Māra Upmane Holšteine, Goran Gora un My Radiant You radījuši DOD PIECI! 2018. gada himnu

Gaidot labdarības maratonu DOD PIECI!, pirmatskaņojumu piedzīvojusi mūziķu Māras Upmanes Holšteines, Goran Gora un grupas My Radiant You iedziedātā 2018. gada labdarības maratona oficiālā himna „Apskāvieni cik”. Dziesmas vārdu un mūzikas autori ir Māra Upmane - Holšteine, Jānis Driksna un Rūdolfs Budze (DJ Rudd), kurš ir arī dziesmas producents. Dziesmas tapšanā piedalījies arī grupas Triānas parks basģitārists Kristaps Ērglis.

“Kopā būšanas tēma ir ļoti jūtīga. Ir viens solis no mirkļa, kad es jūtos kā vislabākā mamma pasaulē, līdz brīdim, kad šķiet - man nekas neizdodas. Bērni ir konstants izaicinājums - pastāvīgs ir tikai tas, ka visu laiku kaut kas mainās. Pa vidu vēl nepieciešamība fiziski būt darbā un nedrīkst aizmirst savas emocionālās vajadzības. Kā būt kopā pa īstam, nevis vienkārši blakus? Apskāviens ir kaut kas tik vienkāršs, bet neapstrīdami apskāviena brīdī jūs esat kopā. Un es ticu, ka vecākam tas ir tik pat būtisks kā mazajam ķiparam,” par dziesmas tapšanu stāsta Māra Upmane Holšteine.

Māra atzīst, ka saprot šī gada labdarības maratona tēmas izraisīto diskusiju, jo arī pati saskārusies ar apkārtējo neizpratni par vēlmi mācīties kļūt par labu mammu: “ Ar pirmo bērnu biju pilnīgi emocionāli negatava jaunajai dzīvei. Kad sāku iet uz iknedēļas bēbīšu tikšanās nodarbībām psiholoģijas centrā, jutu, cik ārkārtīgi būtiski tas ir manai garīgajai veselībai un izpratnei par bērna vajadzībām. Tajā pašā laikā sastapos ar lielu neizpratni par šādu laika un naudas tērēšanu no tuvajiem un pat ļoti kautrējos par to runāt.”

Savukārt My Radiant You solists un četru bērnu tētis Jānis Driksna ir pārliecināts, ka stipras ģimenes ir nākotnes pamats: “Mūsdienās mēs viens no otra tiekam atrauti darbos, skolās, pulciņos, izklaidē un dabiskā saikne nereti zūd, esam kā vientuļas saliņas, kuras dzīvo zem viena jumta. Taču gan bērnam, gan arī vecākam ir ļoti svarīgi būt kopā un kopā augt. Stipras ģimenes izaudzina stiprus cilvēkus un stipri cilvēki veido stipru sabiedrību. Es redzu, ka tieši šim mērķim ir šī gada akcija. Varbūt kaut kur esam zaudējuši ceļu, novirzījušies, taču varam viens otram palīdzēt to atkal meklēt. Šāda veida profilakse ir pamatīgs ieguldījums mūsu pašu nākotnē - mūsu bērnos”.

Jautāts par to, kā sabalansēt profesionālo dzīvi ar ģimeni, kurā aug četri bērni, Jānis saka: “Mēs kā vecāki nedrīkstam pazaudēties savās ikdienas rutīnās un svētkos, jo tā jau ir tā lielā atbildība, laižot pasaulē pēcnācējus- vecāka statuss paliek uz mūžu. Mēs cenšamies veidot savas ģimenes tradīcijas un savu rutīnu. Mēs kopā mācamies priecāties, svinēt un arī būt nopietniem, aizdomāties. Mēs augsti vērtējam mazās lietas ikdienā - smaidu, uzmundrinājumu, labu joku, kopējas ēdienreizes, jo tās mazās lietas jau arī ir tās, kuras atceramies no savas bērnības un tās kļūst par mūsu lielajiem dzīves balstiem.”

