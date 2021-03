Lolita Ritmanis par mūziku filmai “Dvēseļu putenis” iegūst prestižo “Amerikas Komponistu un autoru apvienības” balvu

2. martā Amerikas Komponistu un autoru apvienība (Society of Composers and Lyricists) apbalvoja 2020. gada izcilākos komponistus filmu mūzikā. Augstāko apbalvojumu kategorijā “Izcilākā oriģinālmūzika neatkarīgai filmai” ieguva Lolita Ritmanis par mūziku filmai “Dvēseļu putenis”.

Līdzās mūsu kara drāmai otru augstāko apbalvojumu ieguva ASV ietekmīgā animācijas studija “Pixar” kopā ar komponistu trio Trentu Reznoru (Trent Reznor), Atikusu Rosu (Atticus Ross) un Džonu Batisti (Jon Batiste) par mūziku filmai “Soul”.

Viens no prestižākajiem izklaides ziņu avotiem pasaulē “Variety” nodēvēja šo apbalvošanas ceremoniju par “Dvēseļu puteņa” un “Soul” vakaru, jo abām filmām izdevās saņemt augstāko iespējamo novērtējumu no apvienības biedriem un īpašas balvu komitejas pārstāvjiem.

“Tas patiesi ir katra komponista sapnis, veidot mūziku tik vērienīgai un dziļai filmai, kāda ir “Dvēseļu putenis”! Es būšu mūžam pateicīga režisoram Dzintaram Dreibergam un visai filmas komandai, ka man tika dota iespēja komponēt mūziku šai elpu aizraujošajai kara drāmai. Sirsnīgs paldies vairāk nekā simt mūziķiem, kuri pirms diviem gadiem vasarā piedalījās mūzikas ierakstā pašā Rīgas sirdī, un, kuriem pateicoties, Latvija tagad izskan visā pasaulē,” savu prieku pauž komponiste Lolita Ritmanis.

Amerikas Komponistu un autoru apvienības balvā komponisti par savu veikumu sacentās piecās kategorijās. Lolita Ritmanis sacentās kategorijā “Izcilākā oriģinālmūzika neatkarīgai filmai”. Tajā kvalificējas filmas, kuru budžets nepārsniedz 15 miljonus ASV dolāru. Lolita Ritmanis pārspēja komponisti Emīlu Moseri (Emile Mosseri, filma “Minari”), kuru “Variety” nodēvēja par vienu no spēcīgākajiem konkurentiem šajā kategorijā, tāpat arī Šeriju Čunu (Sherry Chung, filma “The Lost Husband”), Stīvenu Praisu un Deividu Atenboro (Steven Price, David Attenborough, filma “A Life on Our Planet”) un Tamarkali (Tamar-kali, filma “Shirley”).

“Kino aprindās šo augsto apbalvojumu var uzskatīt par soli tuvāk ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” nominācijai, kura nākamajā kārtā jeb tā saucamajā “short list” ir iekļuvusi Lolita Ritmanis ar mūziku filmai “Dvēseļu putenis”,” uzsver filmas producente Inga Praņevska. “Cīņā par starptautisku pamanāmību un “Oskara” nomināciju mums noteikti jāsaka paldies veikalam-noliktavai “DEPO”, Nacionālajam Kino centram un Kultūras ministrijai, ar kuru atbalstu tiek īstenota filmas mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņa ASV un kas bruģē Latvijas kino ceļu uz panākumiem!”

Vēsturiskās kara drāmas “Dvēseļu putenis” mūzikas ierakstā piedalījās diriģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” mākslinieki kora menedžera Māra Ošleja vadībā. Filmai tika izveidots īpašs orķestris, kurā orķestra producents un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts Edgars Saksons apvienoja mūziķus no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Mūzikas ieraksts veikts Latvijas Radio 1. studijā Māra Briežkalna un skaņu režisora Vara Kurmiņa virsvadībā. Filmas mūzikas instrumentācijas autors ir Larijs Renčs (Larry Rench) no ASV, papildu instrumentāciju veicis Stīvens Rade (Steven Rade), savukārt mūzikas miksēšanu īstenoja amerikāņu producents un skaņu režisors Marks Matsons (Mark Mattson). Filmas skaņu režisors ir Aleksandrs Vaicahovskis.

Filmas “Dvēseļu putenis” kino balvas “Oskars” mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņas sponsors ir veikals-noliktava “DEPO”, kampaņu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Kultūras ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, palīdzīgu roku sniegusi Amerikas latviešu apvienība.

Īpaši filmas mūzikas radīšanu atbalsta Latviešu Fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lielāko daļu filmas “Dvēseļu putenis” izmaksu segusi valsts, savukārt trūkstošo finansējumu nodrošinājis filmas ģenerālsponsors – viens no Latvijas “dzimtajiem” zīmoliem veikals-noliktava “DEPO”, kā arī sponsors – “Latvijas Mobilais Telefons”.