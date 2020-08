Kārķēnieši pagasta svētkus svinēs trīs dienas

Vairs tikai dažas dienas atlikušas līdz Kārķu pagasta svētkiem, ko svinēs trīs dienas – no 7. līdz 9. augustam.

Šis pasākums ir viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem pagastā, kas pulcē kopā kārķēniešus – gan tos, kuri dzīvo turpat, gan tos, kurus dzīve aizvedusi uz citām vietām. Ciemos gaidīs arī viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Viņi varēs ne tikai iesaistīties svētku pasākumos, bet arī apskatīt Kārķu pagasta ievērojamākās vietas.



Apskatīt vietu, kur tiek sēts prieks

Noteikti ir vērts doties uz Lustiņdruvu un mini zoodārzu zemnieku saimniecībā “Rudzīši”, iesaka Sandra Pilskalne, Kārķu pagasta pārvaldes brīvā laika organizatore.

Lustiņdruva atrodas blakus Kārķu pagasta centram – Ķires upes labajā krastā. Vēsturiski šī vieta jau muižas laikos un pirmajā brīvvalsts laikā bijusi domāta kā atpūtas mežs. Pēdējo gadu laikā pašvaldība tur izveidojusi interesantu dabas taku atbilstoši nosaukumam Lustiņdruva – vieta, kur tiek sēts prieks. “Turklāt šis prieks ir iegūstams par baltu velti, jo par takas izstaigāšanu nav jāmaksā. Tur ir daudz interesantu objektu, kas piemēroti visām paaudzēm,” piebilst Sandra Pilskalne.

Savukārt Kārķu pagasta zemnieku saimniecībā “Rudzīši”, kas atrodas 1,2 kilometrus no Kārķu ciema, iespējams apskatīt dažādus mājputnus – vistas, tītarus, dažādu šķirņu pīles un zosis, kā arī fazānus. Saimniecībā mīt arī Mangalica cūkas jeb “aitu cūkas”, pundurcūkas, aitas un kazas. Putnu un mājdzīvnieku apskate, tāpat arī vizināšanās ponija mugurā, iespējama ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz tālruni 29718433 vai 29723323. Interesentiem jārēķinās, ka mini zoodārza apskatei jāpērk ieejas biļete. “Gaidām pagasta svētkus. Gaidām ciemiņus, jo “Covid-19” mūs nomocījis,” teic “Rudzīšu” saimniece Anna Tropa.

Vēl Kārķu pagasts ir bagāts ar dižkokiem (tur apzināti 33 dižkoki un kultūrvēsturiski koki), kas varētu būt interesanti dabas tūristiem.

Apskates objekts ir arī Kārķu evaņģēliski luteriskā baznīca, kas tiek pozicionēta kā, iespējams, Latvijas skaistākā laulību baznīca un vieta, kas iedvesmo. Dievnams būs atvērts svētdien, 9. augustā, kad tur muzicēs Ieva Šablovska (arfa) un Ainars Šablovskis (saksofons).

Būs teātris, koncerti un dārza spēles

Arī šogad Kārķu pagasta svētku norises galvenā vieta būs Dabas koncertzāle un tās apkārtne. Izņemot koncertu baznīcā, kurā ieeja ir par ziedojumu, visi pārējie svētku pasākumi ir bez maksas.

Kārķu pagasta tautas nama vadītāja Dace Pieče kā jaunumu svētku programmā nosauc Cēsu teātra viesizrādi, Ādolfa Alunāna dziesmu spēli “Mucenieks un muceniece”, jo Cēsu teātris (režisore Edīte Siļķēna) Kārķos līdz šim nav bijis. Jaunums būs arī šogad citādāka sporta spēļu atklāšana, jo pirms tās uzstāsies Valmieras drāmas teātra aktieru grupa “Žerāri”, piedāvājot satīriski izklaidējošu muzikālo programmu “Lietussargs mums visiem viens...”. Valmieras drāmas teātra mājaslapā lasāms, ka grupas “Žerāri” dalībnieki ir Imants Strads (balss), Ģirts Rāviņš (balss) un Emīls Zilberts (balss, taustiņi).

“Par lietussarga tēmu sestdien pagasta svētku dalībniekiem visas dienas garumā būs pārsteigumi. Arī floristikas radošajai darbnīcai, kas notiks piektdien, 7. augustā, paņēmām lietussarga tēmu. Uz darbnīcu līdzi var ņemt savu veco, saplīsušo lietussargu un pārveidot ar ziedu un augu palīdzību, bet to var izdarīt jau mājās, liekot lietā radošo izdomu. Pēc tam ar lietussargiem izrotāsim Dabas koncertzāli,” stāsta Dace Pieče.

Savukārt sestdienas, 8. augusta, vakarā publika redzēs Burtnieku novada iedzīvotāju Līgas un Ivara Reņģu muzikālu tērpu šovu “40 dienu izaicinājums”. TV šovā “X Faktors” iepazītā dziedātāja Līga Reņģe ļāvusies izaicinājumam un 40 dienu laikā uzšuvusi 40 kleitas, ko varēs redzēt šajā šovā, kur tērpu demonstrāciju papildinās dziesmas.

Kārķu pagasta svētki ir arī iespēja ikvienam pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, jo arī šogad būs sporta spēles. “Tās būs daudzveidīgas, domātas visām paaudzēm, un visiem būs, ko darīt. Akcents būs dārza spēles – kornhols, krokets, petanka aktivitātes, loka šaušana, piepūšamās atrakcijas, velokarti un citas interesantas un aizraujošas aktivitātes visiem vecumiem un visām gaumēm. Atliek tikai nākt, braukt, piedalīties un baudīt skaistus svētkus un vasaru, uzzināt, kas ir šīs jaunās dārza spēles, kā tās spēlē, gūt iedvesmu un ierosmi aktīvai atpūtai draugu un ģimenes lokā,” teic Sandra Pilskalne.

Kārķu pagasta svētki

Piektdien, 7. augustā

no pulksten 8 – floristikas radošā darbnīca “Mūsu sargs – lietussargs! ” Dabas koncertzālē,

pulksten 19 – Cēsu teātra izrāde “Mucenieks un muceniece” Dabas koncertzālē (ieeja bez maksas).

Sestdien, 8. augustā

pulksten 8 – zolītes turnīrs Kārķu tautas namā,

pulksten 12 – svētku atklāšana, Valmieras teātra aktieru grupas “Žerāri” muzikāli humoristisks uzvedums “Lietussargs mums visiem viens” Dabas koncertzālē,

no pulksten 13 – sporta aktivitātes un atrakcijas visām paaudzēm pie Dabas koncertzāles, darbosies bufete,

pulksten 19 – sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana, Līgas un Ivara Reņģu muzikāls tērpu šovs “40 dienu izaicinājums” Dabas koncertzālē,

no pulksten 21 līdz 24 – spēlē grupa “Atestāts” no Rūjienas, viesojas Arturs Gruzdiņš.

Svētdien, 9. augustā



pulksten 13 – koncerts “Vasaras ritmi” Kārķu baznīcā. Muzicē Ieva Šablovska (arfa) un Ainars Šablovskis (saksofons). Ieeja – ziedojums.