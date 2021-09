Klavieru meditācija Cēsīs - improvizācija vietā un laikā

2021. gada 1. oktobrī plkst. 19.00 Cēsu izstāžu namā notiks “Klavieru meditācija”. Tajā saspēlēsies komponiste, mūziķe Madara Pētersone un pianists, improvizators Jānis Bergs. Tā būs pirmā reize, kad duets piedāvās savas improvizācijas plašākai publikai, ļaujot gūt unikālu pieredzi un doties dvēseliskā ceļojumā.

Dueta radītā mūzika ir improvizācija vietā un laikā. Tā nekad neatkārtojas identiska, lai arī var sākties ar vienu muzikālo materiālu. Katra kompozīcija–improvizācija ir unikāls ceļojums ritma, faktūru, harmoniju, un arī domu pasaulē. Madara Pētersone stāsta: “Klavieru meditācija ir mūzika, kas radīta vietā un laikā, kurā mēs atrodamies. Mēs sākam savu saspēli neko nesarunājuši un kopā dodamies muzikālā ceļojumā. Kā lidojumā bez ierobežojumiem mēs meklējam vietas, kuras mums liekas vilinošas un skaistas. Un mēs dodamies šo skaistumu piedzīvot, ņemot līdzi ikvienu, kurš vēlas lidot ar mums.”

Mūziķi atklāj, ka improvizēšana ir arī nomierinoša, tāpēc to dēvē par meditāciju, lai arī dažbrīd miers spēj aiznest vistrakulīgākajos un krāsainākajos viļņos, kuri tomēr liekas absolūti droši. “Ritms, neaptveramu ritmisko zīmējumu pārklāšanās, ritma fāžu nobīdes un rotaļas. Faktūras sadalījums daudzos vienlaicīgi notiekošos slāņos. Modalitāte un tās izbaudīšana, iedziļināšanās, intriga rast risinājumus un ieklausīties skanējuma harmonijā un tai atskanošajos virstoņos. Tāda ir mūsu mūzika muzikāli,” atklāj Pētersone.

Jāņa Berga un Madaras Pētersones satikšanās notika mūzikas vakarskolā “Rīdze”, kur Jānis apguva kompozīciju, bet Madara strādāja par kompozīcijas skolotāju. “Tā mēs viens otru nejauši iepazinām”, teic Jānis, “vēl nenojaušot, ka nākotnē apvienosimies kopīgā klavieru duetā – skolnieks un skolotāja, kas apvieno akadēmisko un nepieradināto mūzikas pasauli.”

Madara Pētersone ir Latvijas klasiskās mūzikas dzīvē sevi pieradījusi komponiste, starptautiskā Karla Orfa konkursa laureāte, JVLMA kompozīcijas klases absolvente. Sadarbojusies ar ansambļiem Perpetuum Ritmico, Atomos, Art-i-Shock, Aigaru Reini, Ilzi Reini, Arvīdu Kazlausku, Aigaru Raumani, Spīķeru stīgu kvartetu, klavieru kvartetu Quadra un citiem. Kopš 2018. gada spēlē gamelāna grupā Lindhu Raras Indonēzijas vēstniecībā Berlīnē.

Jānis Bergs pirms 6 gadiem pašizolējās no ārpasaules un uzsāka savu lielo dzīves eksperimentu – vai ir iespējams kļūt par pianistu, izveidojot savu tehniku, pēc saviem noteikumiem un bez muzikālās izglītības, un progresēt, atsperoties tikai no sevis, bez referencēm no ārpasaules?

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties šeit.