Himnu vēsture

Kopš 2016. gada labdarības maratona draugi, tautā populāri un mīlēti mūziķi, ik gadu dāvina Pieci.lv klausītājiem oficiālo DOD PIECI! himnu, kas spilgti atspoguļo katra gada tematiku.

2016 gadā spēcīgās dziesmas „Nepārlaužams” tapšanā iesaistījās plaša autoru un izpildītāju plejāde. Dziesmu radīja Māra Upmane-Holšteine, Dons, Goran Gora, VIŅA, ansis, Edavārdi, Ozols un Reiks, kuriem izpildītāju zvaigžņu korī pievienojās Intars Busulis, Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Ralfs Eilands, Justs, Aija Vītoliņa, Marta Grigale, Markus Riva, Lauris Valters, Jānis Stībelis, Latvian Voices, kā arī Mārcis Auziņš (ģitāra) un DJ Rudd (taustiņinsturmenti, elektronika).

2017. gadā savu dziesmu “Durvis vaļā” DOD PIECI! dāvināja Gatis Irbe un viņa projekts MESA. "Viena no visfantastiskākajām sajūtām ir apziņa, ka esi kādam vajadzīgs un noderīgs, ka vari ar kādu dalīties un kādam palīdzēt. Tieši tas ir stūrakmens, kas vieno dziesmas "Durvis vaļā" ideju ar labdarības maratona "Dod pieci" šī gada vēstījumu," dziesmas pirmatskaņojuma dienā skaidroja dziesmas autors Gatis Irbe.

Par labdarības maratonu DOD PIECI!

Jau ziņots, ka no 17. līdz 23. decembrim sabiedriskie mediji – Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un portāls lsm.lv – organizē labdarības maratonu DOD PIECI!, kura laikā DJ Toms Grēviņš, Magnuss Eriņš un Marta Grigale 148 stundas dzīvos un strādās īpašā stikla studijā Doma laukumā. Maratona laikā ēterā skanēs tikai klausītāju ziedotās dziesmas, studijas viesu priekšnesumi un stāsti par aktualizēto tēmu – kā kļūt par labākiem vecākiem un audzināt patiesi laimīgus bērnus.

"Amigo laimes indekss”, ko mērījis pētījumu centrs SKDS, atklāj - tas, cik laimīgs cilvēks jūtas bērnībā, tiešā veidā ietekmē viņa laimes izjūtu pieaugot. Gandrīz 9 no 10 cilvēkiem, kas bijuši laimīgi bērnībā, jūtas laimīgi arī pieaugušā vecumā.

Šī gada maratona laikā saziedotie līdzekļi caur “Ziedot.lv” tiks novirzīti jaunas bezmaksas mācību programmas ieviešana. Jau no 2019. gada pavasara jaunajiem vecākiem visā Latvijā būs iespēja apmeklēt psiholoģisku un praktisku mācību programmu, kas sniedzas tālāk bar bērna fizisko aprūpi un zīdīšanu, īpašu vērību veltot drošas piesaistes veidošanai ar bērnu. Katri pieci eiro nodrošina pusstundu praktisku un psiholoģisku mācību , kas ir daļu no jaunās mācību programmas 21 stundas apjomā. Liels paldies šī gada maratona partneriem un atbalstītājiem, bez kuru līdzdalības maratona norise nebūtu iespējama: “Luminor Banka”, “Amigo” un Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņam par finansiālu atbalstu maratona rīkošanā, “Lido” par uztura speciālista konsultācijām un DJ smūtijiem, “Alan Deko” par studijas interjera iekārtošanu, “G4S Latvia” par saziedotās naudas inkasāciju. Tāpat paldies “Hotel Gutenbergs”, “Rare reklāmas darbnīca”, “New Black”, “GIG service”, “Paulig” un visiem pārējiem, kas velta savus resursus un laiku sekmīgai maratona norisei.