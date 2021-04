Maija sākumā Valmierā notiks tradicionālais velo kino festivāls “Kino Pedālis”

Velo kino festivāls “Kino pedālis” jau sesto gadu aicina saslēgt vienā ritmā velobraukšanu un kino skatīšanos.

Citkārt ierastās burziņa aktivitātes pielāgotas šī brīža situācijai un valstī noteiktajiem drošības noteikumiem. Būs gan kino skatīšanas, gan īpaši izstrādāti maršruti: “Ģimeņu pedālis” – 8KM, “Puspedālis” – 30 KM un “Dižpedālis” – 55 KM, kuri ar interaktīvas spēles palīdzību izvedīs pa filmu cienīgiem līkločiem Valmieras apkārtnē. Bet, lai neskumtu tie, kuri 2.maijā netiks uz Valmieru, doties spēlē ar velosipēdu, vienlaikus atbildot uz jautājumiem un izpildot uzdevumus, varēs arī ar cilpošanas spēles palīdzību paša izvēlētā maršrutā Latvijā un visā plašajā pasaulē. Dalība bez maksas.

Kino nakts 1.maijā | Tavās mājās

Sestdienas vakarpusē visi būs laipni aicināti uz kinoteātri savās mājās. Skatītājiem sagatavota piecgades filmu izlase ar iemīļotām, emocionālām un iedvesmojošām filmām, kurās neiztrūkstoša loma atvēlēta velosipēdam. Lai rastos sajūta, ka filmas skatāmies visi kopā, tās tiks translētas noteiktā laikā un vietā - www.kinopedalis.lv.

18.00 Atklāšanas tiešraide

19.00 „Rīgas kungi”: Adriana Roze, 2015, Latvija 26 min.

19.30 „Ledus ceļš”: Ben Page, 2018, Lielbritānija, 24 min.

20.00 „Radžeša sapnis”: Joey Schusle, 2019, Nepāla, 19 min.

20.30 „Zilonis un velosipēds”: Olesya Shcukina, 2014, Francija, 9 min. /animācijas filma

20.45 „Plāns c-14 2 ”: Nico Munoz, 2018, Argentīna, 48 min.

Aicinām laikus papildiniet popkorna krājumus, lai varētu kraukšķināt, skatīties un baudīt uz nebēdu.

Velobrauciens 2.maijā | brauc pa īpaši izstrādātu maršrutu Valmierā un tās apkārtnē

Svētdien no trīs dažādām vietām Valmierā (atkarībā no izvēlētā maršruta), sev izdevīgā laikā varēs doties kādā no īpaši “Kino pedālim” izstrādātajiem maršrutiem – “Ģimeņu pedālis” - 8 km ar startu/ finišu Valmiermuižas pils parkā, “Puspedālis” - 30 km ar startu/ finišu pie Valmieras dzelzceļa stacijas un “Dižpedālis” - 55 km ar startu/finišu Vecpuišu parkā. Braucienu jautrāku padarīs “Kino pedāļa” spēle, kura rādīs braukšanas virzienu un piespēlēs jautājumus par un ap kino.

Drošība pirmajā vietā!

Lai izvairītos no pulcēšanās, katra maršruta sākuma punktā varēs ierasties jebkurā laikā, un spēle būs pieejama visu dienu. Viss, kas būs vajadzīgs, lai piedalītos velobraucienā - mobilais telefons, velosipēds, “Loquiz” lietotne, interneta pieslēgums, pieejas kods, kurš tiks izziņots festivāla mājas lapā un “Facebook”. Dalībniekiem ļoti svarīgi ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus – maskas, divi metri un braukšana atļauto mājsaimniecību ietvaros. Atrodoties uz ceļa un kustībā, svarīgi sekot līdzi ceļu satiksmes noteikumiem.

Cilpo kopā ar “Kino pedāli” Rīgā, Liepājā vai pat Vašingtonā

Lai neskumtu visi tie, kuri dažādu iemeslu dēļ 2. maijā nevarēs nokļūt Valmierā, kļūt par “Kino pedāļa” dalībnieku varēs arī fiziski neatrodoties šeit uz vietas. “Puspedāļa” spēle būs pieejama spēlēšanai visā Latvijā un pat plašajā pasaulē. Apdomājiet sev tīkamāko maršruts 20 km rādiusā, balstoties no vietas, kurā atrodaties, pieslēdzieties spēlei lietotnē “Loquiz”, un lai sākas jautrība. Brīdī, kad sāksiet kustību, lietotne piespēlēs jautājumus vai uzdevumus, kas saistīti ar “Kino Pedāli”.

Visi dalībnieki, kuri 2.maijā piereģistrēs komandu lietotnē “Loquiz” piedalīsies lielajā loterijā. Izloze 2.maija vakarā tiešraidē “Facebook” un www.kinopedalis.lv.

Kur meklēt informāciju?

Tiešraides, loterija, pieejas kodi spēlēm un visa ar festivālu, spēli, "Loquiz" lietotni, maršrutiem saistītā informācija www.kinopedalis.lv un “Facebook” “Kino Pedālis”. Pierezervējiet datumus, baudiet pavasari, kustību un esiet veseli un lustīgi.

Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldībai, dalība spēlē un filmu skatīšanās bez maksas un ar subtitriem latviešu valodā.