nedēļas” ietvaros aicinām jaunos māksliniekus iesūtīt savus darbus atbilstoši tēmai “Mana pasaule bez piesārņojuma”, lai parādītu, kāda var izskatīties pasaule bez piesārņojuma.

Tā ir tava iespēja demonstrēt savas mākslinieciskās prasmes Eiropas mērogā, parādot, kādā pasaulē vēlies dzīvot.

Vairāk par konkursa noteikumiem lasīt ŠEIT.

Informācija no Eugreenweek.eu mājaslapas publikācijas “Aicinājums visiem māksliniekiem no 0 līdz 18 gadiem”.