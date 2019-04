Kārķos – sadziedāšanās pasākums “Draugs, atver vārtus...”

Sestdien, 13. aprīlī, pulksten 14 Kārķu tautas namā notiks pasākums “Draugs, atver vārtus...”, kurā uz sadziedāšanos aicina vietējais senioru ansamblis “Baltie taureņi”.

Kārķu tautas nama vadītāja Dace Pieče stāsta, ka senioru ansamblim šī ir jau 12. sezona. Kolektīvu vada Velta Kuratņika. Gadu gaitā kolektīvs ir sadraudzējies ar citiem līdzīgiem kolektīviem, tāpēc kārķēnieši tos aicina ciemos un rīko pasākumu pavasara noskaņās. Kārķos dziedās senioru vokālie ansambļi – “Atbalss” no Mazsalacas, “Ievas” no Rūjienas, “Mežābele” no Valmieras pagasta un “Dziedošie vīri” no Rencēniem.

Pasākuma īpašais viesis – mūziķe Anita Ozola, kura ar savām dziesmām priecē šlāgermūzikas cienītājus. Viņas dziesmas izpildīs “Baltie taureņi” kopā ar kapelu “Senās skaņās”. Koncertā uzstāsies arī vietējās deju grupas “Vēl ziedam” un “Vijolītes”.

“Visi varēs izlocīt kājas koncerta viešņas mūzikas ritmos vai dziedāt līdzi iemīļotas dziesmas,” sola D. Pieče. Viņa aicina latviešu šlāgermūzikas cienītājus pirms lielajiem pavasara darbiem atpūsties, izklaidēties un draudzīgās sarunās pavadīt sestdienas pēcpusdienu.