Koris “Vidzemīte” sadziedas virtuālajos mēģinājumos

Smiltenes novada Kultūras centra jauktais koris “Vidzemīte” 40. dzimšanas dienas gadu iesācis kā nekad agrāk – dziedātājiem nebijusi pieredze ir neklātienes mēģinājumi tiešsaistes programmas "Zoom" vidē.

Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestā un ieilgusī piespiedu pauze ir apstādinājusi arī Dziesmu svētku dalībnieku – amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvu – klātienes mēģinājumus un koncertus. Jau kopš 17. oktobra tiem ļauts darboties tikai attālināti. Tas attiecas gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem.

Veids, kā saglabāt kori, kad pandēmijas vairs nebūs

Līdz ar to kolektīvi meklē jaunas iespējas, kā šajā laikā noturēt sasniegto līmeni un saglabāt kopā būšanu, lai neizzustu no kultūras “kartes” pēc tam, kad pandēmija atkāpsies.

Iespēja, pie kuras pieturas un ko par labu atzīst Smiltenes jauktais koris “Vidzemīte”, ir regulāri pirmdienu vakaru mēģinājumi, satiekoties programmas "Zoom" vidē.

Kora “Vidzemīte” diriģente Baiba Žēbina uzsver, ka dziedāšana korī ir pleca sajūta, kopīga dziesmas spēka un emociju veidošana, ikvienam koristam klausoties, kā viņa balss saskan ar citām, kā veidojas akordi, – tātad tā ir muzicēšana kopā. Valstī ieviešot ārkārtējo situāciju, šī kopā muzicēšana vairs nebija iespējama. Sākumā kora diriģente Baiba Žēbina, koncertmeistare Inga Strazdiņa un vokālā pedagoģe Dzidra Jēkabsone nepilnus divus mēnešus strādāja ar katru dziedātāju vienu stundu individuāli, uzreiz vienā mēģinājumā – ar astoņiem dziedātājiem. Diriģente Baiba Žēbina stāsta, ka tā bija gluži kā vokāla nodarbība, kurā tika pievērsta uzmanība tam, kā dziedātājs elpo, nobalsta un veido skaņu, strādā ar artikulāciju un kā to visu pielieto, mācoties konkrētu repertuāru.

“Tā bija laba iespēja katram atrast savu vislabāko balss skanējumu. Dziedātāji uz šīm individuālajām nodarbībām nāca satraukti, jo nekad nebija dziedājuši pa vienam, bet pēc nodarbības bija apmierināti un pacilāti, jo mūsu korī katrs dziedātājs ir kā maza pērlīte, kas, kopā mirdzot, dod īsto dziesmas skanējumu. Vajag tikai spodrināt! Tomēr saprotot, ka darbs uz priekšu iet ļoti lēni, izlēmu pamēģināt veidot mēģinājumus caur interneta videokonferenču programmu "Zoom". Sākums nebija viegls, jo mēs visi mācījāmies. Te liels paldies jāsaka kora prezidentei Ingai Štrālei, kura uzņēmās mēģinājumu organizēšanas procesu. Protams, pilnvērtīgu mēģinājumu digitālās tehnoloģijas nevar aizstāt, jo katram ir savs interneta ātrums, kas neļauj skaņas signālam būt sinhronam,” atzīst Baiba Žēbina.

Lai kora “Vidzemīte” mēģinājumi notiktu "Zoom" vidē, iepriekš tiek ieguldīts liels darbs. Dziesmas pavadījumu iespēlē koncertmeistare Inga Strazdiņa. Diriģente Baiba Žēbina iedzied un ieraksta visas septiņas balsis pa posmiem. Pēc tam dziedātāji pieslēdzas "Zoom" digitālajam rīkam savā noteiktajā laikā pa balsu grupām un ar izslēgtiem mikrofoniem dzied līdzi, šādi posmu pa posmam iemācoties dziesmu. Diriģentei ir prieks, ka šādi tiek pārvarētas valstu robežas, jo mēģinājumos piedalās arī “Vidzemītes” koriste, kura tagad dzīvo Vācijā.

