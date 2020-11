Nacionālās kino balvas „Lielais Kristaps 2020” balvu laureāti

Ar balvu pasniegšanas ceremoniju Latvijas televīzijas tiešraidē no Nacionālās filmu skolas un vairākām citām Rīgas vietām 15. novembrī noslēdzās Nacionālā kino balva “Lielais Kristaps”.

LAUREĀTI

BALVU PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU FILMU MĀKSLĀ saņēma kinooperators KALVIS ZALCMANIS (balvas atbalstītājs - Hannu Pro).

LABĀKĀ PILNMETRĀŽAS SPĒLFILMA - Dvēseļu putenis, režisors Dzintars Dreibergs (studija Kultfilma). Žūrijas pamatojums: “Par būtisku Latvijas vēstures notikumu atainojumu, ļaujot mums tos izjust un noticēt.” Balvas atbalstītājs - LMT Viedtelevīzija. LMT prezidents Juris Binde: “LMT Viedtelevīzijas balva labākajai pilnmetrāžas spēlfilmai šovakar ar drona starpniecību nonāca pie uzvarētāja. Apsveicam filmas Dvēseļu putenis komandu un novēlam augstu lidojumu Latvijas filmām, kas iedzīvina mūsu kultūras vērtības un nes tās starptautiskajā kinopasaulē.”

LABĀKĀ PILNMETRĀŽAS DOKUMENTĀLĀ FILMA - Valkātājs, režisors Ivars Zviedris (studija Dokumentālists). Žūrijas pamatojums: “Filma, kas uzmanīgi seko tās personāžu sociālajām un politiskajām dienaskārtībām to drūmākajos posmos un aplūko izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras pierobežā dzīvojošie, sniedzot iespēju sadzirdēt tos cilvēkus, kuriem ne vienmēr tiek dota iespēja izteikties.”

LABĀKĀ ĪSMETRĀŽAS DOKUMENTĀLĀ FILMA - Pirmais tilts, režisore Laila Pakalniņa (studija Kompānija Hargla). Žūrijas pamatojums: “Spēcīgs vizuālais stāsts, kas atspoguļo mirkļa skaistumu.”

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS FILMA - Mans mīļākais karš, režisore Ilze Burkovska-Jakobsena (studijas Bivrost Film (Norvēģija), Ego Media (Latvija)). Žūrijas pamatojums: “Par oriģinālu veidu kā dalīties ar personīgo pieredzi, pārnesot uz ekrāna bērna skatījumu uz pasauli aiz dzelzs priekškara, atsvaidzinot to ar vieglu ironijas devu.”

LABĀKĀ DEBIJAS FILMA - Maiņa, režisors Reinis Kalviņš (studija Mistrus Media).

LABĀKAIS SCENĀRIJS Viesturs Kairišs, filma “Pilsēta pie upes”.

LABĀKĀ SPĒLFILMAS REŽIJA Dzintars Dreibergs par filmu Dvēseļu putenis. Žūrijas pamatojums: “Par vēsturiskas latviešu filmas pacelšanu jaunā mākslinieciskajā līmenī, par drosmīgiem radošiem lēmumiem, kas rada skatītājam līdzpārdzīvojumu valsts izveidošanas procesam.”

LABĀKAIS OPERATORS SPĒLFILMĀ Valdis Celmiņš par filmu Dvēseļu putenis. Žūrijas pamatojums: “Filmas vizualitāte ļauj sajust kara aukstumu un nežēlību, apliecina cilvēka dvēseles neizsīkstošo spēku.”

ĪPAŠĀ ŽŪRIJAS ATZINĪBA - operatoram Andrejam Rudzātam par filmu Ko zina Klusā Gerda. Žūrijas pamatojums: “Par oriģinālu gaismas un krāsu pielietojumu, radot jaunu, zaigojošu pasauli, kas skatītāju pārceļ netveramā vietā starp sapni un īstenību.”



LABĀKAIS AKTIERDARBS PIRMĀ PLĀNA LOMĀ Dāvis Suharevskis filmā “Pilsēta pie upes”

LABĀKAIS AKTIERDARBS OTRĀ PLĀNA LOMĀ Brigita Cmuntova filmā Pilsēta pie upes

LABĀKAIS MĀKSLINIEKA DARBS Jurģis Krāsons, Ko zina Klusā Gerda

LABĀKAIS KOSTĪMU MĀKSLINIEKA DARBS Keita, Ko zina Klusā Gerda

LABĀKAIS GRIMA MĀKSLINIEKA DARBS Dzintra Bijubena, Dvēseļu putenis

LABĀKĀ DOKUMENTĀLĀS FILMAS REŽIJA Liene Linde un Armands Začs, filma Klātbūtne. Žūrijas pamatojums: “Par dziļi personīgiem un vienlaikus ļoti izjustiem stāstiem, kas pasniegti ar pārliecinošu vienkāršību, kas iespējama tikai ar lielu uzticēšanos filmas veidotājiem.”

