Jērcēnmuiža aicina uz čunčināšanas izstādi

Līdz 29. novembrim Strenču novadā, Jērcēnmuižas Mednieku namā, apskatāma izstāde “Krāsu mistika”, sniedzot ieskatu specifiskā, Latvijā salīdzinoši maz izplatītā crazy-wool rokdarbu tehnikā, ko latviski dēvē par tīmekļošanu jeb čunčināšanu.

Izstādē eksponēto, no dzijas un audumu atgriezumiem darināto sienas dekoru, tērpu, šaļļu un citu rokdarbu autore ir Laima Bakāne, Tautas tēlotājas mākslas studijas “Madona” dalībniece. Viens no darbiem ir viņas veltījums Jērcēnmuižas 2019. gada Leģendu naktij.



Var izpausties, cik fantāzija ļauj

“Brauciet, apskatiet izstādi, lai redzētu interesantu un specifisku rokdarbu tehniku! Ir pat atstāts viens nepabeigts rokdarbs, lai varētu saprast, kā šādi darbi tiek veidoti,” teic Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītāja, Jērcēnmuižas gide Ilvija Ķimse.

Lai kā arī sauktu šo crazy-wool tehniku, būtiski ir tas, ka, tīmekļošanu apgūstot, var radīt kvalitatīvu un oriģinālu mākslas darbu. Turklāt tīmekļojot iespējams neierobežoti radoši izpausties, fantazēt un realizēt visneparastākos krāsu un dzijas faktūru savienojumus.

Pamatā ir raksta veidošana uz ūdenī šķīstoša flizelīna no dzijas pavedieniem un efektdzijām, to nostiprināšana un sašūšana ar šujmašīnu. Tad darbs tiek iemērkts siltā ūdenī, kur flizelīns izšķīst, plaukstās paliek diegu “čupiņa”, kas izgludinot pārvēršas šallēs, lakatos, cepurēs, mēteļos, jakās un citos rokdarbos.

Izstādi “Krāsu mistika” atklāja aizvadītajā sestdienā, 26. oktobrī, kā vienu no Leģendu nakts pasākumiem Jērcēnmuižā, piedaloties darbu autorei Laimai Bakānei. Māksliniece arī vadīja turpat, Mednieku namā, sarīkoto radošo darbnīcu, sniedzot ieskatu tīmekļošanas procesā un dodot iespēju klātesošajiem pašiem to pamēģināt. Viņu vidū bija arī Lilita Ikale no Valkas novada Zvārtavas pagasta, kurai radoša izpausme un rokdarbi ir sirdslieta, it īpaši tērpu šūšana, cepuru un aksesuāru veidošana.

Par tīmekļošanu Lilita bija dzirdējusi jau agrāk, redzējusi Laimas Bakānes darbus feisbukā un vēlējusies klātienē redzēt, kā tie top, bijusi pat doma mākslinieci uzaicināt uz Zvārtavas pagastu, taču tas nav bijis lēts prieks, ne pa kabatai. Tāpēc iespēju satikt Laimu Bakāni Jērcēnos un pašai izmēģināt tīmekļot zvārtaviete nelaida garām un piedzīvotajā nav vīlusies.

Lilita secina, ka crazy-wool tehnika ir tieši viņas stilā, – var darināt tērpus, domāt krāsu salikumus, izpausties radoši, cik nu katram fantāzija ļauj, vienīgi jārēķinās, ka šī rokdarbu tehnika nozīmē lielu darbu un vēl mājās vajag šujmašīnu. Lilitai ir gan šujmašīna, gan tīmekļošanai vajadzīgie materiāli, kas palikuši pāri no šūšanas, gan interese, tāpēc pēc radošajā darbnīcā iegūtajām zināšanām pati sāks veidot darbus šādā tehnikā.

Apmeklētājiem jāpiesakās iepriekš

Lai apskatītu izstādi “Krāsu mistika” Jērcēnmuižas Mednieku namā, interesentiem iepriekš jāsazinās ar Ilviju Ķimsi (tālrunis 28645054) vai Gintu Gailīti (tālrunis 26312250), lai vienotos par apmeklējumu, vēlams, darba laikā. Ikdienā Mednieku nams apskatei ir slēgts.

Pie viena, līdz ar izstādi, var apskatīt arī Jērcēnmuižu un tās apkārtni. Jērcēnmuiža Latvijas piļu un muižu Leģendu naktī iesaistās no pašas pirmās reizes 2012. gadā. Šogad uz Leģendu nakti Jērcēnos ieradās interesenti no pašu un kaimiņu novadiem, Rīgas, Tukuma un citām Latvijas vietām, kā arī no Igaunijas, – apskatījās izstādi, piedalījās radošajā darbnīcā un noklausījās koncertu, kurā leģendāras Imanta Kalniņa dziesmas dziedāja mūziķis Rihards Saule.

“Koncerts bija brīnišķīgs, mūziķim par katru dziesmu bija savs stāstījums. Liela dažāda vecuma apmeklētāju interese bija par radošo darbnīcu. Māksliniece priecīgi secināja, ka iznākusi tāda sātīga darbnīca,” līdzi priecājas Ilvija Ķimse un teic paldies visiem, kuri palīdzēja sarīkot Leģendu nakti Jērcēnmuižā, jo šis pasākums ir komandas darba rezultāts.





UZZIŅAI

Tīmekļošanai jeb čunčināšanai (angliski – “crazy-wool”) nepieciešamās lietas: