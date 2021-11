Meitas piedzimšana rosina radīt oriģināldziesmu

Aizvadītās sestdienas vakarā LTV1 kanālā raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma” ar dziesmu “Guli, mazo bērniņ” debitēja valcēniete Sabīne Metus. Novembra dziesmu aptaujā šlāgermūzikas cienītāji aicināti balsot ne tikai par Sabīnes dziesmu, bet arī par aptaujas dalībnieces no Smiltenes novada – Ingas Rukas-Lazdiņas kompozīciju “Dziesma rudenīgā”.

Balsošana ir sākusies un ilgs līdz sestdienai, 27. novembrim, pulksten 00.01. Balsot var vienu reizi dienā interneta vietnē www.ltv.lv.

Sabīne dziesmu veltījusi visiem tiem cilvēkiem, kuri dzīvē saņēmuši vienu no skaistākajām dāvanām – iespēju būt vecākiem. Jau divus gadus Sabīne audzina meitiņu ar neparastu vārdu – Romia. Bērniņš bijis arī iedvesmas avots Sabīnes emocijām un vēlmei tās izteikt vārdos un mūzikā. Dziesmas autore uzskata, ka bērniņa ienākšana dzīve ir emocionāli piepildīts brīdis, kas līdzi nes arī lielu izaicinājumu.

“Ja ikdienu piepilda ar mīlestību, visas grūtības ir uzveicamas,” tā Sabīne. Viņa telefonsarunā ar “Ziemeļlatviju” no Londonas, kur abas ar meitu atpūšas, atklāj, ka pirmās šīs dziesmas atblāzmas atnākušas jau pirms vairākiem gadiem, bet īstās sajūtas, lai to pabeigtu, radās tikai tagad. Turpināt darboties mūzikas jomā ieteikuši ne tikai draugi, bet arī šīs dziesmas producents Reinis Briģis.

Jau iepriekš Sabīne ir startējusi dažādos muzikālos konkursos, kā arī uzstājusies koncertos, izpildot kāda cita kompozīcijas. Taču viņa vienmēr ir sapņojusi par to dienu, kad pati varēs izpildīt savas oriģināldziesmas.

“Radošie bērni, tāpat kā īstie, ir jāizauklē – tie prasa uzmanību un pacietību. Gadu gaitā esmu ieguvusi ticību sev un ceru, ka arī klausītājos radīšu patīkamas emocijas,” saka Sabīne. Viņa ir gandarīta, ka, piedaloties raidījumā “Latvijas Sirdsdziesma”, tā režisors Arvīds Babris bija sagādājis patiešām īstu pārsteigumu – intervijai pievienojis video no 2005. gada Zigmāra Liepiņa konkursa “Jaunās Zvaigznes”. Tolaik Sabīne bija vien divpadsmit gadus veca meitene, un tas bija viņas pirmais televīzijas konkurss. Sabīne atceras, ka viņa tolaik tikko bija sākusi dziedāt solo Valgas studijā “Joy” pie pedagoģes Marinas Jerjominas. Atceroties tā laika sajūtas, Sabīne atzīst, ka šis konkurss bijis viens no spilgtākajiem momentiem viņas dzīvē, jo tā bijusi liela laime piedalīties šāda mēroga konkursā. Iespējams, valcēnieši Sabīni atceras arī kā vietējās grupas “Ateljē” vienu no solistēm.

Sarunā Sabīne atzīst, ka saņēmusi daudz atzinīgu vārdu par dziesmas “Guli, mazo bērniņ” video. Tas tapis sadarbībā ar radošās apvienības “Colortime” videomākslinieku Arvi Belovu.