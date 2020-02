Konkursa “Supernova 2020” fināls jau šovakar! Par jaunumiem balsošanā

Jau šovakar LTV1 tiešraidē uzzināsim, kurš uzvarēs Latvijas Televīzijas (LTV) autoru un izpildītāju konkursā “Supernova 2020” un iegūs tiesības pārstāvēt Latviju 65. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā, Nīderlandē. Konkursa uzvarētāju šoreiz pilnībā noteiks skatītāju balsojums, ko veidos telefonbalsojums, SMS balsojums un internetbalsojums konkursa mājas lapā.

Par “Suprnova 2020” uzvarētāju kļūs tas konkursa dalībnieks, kurš balsošanas laikā būs ieguvis vislielāko balsu skaitu. Skatītāju telefonbalsošana un SMS balsošana, kā arī balsojums tiešsaistē konkursa mājas lapā https://supernova.lsm.lv/lv/ sāksies pēc pēdējās fināla dziesmas izskanēšanas un ilgs vismaz 10 minūtes. No viena tālruņa numura par vienu dalībnieku, zvanot un sūtot SMS, būs atļauts nobalsot tikai vienu reizi jeb viens zvans un viena īsziņa no viena numura. Savukārt, balsojot internetā, no vienas IP adreses par vienu dalībnieku varēs nobalsot ne vairāk kā piecas reizes.

Fināla priekšnesumus TV tiešraidē vēros arī žūrija: Igaunijas jaunās alternatīvās mūzikas raidstacijas “Raadio 2” galvenā satura redaktore Mārja Merivo-Parro (Maarja Merivoo-Parro), Lietuvas nacionālās atlases žūrijas locekle, “LRT” šovu vadītāja Gerūta Griniūte (Gerūta Griniūtė), “Universal Music Group” Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens (Petri Mannonen) no Somijas, kā arī pašmāju “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas. Žūrija paudīs savu viedokli un iespaidus par finālistu priekšnesumiem, taču šogad nebalsos, tāpēc “Supernova 2020” uzvarētāju pilnībā noteiks tikai un vienīgi TV skatītāji. (Papildu informācija: https://supernova.lsm.lv/lv/balsoshanas-nolikums/).

Ketijai Šēnbergai un Tomam Grēviņam pievienojas jaunā TV šova vadītāja Beta Beidz

“Supernova 2020” fināla tiešraidi rītvakar vadīs Ketija Šēnberga, Toms Grēviņš un populārā vlogere Beta Beidz jeb Beāte Bērziņa, kurai šī būs debija TV ekrānā. Finālu atklās jaunā dziedātāja Seleste. Kā otro uz skatuves redzēsim DRIKSNA, kuram sekos Katrīna Bindere, bet ceturtais būs Edgars Kreilis. Piektais kārtas numurs finālā ticis Katrīnai Dimantai, sestais būs Miks Dukurs, savukārt septītā – Nīderlandē dzīvojošā latviete ANNNA. Ar astoto numuru rītvakar startēs grupa “Bad Habits”, savukārt šī gada konkursa finālu noslēgs Samantas Tīnas priekšnesums.

Visas fināla dziesmas iespējams noklausīties šeit.

65. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē, piedalīsies 41 dalībvalsts. Latvijas pārstāvis uzstāsies otrajā pusfinālā, kas notiks 14. maijā, un par vietu finālā cīnīsies ar dalībniekiem no Igaunijas, Dānijas, Austrijas, Šveices, Somijas, Moldovas, Sanmarino, Serbijas, Islandes, Čehijas, Grieķijas, Bulgārijas, Armēnijas, Gruzijas, Portugāles un Albānijas. Visas minētās otrā pusfināla valstis, kā arī Francija, Lielbritānija un Spānija no tā saucamā “lielā piecinieka” varēs balsot par Latvijas dziesmu, panākumu gadījumā ļaujot tai startēt Eirovīzijas finālā.

“Supenova 2020” tiešraidi skatieties šodien, 8. februārī pl.21.25 LTV1 un REPLAY.lv, kā arī ar surdotulkojumu LTV7.