Jūlija izskaņā notiks muzikāla pastaiga gar "Lugažu muižas" parka dīķi

30. jūlijā, no 19:00-20:00 gaidīsim uz pastaigu ap Valkas pagasta, "Lugažu muižas" parka dīķi, kur būs unikāla iespēja sadzirdēt varžu kora dziedājumu. Bet, ja pastaigas laikā to nesadzirdēsi, tad ar vasarīgām vakara dziesmām priecēs mūziķis Lauris Valters no grupas "Ēnas" kopā ar Jāni Miltiņu.

Ja gribi izbaudīt varžu kori uz saliņas nestaigājot, līdzi jāņem plediņš vai krēsliņš, laba oma, pretodu līdzeklis un pats svarīgākais, sava draugu grupa ( ne vairāk kā 20 cilvēki).

Līdzi jāņem sertifikāts par Covid-19 vakcināciju, izslimošanu vai negatīvs testa rezultāts. Pirms tam būs iespēja veikt covid antigēnu testu.