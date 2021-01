Koncertfilma nominēta balvai

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka balvas “Zelta Mikrofons 2021” nominācijā “Koncertieraksts video” nominantu sarakstā iekļuvusi arī Dabas koncertzāles 2020 koncertfilma “Geastrum. Basas kājas”.

To aizvadītā gada jūlija vidū filmēja Valkas pagasta mežos netālu no Gaujas un Viestura Lārmaņa saimniecības “Bekas”. Koncertfilma tapa ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Valkas novada pašvaldības atbalstu. Koncerfilmā ar muzikālu priekšnesumu piedalījās arī valcēniešu pūtēju grupa – Vents Armands Krauklis, Māris Rungulis, Mikus Mīļais, Andris Niklavičs un Raimonds Rein­holds. Arī “Ziemeļlatvijai” bija ekskluzīva iespēja no malas vērot, kā top filmas ieraksts, kā arī dzirdēt muzikālos priekšnesumus mūziķa Ingus Ulmaņa vadībā.

Interesentiem ir iespēja Valkas novadā tapušo koncertfilmu noskatīties tiešsaistē.