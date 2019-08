Ķēniņa Tālivalža svētki Trikātā jau šo sestdien!

10. augustā Trikātā tiks svinēti Ķēniņa Tālivalža svētki. Ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm visai ģimenei svētki sāksies sestdien jau no paša rīta, kad plkst. 10:00 tiks atklātas Trikātas sporta spēles un sabiedrības “Rona” kausa izcīņa volejbolā. No plkst. 12:00 gan lielie, gan mazie varēs ievingrināt roku loka šaušanā un bērniem būs pieejamas piepūšamās atrakcijas. No plkst. 14:00 pie saieta nama “Depo” darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī būs apskatāma foto izstāde. Radošajās darbnīcās varēs veidot dažādas figūras no modelēšanas baloniem un maskas. Tiks piedāvāta tūrisma aktivitāte, izjādes zirga mugurā, orientēšanās labirints, dažādas spēles bērniem.

Protams, neiztrūkstoša svētku aktivitāte “Tālivalža taka” – skrējiens (nolikums), kurā jau bez ierastām aktivitātēm – loka šaušanas, šaušanas mērķī, granātas mešanas, upes šķēršošanas u.c., kā jaunums būs šķēršļu joslas veikšana, ieģērbjoties bruņās, ar zobenu rokā. Pasākumu kuplinās zobencīņu paraudemonstrējumi. Pirmo reizi stiprā dzimuma pārstāvji varēs parādīt spēku un veiklību aktivitātē “Uznes kalnā savu ķēniņieni”.

Ar jautru ziņģu programmu “Kas tur lūr no pūra lādes” uzstāsies kapela “Abulmalas burlakas”. Būs arī bērnu popgrupu koncerts.

Svētku noslēgumā, plkst. 19:00, Trikātas pilskalna estrādē brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra jauna koncertprogramma “Uzliec veco gramofonu”. Koncerta biļešu cena iepriekšpārdošanā ir 5.00 EUR. Tās ir iespējams iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs www.bilesuparadize.lv, kā arī pašvaldības administrācijas centrā Mūrmuižā un pagastu pārvaldēs, Brenguļos un Trikātā. Pasākuma dienā ieejas biļešu cena būs 7.00 EUR (bērniem līdz 10 gadiem – ieeja bez maksas).

Pēc koncerta zaļumballe ar grupu “Tauriņdeja”. Balles biļete 3.00 EUR. Pārējās pasākuma aktivitātes ir bez maksas.