Kādas animācijas filmas skatīties šajā sezonā? – iesaka režisors Edmunds Jansons

Multfilmas var kalpot ne vien par tīru izklaidi un “digitālo aukli”, bet arī par ērtu veidu kā bērnu iepazīstināt ar dažādām mākslas formām un ētikas jautājumiem, pārliecināts animācijas filmu režisors Edmunds Jansons. Režisora jaunākā pilnmetrāžas animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, kas tapusi programmā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”, pirmizrādi piedzīvos jau 30. janvārī.

“Skaidrs, ka vecāki ne vienmēr spēj kontrolēt, ko skatās viņu bērni. Piemēram, televīzijā viens raidījums veļas pēc otra, un bērns zināmā vecumā lielām acīm kāri tver visu, kas skan, kustas un ir krāsains. Tāpat arī uz filmu plakātiem netiek norādīts, vai šī filma sniegs kādu devumu bērna izglītībā un attīstībā. Tāpēc svarīgi, lai vecāki piedalītos bērna personīgā repertuāra veidošanā, liekot saprast, ka ir arī kas vairāk par komerckino programmu. Filmas kalpo kā orientieri kultūrtelpā: jo daudzveidīgākas filmas bērns ir redzējis, jo ātrāk attīstīsies viņa individuālā gaume un personība,” pārliecību pauž Edmunds Jansons.

Bez patīkami kopā pavadīta laika, jaunām sarunu tēmām un pat “iekšējiem jokiem”, bērnu filmas, īpaši Eiropas bērnu kino, nereti vēstī par tādiem ētikas jautājumiem kā uzticība, draudzība, atšķirīgā pieņemšana, kā arī rāda, kā tikt galā ar dažāda veida pārdzīvojumiem. Tāpat filmas var dot stimulu sarunai par kādu nopietnāku tēmu, piemēram, ka zagt nav labi. “Tā vietā, lai kratītu ar pirkstu un vienkārši, bez skaidrojuma, teiktu, ka tā darīt ir slikti, bērns caur filmas stāstu un līdzi jušanu izprot noteikto morāles pamatprincipu,” skaidro režisors.









Edmunds Jansons iesaka:

Animācijas seriāli

Ozolstāstu nams (Treehouse Stories)

Prestižās “Emmy Kids Award” balvas laureāts, animācijas seriāls no Francijas. Katrā sērijā tiek skatīts cits stāsts, kas balstīts uz kādas bērnu grāmatas motīviem. Daļa no šiem stāstiem atrodami arī Latvijas grāmatnīcās. “Ozolstāstu nams” redzams katru sestdienas rītu LTV ekrānos.





Sveiks, Dagij! (Hey, Duggee)

Asprātīgs animācijas seriāls, kas vienlīdz aizraus gan vismazākos skatītājus, gan viņu vecākus. Sunītis Dagijs un draugi tiekas “Vāveru pulciņā”, kur iepazīst pasauli, veic dažādus trikus, un rāda, kā risināt dažādas sadzīves situācijas un uzdevumus ar fiziskām aktivitātēm. Seriāls ir saņēmis tādas kinobalvas kā “BAFTA Children’s Awards 2016” un “International Emmy Kids Awards 2016”.





Pilnmetrāžas filmas

Zēns un Pasaule (Boy and the World)

Filma par zēna piedzīvojumiem meklējot tēvu. Brazīļu animators Ale Abreua (Alê Abreu) filmai piešķīris unikālu noformējumu, to noformējot it kā no zīmuļiem veidotiem zīmējumiem. Filmā skan skaista brazīļu mūzika, tā ir teju bez vārdiem, taču neskatoties uz to, spēs aizkustināt jebkura vecuma skatītāju.





Ernests un Selestīne (Ernest & Celestine)

Režisoram Stehanam Objē (Stéphane Aubier) godam izdevies ekranizēt slavenā beļģu autora un ilustratora Gabriela Vincenta (Gabrielle Vincent) grāmatu sēriju par netipisko draudzību starp lāci un peli. Ar brīnišķīgām ilustrācijām apveltītā filma piestāvēs mājīgiem ziemas vakariem.





Lieliskais Lapsas kungs (Fantastic Mr.Fox)

Darbs, kurā tiekas divi ģēniji. Ekscentriskais režisors Vess Andersons ekranizējis bērnu iemīļotā angļu rakstnieka Roalda Dāla stāstu par Lapsas kungu. Pēc 12 gadu ilgas rāmas dzīves laukos, Lapsas kungā atkal mostas dzīvnieciski instinkti un viņš dodas vecajās medību takās, lai čieptu labumus no netālu esošo fermeru kūtīm. Taču drīz vien fermeri nolemj izkvēpēt Lapsas kunga ģimeni no alas. Stilīga un šarmanta filma.





Saule brauca debesīs

Jaunākais leģendārās latviešu animāciju filmas režisores Rozes Stiebras veikums. Balstoties uz folkloras motīviem, filma vēsta par Saules meitiņu, kas ķekatu laikā tiek nolaupīta. Un glābējiem ir tikai trīs dienas, lai meitiņu atgūtu, citādāk meitiņa zaudēs savu īpašo spēku. Filmiņa ir brīnišķīga iespēja uzsākt sarunu par folkloru, parunāt par tautasdziesmām, rotaļām, ķekatām. Filmu vēl var paspēt noskatīties uz lielā ekrāna, kinoteātros.





Īsfilmas

Animanimals

Īsfilmu sērija, kas pieejama vietnē Youtube. Katra, ap 3 minūtēm garā filmiņa, ielūkojas kāda dzīvnieka nedienās un piedzīvojumos. Krāsaini un asprātīgi. Piemērota pirmsskolas vecuma bērniem.





Kiosks

Talantīgās latviešu mākslinieces Anetes Meleces filmiņa, kas vēsta par kioska pārdevējas Olgas sapņiem. Acīgākie skatītāji pamanīs, ka, līdzīgi kā “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, filmiņas darbība notiek Rīgā.

The Kiosk from Anete Melece on Vimeo.





Divi tramvaji (Dva Tramvaja)

Ar unikālu dizainu apveltīta, Krievijā veidota filmiņa par tramvaju mammu un tramvaju dēlu. Filma stāsta par iejūtību un vecāku lomu mūsu dzīvēs. Noteikti spēs uzrunāt ikvienu mazo pilsētnieku.





Pirātu Karogs (Jolly Rodger)

Latvijas bērnu iemīļotās animāciju filmu varones Cūciņas Peppas autora īsfilma. Asprātīga un lakoniska, piemērota visiem tiem, kam patīk pirātu stāsti.