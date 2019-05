Laivu pārgājiens Trikāta-Brenguļi „Jaunie-vecie Mērnieku laiki”

Pulciniet domubiedrus, pārlasiet “Mērnieku laikus”, vienojaties par komandas nosaukumu, atbilstošu noformējumu un gatavojaties laivu braucienam, kas vedīs pa Abula upi no Trikātas līdz Brenguļu alus sētai.



12.maijā pie sporta centra „Kaimiņi” Brenguļos un pie Trikātas tilta no plkst. 9:00 norisināsies reģistrēšanās un laivas numura izloze. Dalībnieki, kas ierodas ar automašīnu, reģistrējas Brenguļos. Pēc reģistrēšanās būs iespējams nokļūt Trikātā arī ar autobusu bez maksas. Autobuss aties no stāvlaukuma plkst. 10:00.

Laivu brauciens atklās Beverīnas Abula krastu burvību, ļaujot baudīt aktīvu un veselīgu atpūtu pozitīviem un harmoniskiem cilvēkiem, ainavu vērotājiem un asprātīgiem tērpu meistariem. Atzīmējot Reiņa Kaudzīša 180.dzimšanas dienu, kopīgi atcerēsimies pirmo reālistisko un vienu no spilgtākajiem latviešu romāniem “Mērnieku laiki”. Ķencis, Pietuka Krustiņš, Prātnieks, Kaspars un Liena ir tikai daži no romāna tēliem, kas atspoguļo daudzveidīgo latviešu būtību, kad runa iet par zemes dalīšanu. Svinot viena no autoriem jubileju un gaisā virmojot jaunajai administratīvi teritoriālajai reformai, šogad Laivu pārgājiena galvenais vadmotīvs komandu, tērpu un noformējuma izvēlē ir “Jaunie-vecie Mērnieku laiki”.

Dalībniekus sagaida laivu pārgājiens pa Abula upi, dažādi uzdevumi un aktivitātes, muzikāli priekšnesumi, kā arī iestiprināšanās ar siltu zupu, tēju un saldām uzkodām.

Laivu pārgājiena noslēgums būs Brenguļu alus sētā, kur laikā no 12:00 līdz 15:00 tiks sagaidīti aktīvie laivotāji kopā ar Smiltenes pūtēju orķestri. Tautas klases dalībnieki tiks apbalvoti pēc komandas un peldlīdzekļa oriģinalitātes, ekipāžas atraktivitātes un skatītāju simpātijām.

Dalības maksa ir 5.00 EUR no peldlīdzekļa līdz 4 personām vai, ja peldlīdzeklī ir 5 un vairāk personas, dalības maksa ir 10.00 EUR no laivas. Vairākas laivu nomas Laivu pārgājiena Trikāta-Brenguļi dalībniekiem piedāvā īpašas cenas pilnai peldlīdzekļa nomas komplektācijai:

SUP dēlis 15.00 EUR (Vidzemes laivas (Arnis tālr. 29127198)),

parastā laiva – divvietīga 20.00 EUR (Trikātas laivas (Jānis tālr. 28388956));

SOT kajaks – divvietīgs, trīsvietīgs 20.00 EUR (Vidzemes laivas (Arnis tālr. 29127198));

VISTA kajaks – divvietīgs 20.00 EUR (Vidzemes laivas (Arnis tālr. 29127198), Mučas (Helēna tālr. 29211634), FF Laivas (Māris tālr. 27852852));

EOLI kajaks – divvietīgs 20.00 EUR (FF Laivas (Māris tālr. 27852852));

VISTA kajaks – divvietīgs, trīsvietīgs 25.00 EUR (Pie Gaujas (Jānis tālr. 26275761));

kanoe – divvietīga, trīsvietīga 20.00 EUR (FF Laivas (Māris tālr. 27852852));

piepūšamā laiva – divvietīga, trīsvietīga 25.00 EUR (Mučas (Helēna tālr. 29211634));

piepūšamā laiva – četrvietīga 30.00 EUR (Mučas (Helēna tālr. 29211634));

piepūšamā laiva – deviņvietīga 60.00 EUR (Mučas (Helēna tālr. 29211634)).

Laivu pārgājienu organizē Beverīnas novada pašvaldība, atbalsta laivu nomas: „Trikātas laivas”, „Pie Gaujas”, „Vidzemes laivas”, „FF laivas”, „Mučas” un Brenguļu alus darītava. Ar pasākuma nolikumu var iepazīties www.beverinasnovads.lv. Vairāk informācijas par pasākumu un pieteikšanās e-pastā: [email protected] vai pa tālr. 25421116 (Ieva).