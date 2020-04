Mūziķi Smiltenes novadā stāsta par šā brīža situāciju

Ārkārtējais stāvoklis valstī būtiski ietekmējis arī mūzikas nozari. Uzrunātās grupas Smiltenes novadā laikrakstam atklāj, ka maijā un jūnijā veiktās rezervācijas vienu pēc otras atceļ, daļa pasākumu pārcelti uz rudens pusi, kas dod cerību. Kāzu muzikantiem jaunie pāri vēl nav pateikuši nē, taču pagaidām klusē.



Aktīvā koncertsezona allaž sākusies maijā. Tāpēc piespiedu dīkstāve radošās jomas pārstāvjiem ir kas nepieredzēts, visvairāk pietrūkst mēģinājumu un uzstāšanās. Nenoliedzami, šā brīža situācijā, būtiski samazinājušies ienākumi, taču vienlaikus uzrunātie mūziķi no Smiltenes novada atklāj, ka gandrīz katram no tiem ir pamatdarbs, tāpēc neēduši nepaliks.

“Maijā bija paredzēti seši, jūnijā un jūlijā katrā pa desmit un augustā astoņi koncerti. Vairāki pasākumi, kas ir saistīti ar uzstāšanos pilsētu svētku ietvaros, ir atcelti. Tie uzreiz ir noņēmuši mūs no distances un šovasar neko nerīkos. Vēl pāris notikumi ir pārcelti uz vēlāku laiku. Tas ir smags finansiāls trieciens. Protams, vēl pa vidu ir valsts svētki, Ziemassvētki, Valentīna diena, Sieviešu diena, bet lielākoties viss balstījās uz vasaras notikumiem. “Apvedceļš” pagaidām pēdējo koncertu nospēlēja 8. martā Rīgā, viesnīcā “ROMA”. Grūti kaut ko šobrīd prognozēt, bet izskatās, ka vasara būs bez pasākumiem. Jāapzinās, ka mūzika nav pirmās nepieciešamības prece cilvēkiem, galvenais, lai ir ēdiens un jumts virs galvas. Un tikai tad – paēdis cilvēks var sākt domāt par mākslu,” stāsta Latvijā populārās šlāgergrupas “Apvedceļš” līderis un solists Jānis Krūmiņš.

Iesaistās radošos projektos

J. Krūmiņš stāsta, ka grupā šobrīd neviens nav pilnībā palicis bez darba. Viņam pašam ir daudz brīvā laika, ko veltīt radošiem projektiem. “Izklaidējos filmējot, taisot mūzikas pavadījumu, rakstot dziesmas. Pagājušajā nedēļā zvanīja no TV3 un palūdza uzfilmēt video ar sveicienu un dziesmu, ko ar Armandu Leimani arī izdarījām. Kopā ar māsu Līgu Krūmiņu-Krīgeri safilmējām arī pašvaldībai vienam projektiņam. Pietrūkst jau ierastās ikdienas, jo tagad dzīve ir sagriezusies kājām gaisā, bet cilvēki ātri pielāgojas. Ir jau arī savi plusi, cilvēki vairāk laika pavada kopā ar ģimeni, dodas dabā, sakārtojas veselība. Lielākais ieguvējs ir suns, jo visu laiku dodamies garās pastaigās, aizčāpojot līdz Niedrājam, tad līdz “Slīpiem”,” stāsta “Apvedceļa” solists.

Oktobrī cer atzīmēt grupas desmitgadi

Gan atcelti, gan pārcelti koncerti ir arī pārējām grupām. “Šobrīd viss ir apstājies – gan publiskie, gan privātie pasākumi. Tikko, kad sākās “Covid-19” uzliesmojums, domājām, ka drīz vien tas viss beigsies. Aprīlī bija maz aktivitāšu, tāpēc šis mēnesis mums lielu ļaunumu nenodarīja. Tagad arī uz vasaru skatos diezgan skeptiski, jo maijā “Ceļojumam” atcelti četri pasākumi, pamazām atceļas arī jūnija un jūlija rezervācijas. Jāgaida, kas sekos tālāk. Mums visiem šis ir sirds darbs un ir grūti, ka nav iespēja iepriecināt citus ar to, kas sirdij pašiem vistuvāk. Ļoti gribas spēlēt, jo pēc ziemas perioda atelpas ir pietiekami,” saka grupas “Ceļojums” solists Jānis Krūmiņš.

