Latvijas valsts simtgades notikumu izlase Vidzemē

Jau šonedēļ būs klāt ilgi gaidītais 18. novembris, kad ar plašu programmu visā Latvijā un pasaulē svinēsim Latvijas valsts dibināšanas 100. gadadienu. Daudzveidīgs pasākumu klāsts tiek piedāvāts gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, bet pasaulē Latvijas vārdu godinās starptautiskā diplomātiskā programma. Svētku dienās gaidāmi vairāk nekā 900 daudzveidīgi notikumi, no kuriem lielākā daļa būs apmeklējami bez maksas. Veidojot pasākumu programmas, rūpīgi domāts, lai ikvienam cilvēkam būtu aktīvas līdzdalības iespējas un lai valsts dzimšanas diena ir personīgi īpašs notikums ikvienam. Ierosmei – ieteikumi, kas palīdzēs orientēties plašajā 18. novembra piedāvājumā Vidzemē.

18. novembra saullēktā, plkst. 8.11, ikviens aicināts pievienoties Latvijas rīta ieskandināšanai, kopā iesākot Latvijas valsts dzimšanas dienu un simboliski vēlot Latvijai saules mūžu. Šajā rītā ikkatrs aicināts ģimenes vai draugu lokā godināt Latvijas valsts karogu, nodziedāt Latvijas valsts himnu, kopā muzicēt un ieskandināt Latviju tās lielajā jubilejā. Kopīga Latvijas rīta ieskandināšana ar svētku programmu notiks Rīgā, Turaidā, Gaiziņkalnā, Cēsīs un citviet Latvijā un pasaulē.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā no plkst. 10.00 līdz 17.00 būs skatāma izstāde “Cēsu novada rakstainie dūraiņi” – eksponāti no muzeja kolekcijas un iedzīvotāju adīti cimdi, valsts simtgadi gaidot. Tāpat šajā laikā norisināsies interaktīva, izglītojoša izstāde „Pirmais gads”, kas vēstīs par pirmo Latvijas valsts gadu caur Cēsu pilsētas un novada prizmu, apzinot svarīgākās personības un notikumus, kam bija būtiska loma Latvijas valstiskuma izveidē no 1918. līdz 1919. gadam. Plkst. 11.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums. No plkst. 14.00 līdz 16.00 Vienības laukumā pie Uzvaras pieminekļa jaunsargi stāvēs goda sardzē „Brīvības sardzē”, lai parādītu, ka Latvijas jaunā paaudze ir gatava Latvijas nākotnes veidošanai. Plkst. 19.00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisināsies Svētku koncerts, bet plkst. 21.00 Vienības laukumā gaidāms Svētku salūts.

Svētku svinības Valmierā 18. novembrī sāksies plkst. 17.00 laukumā pie Valmieras kultūras centra ar pasākumu „Mūsu gaisma Latvijai” – tajā būs skatāmas no svecēm veidotas uguns spēka zīmes, kopīgi no svecēm tiks izveidota arī Latvijas kontūra. Savukārt plkst. 18.00 Valmieras kultūras centrā norisināsies Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts, kurā piedalīsies vokālā grupa “Latvian Voices”, bet plkst. 21.00, pēc svētku koncerta, grupa “Apvedceļš” priecēs viesus Svētku ballē.

Jūrmalā valsts svētku svinību ietvaros plkst 10.00 Dubultu baznīcā norisināsies dievkalpojums, kurā piedalīsies ansamblis “Svīres”. Svinību programmas turpinājumā paredzēts pasākums “Gaismas ceļš” – vairāk nekā 8500 sveču veidots ceļš, kurš vīsies cauri Jūrmalai 20 km garumā no Lielupes tilta Bulduros līdz Ķemeriem. Plkst. 19.00 pie Kauguru kultūras nama norisināsies Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas simtgades svētku koncerts un uguņošana un tiks pasniegta dižā svētku torte.

Madonas Saieta laukumā plkst. 10.00 norisināsies svinīgs svētku pasākums “Tiekamies rakstainos cimdos”, savukārt plkst. 11.00 kinoteātrī “Vidzeme” būs skatāma animācijas filma “Saule brauca debesīs”. Rozes Stiebras veidotā animācijas filma ir par Latviju kā Saules meitu, kura piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. Pēcpusdienā, plkst. 17.00, Saieta laukumā būs skatāms ugunsšovs un svētku uguņošana.

Valsts simtgades svinības Smiltenē tiks atklātas ar koncertu “Mūsu dziesmas Latvijai”, kas sāksies plkst. 15.00 Smiltenes Kultūras centra lielajā zālē. Koncertā piedalīsies Olga Dreģe, Rēzija Kalniņa, Aija Andrejeva, Ieva Akuratere un citi Latvijā pazīstami mūziķi. Plkst. 19.30 Baznīcas laukumā norisināsies Svētku sadziedāšanās kopā ar Smiltenes novada ansambļa un solistiem. Aptuveni 20.40 būs skatāms gaismas projekciju stāsts uz Smiltenes Ev. lut. baznīcas fasādes. Plkst. 21.00 turpat, baznīcas laukumā, norisināsies kopīga Latvijas himnas dziedāšana, Smiltenei vienojoties ar pārējo Latviju un visu pasauli, kā arī svētku uguņošana.

Limbažos iedzīvotāji aicināti 17. novembra vakarā plkst. 23.00 pulcēties Vienības parkā un iesaistīties Latvijas valsts simtgades sagaidīšanā ar savu veltījumu – publiski atskaņojot dzejas, prozas, dziesmu, mūzikas vai dejas priekšnesumu. Iedzīvotāju kopdarbs ir arī izstāde “Sirds cimdi Limbažos”.

Savukārt Valkas pusē īpašo cimdu stāstu vēstīs izstāde “Simts cimdu pāri Latvijas simtgadei” Vijciema tautas namā. Svētki tiks svinēti 17. novembrī, aicinot sasildīties pie jaunsargu iekurta ugunskura un godinot jauniešus „Brīvības sardzē” no plkst. 10.00 skvērā pie LPNP pieminekļa. Bet plkst. 16.30 Valkas pilsētas kultūras namā gaidāms svinīgais koncerts un balle.

Tiem, kuri vēlas nomodā sagaidīt arī jaunās simtgades pirmo dienu, no plkst. 23.00 būs iespēja dejot Simtgades klubu nakts pasākumos, kur tiks atskaņota tikai pašmāju mūzika. Sekojiet līdzi informācijai savā iecienītajā izklaides vietā.

18. novembrī ikviens aicināts doties uz svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti draugu lokā rakstainos cimdos. Svētku dienā velc rakstainus cimdus, sūti sveicienus draugiem, publicējot sociālajos tīklos lieto tēmturi #LV100. Plašāka svētku programma un informācija par 2018. gada 18. novembra notikumiem Kurzemē un citviet: www.LV100.lv/18novembris.