Dzied, lai būtu daļa no laimes formulas

Liels notikums korim “Vidzemīte” bija Jāņa Lūsēna dziesmas “Ziemassvētku zvaigzne” iestudēšana jeb vizuālā veidošana, izmantojot katra dziedātāja videoklipu un tad tos savienojot vienā dziesmā, tāpēc esot mazliet nosāpējusi sirds, kad nezināma iemesla dēļ šo kora Ziemassvētku sveicienu neielika Smiltenes novada Kultūras centra veidotajā adventes kalendārā. Veidot dziesmas iestudējumu uzņēmās viens no “Vidzemītes” koristiem Ilmārs Mednis, kurš ikdienā ir informācijas tehnoloģiju speciālists. Tika iegādāta speciāla programma, un darbs sākās.

Uz to, kā tas notika, atskatās kora “Vidzemīte” diriģente. “Atkal bija satraukumi, kā to darīt, kas katru filmēs, kā tas kopā izskatīsies? Atzīšos, nebija viegli pārliecināt, jo visvieglāk ir nepiedalīties. Taču arī šāda pieredze caur dažādo emociju gammu mūs visus tur kopā. Protams, katrs cilvēks ir citādāks, katram ir savas šī laika pārdzīvošanas problēmas, un ir arī tādi cilvēki, kuri uztver šo laiku ļoti sāpīgi, pasaka – “nē, man neko nevajag” un “ierokas savā alā”. Taču mēs, vairākums, esam piemērojušies šim laikam, skatāmies uz priekšu, jo zinām, ka tuvojas XXVII Vispārējie Dziesmu svētki, kas atkal būs emocionāli saviļņojošs notikums, kurā aizmirsīsim visu grūto un sāpīgo, neskaitāmās stundās ieguldīto darbu. Pievienojos domai par to, ka dziesmu svētku laiks ir daļa no Latvijas laimes formulas. Mūs visus vieno nebeidzamā mīlestība uz dziesmu, un tā palīdzēs tikt pāri arī šī laika grūtībām,” uzsver Baiba Žēbina.

XXVII Vispārējie Dziesmu un XVII Deju svētki ir plānoti 2023. gada jūlijā, bet koristi jau mācās šo svētku repertuāru. Taču šogad korim “Vidzemīte” gaidāms kāds cits liels notikums – 40. dzimšanas diena. Kolektīvs dibināts 1981. gada 11. novembrī. Nav iespējams paredzēt, kā koronavīruss uzvedīsies šoruden, tāpēc arī nav zināms, vai notiks kora “Vidzemīte” jubilejas koncerts.

Tomēr kolektīvs ļoti gaida to brīdi, kad atkal varēs dziedāt klātienē publikai. Taču vispirms būs īsti mēģinājumi visiem kopā, tiklīdz tas Latvijā būs atļauts. “Lai var saprast, ko dara balss. Jo pa šo laiku, kad nedziedam tā īsti, ar pilnu atdevi, balss nosēžas,” skaidro kora diriģente.

“Darām, ko varam, lai neizkrītam no aprites, lai neaizmirstam dziedāt. Un vēl ir svarīgi nezaudēt kontaktu, kolektīvam satikties. Ja to nevaram klātienē, tad vismaz to varam "Zoom" platformā,” par mēģinājumiem virtuālajā vidē kā labu, vajadzīgu nodarbi teic kora “Vidzemīte” prezidente Inga Štrāle. Viņai šajā laikā visvairāk pietrūkst tikšanos ar draugiem klātienē, taču Inga uzsver, ka ir jāpielāgojas pašreizējai situācijai. “Ir jāpaiet laikam. Gan jau viss nokārtosies un atradīsies risinājums arī šim. Neviens vīruss nepazūd no pasaules pavisam, tikai ar to jāprot sadzīvot. Kad būs lielāka pieredze, tad arī varēs zināt, ko un kā darīt,” teic Inga Štrāle.