Mūziķis cer, ka vasaras vidū vai vismaz rudenī situācija būs uzlabojusies un 10. oktobrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā varēs atzīmēt grupas “Ceļojums” 10 gadu jubileju, kā tas ir plānots.

Vai būs kāzas bez muzikantiem?

Dzintars Ziediņš no grupas “Kreisais pagrieziens” stāsta, ka arī viņiem maijā un jūnijā plānotie pasākumi ir atcelti, uz jautājuma zīmes esot jūlijs un kāzas. “Īsti nevar saprast, cik ilgi kāds būs gatavs ko pārcelt. Jūnijā plānotie kāzu pasākumi pagaidām pārcelti uz augustu. Ārzemēs dzīvojošo latviešu pāris bija nolēmis šovasar apprecēties Latvijā, taču pagaidām robežas un avio satiksme ir slēgta, tāpēc jūnijā, visticamāk, kāzu nebūs. Kamēr ir ierobežojumi, nav nozīmes zīlēt kafijas biezumos. Tagad jādomā, kā sabalansēt ģimenes budžetu, jo ienākumi ir stipri samazinājušies. Izmantojām iespēju paņemt kredītbrīvdienas, kas šobrīd atslogo ikdienu,” saka D. Ziediņš.

Viens no pieprasītākajiem kāzu muzikantiem no Smiltenes puses ir Vilmārs Miglavs. Pēdējo četru gadu laikā no maija beigām līdz pat oktobrim gandrīz katras brīvdienas V. Miglavs spēlēja kāzās. Arī šīs vasaras kalendārs bija praktiski pilns ar rezervācijām. “Pagaidām ir liels klusums no pieteiktajiem, un jauni pieteikumi ballītēm pagaidām ir apaļa nulle. Atcelts gan vēl nekas nav. Klusums ir tādēļ, ka cilvēkiem vēl ir cerība, ka ierobežojumus atcels jau pirms vasaras un valstiskā mērogā atļaus rīkot pasākumus,” optimistiskāks pagaidām ir V. Miglavs.

Krīze kā jauna pieredze

Smiltenes grupas “Propellers” solists Andis Mincis laikrakstam atklāj, ka valstiskie ierobežojumi nākuši gandrīz vienlaikus ar mūziķu aktīvās sezonas sākumu. “Tas bija negaidīti! Mūsu gadījumā, koncertēšana ir kā otrs darbs vai hobijs. Varbūt jāsaka, pat labi, ka visas olas nav vienā kulītē, jo katram grupas dalībniekam pamatdarbs ir cits, lai varētu nopelnīt ikdienas maizīti. Neapšaubāmi, arī darbā ir šādas tādas nianses, taču nevienam nav jāsatraucas, ka paliks neēdis. Satraukties un teikt, ka viss ir slikti, nē, mūsu blicē tā nevar. Protams, pietrūkst tā visa, jo mūzika zināmā veidā ir kā narkotika. Patiesībā fiziski tas ir grūts darbs, jo katrs koncerts prasa uzmanību, iepriekš sagatavošanos, mēģinājumus, instrumentu apkopi... Tie ir gan līdzekļi, gan laiks, bet, ja nepatiktu, mēs to nedarītu,” pārdomās dalās A. Mincis.

Grupas “Propellers” solists gan saka, – katrā desmitgadē cilvēki piedzīvo kādu krīzi. “Šī krīze būs jauna pieredze visai pasaulei. Restarts būs, un tas iemācīs ko jaunu. Varbūt daļēji tas nemaz par sliktu nenāks,” aizdomājas mūziķis.