Konkursa “Supernova 2020” finālā uzvar un Latviju Eirovīzijā šogad pārstāvēs Samanta Tīna

LTV autoru un izpildītāju konkursā “Supernova 2020” deviņu finālistu konkurencē TV skatītāju balsojumā triumfēja Samanta Tīna, kura ar dziesmu “Still Breathing” šī gada maijā pārstāvēs Latviju 65. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā, Nīderlandē.

“Vēlos, lai Eiropa sadzird, ka mēs kā maza valsts joprojām esam spēcīgs un vērā ņemams spēlētājs šajā konkursā, un mazajā Latvijā ir spēcīga, enerģijas pilna dziedātāja, kurai pietiks jaudas, lai pieceltu kājās visu Eiropu,” pauda Samanta Tīna.

Samanta Tīna ir dziesmas “Still Breathing” mūzikas autore, savukārt dziesmas teksta autore ir Aminata Savadogo. Skaņdarbu producējuši Samanta Tīna un Arnis Račinskis. Dziesma stāsta par sievietes neizsīkstošo spēku, vienlaikus vēršot uzmanību uz sabiedrībā valdošajiem stereotipiem par sievietēm. “Mums ir jābūt ideālām mātēm, sievām, saimniecēm un veiksmīgām karjeristēm ar lieliem nākotnes plāniem profesionālajā izaugsmē. Tāpat jāprot reizēm būt vīrišķīgām, lai pastāvētu par sevi, saviem tuvajiem un saviem sapņiem, jāsaglabā perfekts izskats un jāpaspēj aprūpēt arī visus apkārtējos sev līdzās. Tā ir viena liela sistēma ar pienākumu daudzumu, kas nedod nekādas atlaides!” – tā Samanta Tīna. Pēc konkursa noslēguma viņa saņēma arī Latvijas oficiālā Eirovīzijas fanu kluba simpātiju balvu.

“Supernova 2020” finālā piedalījās arī Katrīna Dimanta ar dziesmu “Heart Beats”, grupa “Bad Habits” ar “Sail With You”, ANNNA ar “Polyester”, DRIKSNA ar “Stay”, Miks Dukurs ar “I’m Falling For You”, Edgars Kreilis ar “Tridymite”, Katrīna Bindere ar “I Will Break Your Heart” un Seleste ar “Like Me”. Uzvarētāju noteica tikai skatītāju balsojums – klātesošā žūrija savu viedokli par priekšnesumiem izteica, taču nebalsoja. Skatītāji varēja balsot, veicot zvanu, nosūtot īsziņu, kā arī tiešsaistē konkursa mājas lapā. Tehnisku iemeslu dēļ tika izmainīta balsošanas kārtība mājas lapā – jaunajā balsošanas nolikumā bija paredzēts, ka par vienu dalībnieku no vienas IP adreses varēs balsot 5 reizes, taču tehnisku iemeslu dēļ jaunā sistēma nestrādāja un balsošana noritēja pēc iepriekšējo gadu prakses, izmantojot LTV izstrādāto sistēmu, kas sevi veiksmīgi bija pierādījusi iepriekšējos gados. Proti, skatītāji par vienu dalībnieku no viena sociālo tīklu profila (Draugiem.lv, Twitter, Facebook) varēja balsot 1 reizi.

Ar Samantu Tīnu atkal tiksimies Eirovīzijas otrajā pusfinālā 14. maijā

65. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā, Nīderlandē, piedalīsies 41 dalībvalsts. Latvijas pārstāve Samanta Tīna uzstāsies otrajā pusfinālā, kas notiks 14. maijā, un par vietu finālā cīnīsies ar dalībniekiem no Igaunijas, Dānijas, Austrijas, Šveices, Somijas, Moldovas, Sanmarino, Serbijas, Islandes, Čehijas, Grieķijas, Bulgārijas, Armēnijas, Gruzijas, Portugāles un Albānijas. Visas minētās otrā pusfināla valstis, kā arī Francija, Lielbritānija un Spānija no tā saucamā “lielā piecinieka” varēs balsot par Latvijas dziesmu, panākumu gadījumā ļaujot tai startēt Eirovīzijas finālā.