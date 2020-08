Latvijas Dabas fonds noslēdz kampaņu “Daba neko nav atcēlusi!” Valkas novada parkveida pļavās kopā ar Ainaru Mielavu un Ievu Akurateri

Jau kopš jūnija Latvijas Dabas fonds un tā dabisko pļavu atjaunošanas projekts GrassLIFE kampaņā “Daba neko nav atcēlusi!” aicināja iepazīt Latvijas dabu, iedziļinoties dabiskās pļavas norisēs kā īpašos pasākumos. Devīze “Daba neko nav atcēlusi!” atgādināja ikvienam, ka laikā, kad pastāv daudzi ierobežojumi, tiek atcelti pasākumi, festivāli un ceļojumi, dabā viss turpinās un tajā katrs var atrast aizraujošas norises. Kampaņu noslēgs divas Ainavu tūres parkveida pļavās 05.09. un 12.09., kurās varēs baudīt arī Ainara Mielava un Ievas Akurateres koncertus brīvā dabā.

Rudenī norises pļavā un dabā kļūst mierīgākas, puķu košo raibumu nomaina pelēkzaļie un brūnie toņi, kukaiņu rosība rimstas un pļava pamazām gatavojas ziemas mieram. Lai atvadītos no skaistās vasaras kopā ar dabisko pļavu, Latvijas Dabas fonds aicina uz diviem īpašiem pasākumiem – Ainavu tūrēm 2020 vienā no iespaidīgākajiem, daudzveidīgākajiem un retākajiem pļavu biotopiem – parkveida pļavās Ziemeļgaujā, Valkas novada saimniecības “Marsi” apkaimē. Latvijas Dabas fonds parkveida pļavu iecēlis par Gada dzīvotni 2020. Tā ir dzīvotne ar izklaidu augošiem lieliem un seniem kokiem vai koku un krūmu grupām, kas mozaīkveidā mijas ar klajiem zālāju fragmentiem. Latvijā tā ir ļoti reta –saglabājušies tikai 1400 ha parkveida pļavu un ganību, kas ir 0,02% no Latvijas teritorijas.

Parkveida pļavas ainavu daudzpusīgi pieredzēt ļaus koncerti zem senajiem kokiem – pļavā dziedās Ainars Mielavs un Ieva Akuratere, savukārt parkveida pļavas stāstu pārgājiena laikā pavēstīs biologs, projekta GrassLIFE demonstrējumu vadītājs Viesturs Lārmanis.

Ainavu tūre ar Ainara Mielava koncertu notiks 2020. gada 5. septembrī, savukārt Ieva Akuratere iešūpos pļavu rudens mieram 12. septembrī.

Pasākumi sāksies plkst. 11.00, kad dalībnieki pulcēsies, lai dotos pārgājienā pa parkveida pļavām (aptuveni 4 kilometri) kopā ar Viesturu Lārmani. Pārgājiena gaitā dalībnieki arī nonāks koncerta vietā, kur varēs klausīties mākslinieku akustisko sniegumu, kas savīsies ar jau rudenīgām dabas skaņām. Visi Ainavu tūres dalībnieki arī tiks pacienāti ar pārgājienam un COVID laika prasībām atbilstošu vieglu maltīti.

Kā kļūt par Ainavu tūres dalībnieku? Pasākums ir bez maksas, taču, lai nokļūtu Ainavu tūrē, ir jāaizpilda pieteikuma forma un jānobalso par savu mīļāko kampaņas “Daba neko nav atcēlusi” pasākumu – “Ziedēšanas ultramaratonu”, kukaiņu mīlas festivālu “Nerātnais kukainītis”, izrādi “Mobilais ganāmpulks”, cikāžu un sienāžu vijoļkoncertu “Upes loki” vai grupas “Pļavas putni” koncertu! No visiem, kas pieteikušies, tiks izlozēti 50 veiksmīgie, kuri varēs doties uz Ainavu tūri savā izvēlētajā datumā. Ar dalībniekiem sazināsimies individuāli.

Pieteikuma forma atrodama šeit: http://bit.ly/ainavu_ture_2020

Pasākumu norise tiks nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem norādījumiem par pasākumu rīkošanu. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, pasākums var tikt atcelts.