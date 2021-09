Koncertzālē “Cēsis” gaidāms opermūzikas Galā koncerts ar spožu pasaules operas zvaigžņu dalību

Sestdien, 16. oktobrī, plkst. 17.00 “Andreja Žagara kultūras attīstības fonds” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Koncertzāli “Cēsīs” turpina tradīciju un jau trešo gadu rīko operas galā koncertu, veltītu ilggadējam Latvijas Nacionālās operas direktoram un spilgtai Latvijas kultūras personībai Andrejam Žagaram. Koncertā piedalīsies operas zvaigznes no Zviedrijas, Krievijas un Latvijas, lai kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Modestu Pitrenu klausītājiem dāvātu bagātīgu un krāšņu opermūzikas programmu.

Koncertā “Draugi – Andrejam Žagaram” dzirdēsim vienu no izcilākajām Riharda Vāgnera mūzikas interpretēm, zviedru soprānu Irēni Teorinu (Iréne Theorin), kuras vokālo sniegumu apbrīnojusi gan Bairetas festivāla, gan lielāko Eiropas operteātru prasīgā publika. Līdzās arī starptautisku slavu un atzinību guvusī dziedātāja no Krievijas, mecosoprāns Oļesja Petrova, kuras balss Koncertzālē “Cēsis” jau skanējusi 2015. gadā, Verdi Rekviēmā. Abu dīvu skatuves partneri 16. oktobra vakarā būs klausītāju iemīļotais un pasaules opernamos pieprasītais tenors, Lielās mūzikas balvas laureāts Aleksandrs Antoņenko, kā arī Latvijas Nacionālās operas vadošais baritons Jānis Apeinis. Pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pults stāsies harizmātiskais maestro Modests Pitrens no Lietuvas.

Vakara gaitā skanēs Andrejam Žagaram tuvā Riharda Vāgnera, Džuzepes Verdi, un Rudžero Leonkavallo, kā arī krievu dižgaru – Pētera Čaikovska un Modesta Musorgska, opermūzika.

Andrejs Žagars (1958 – 2019) bija līderis, kura vadības laikā Latvijas Nacionālā opera nokļuva Eiropas un pasaules operteātru apritē. Vizionārs, kurš spēja ieraudzīt talantus un palīdzēja viņiem augt un attīstīties. To vidū ir tādi šobrīd pasaulē augsti novērtēti solisti kā Elīna Garanča, Kristīne Opolais, Marina Rebeka, Maija Kovaļevska, Aleksandrs Antoņenko, diriģents Andris Nelsons un daudzi citi. Andreja kaislība bija opera, tādēļ ikgadējos koncertos Cēsīs skan spilgti opermūzikas darbi.

Koncertu atbalsta Nākotnes atbalsta fonds, Valsts kultūrkapitāla fonds un Hotel Neiburgs.

Biļetes uz koncertu nopērkamas Koncertzāles “Cēsis” kasē, “Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā www.bilesuparadize.lv.