LABĀKAIS OPERATORS DOKUMENTĀLAJĀ FILMĀ Haralds Ozols, Ivars Zviedris, filma “Valkātājs”

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS FILMAS REŽIJA Ilze Burkovska-Jakobsena, filma Mans mīļākais karš

LABĀKAIS ANIMĀCIJAS MĀKSLINIEKS Kārlis Vītols, filma Gulbju jaunava

LABĀKĀ MŪZIKA Lolita Ritmanis, filma Dvēseļu putenis

LABĀKĀ SKAŅU REŽIJA Ludvīks Bohadlo, Roberts Slezaks, filma Pilsēta pie upes

LABĀKĀ MONTĀŽAS REŽIJA Gatis Belogrudovs, Dvēseļu putenis

LABĀKĀ STUDENTU FILMA saņēma LIELĀ KRISTAPA LUKTURI Divas strīpiņas, režisore Alise Zariņa

Šogad Lielā Kristapa filmas vērtēja starptautiska žūrija, un tajā darbojās Aija Bērziņa, žūrijas priekšsēdētāja (Latvijas Kinoproducentu asociācija), Kaspars Braķis (Latvijas Kinooperatoru ģilde), Elita Kļaviņa (aktrise, režisore), Rolandas Kvietkauskas (bijušais Lietuvas Kinocentra vadītājs), Arūnas Matelis (Lietuva, režisors), Juris Poškus (režisors), Ieva Viese-Vigula (FIPRESCI).

Lielā Kristapa balvu pasniegšanas ceremonijā īpašās balvas pasniedza kinokritiķu organizācija FIPRESCI, laikraksts Diena, portāls Kino Raksti un SIA Rīgas nami, portāla LSM.lv balsojumā noteikta Skatītāju balva.

Starptautiskās kinokritiķu federācijas FIPRESCI Latvijas nodaļa piešķīra balvu filmai Klātbūtne par kontemplatīvu un dzīvi apliecinošu četru jaunu sieviešu portretējumu, izteiksmīgā kinovalodā atklājot viņu individuālās personības un dzīves telpu un iejūtīgi dokumentējot pārmaiņas, kuras ienes bērna gaidīšanas periods. Balvu pasniedza Šarlote Līduma, FIPRESCI Latvija.

Laikraksta Diena balvu pasniedza laikraksta “Diena” kultūras izdevuma “KDi” redaktors Jegors Jerohomovičs: “Kultūras Dienas” balvas laureāti - režisore Laila Pakalniņa par dokumentālo filmu Pirmais tilts un režisori Anna Zača un Nils Skapāns par animācijas filmu Visi mani draugi miruši. “Ko var paspēt dažās minūtēs? Var izstāstīt visu dzīvi un varbūt pat laikmetu. Pašreizējā situācija prasa lakonismu un formas skaidrību bez liekiem vārdiem. Attēls var būt gan melnbalts, gan krāsains. Galvenais, ka mākslinieks filmas laiktelpā uzbur vīziju, kurā savienojas pagātne, tagadne un nākotne.”

No 22. oktobra līdz 12. novembrim notika skatītāju balsojums www.lsm.lv, balvu pasniedza žurnāliste, LTV raidījumu vadītāja Henrieta Verhoustinska. “Par skatītāju balvu šogad sacentās 13 kino darbi, ko par labākajiem spēlfilmu, animācijas filmu un dokumentālo filmu kategorijās bija atzinusi atlases komisija, bet jau pirmajās dienās tapa skaidrs, ka skatītāju sirdīs un prātos tā pa īstam konkurēja tikai divas filmas. Pēc sīvas cīņas gandrīz pusi no visām skatītāju balsīm ieguva un sabiedrisko mediju portāla LSM.lv skatītāju balvu par gada labāko veikumu kinomākslā saņēma filma Dvēseļu putenis”.

Portāla Kino Raksti balvu saņēma spēlfilmas Ko zina Klusā Gerda operators-inscenētājs Andrejs Rudzāts “par izcilu darbu filmā un par jēgpilnu, dziļu un saturīgu operatora darba būtības atklāšanu sarunā ar Kino Rakstiem, izraisot pārsteidzoši lielu portāla lasītāju interesi” (publikācija “Muša uz sienas – operators”, 21.04.2020.). Balvu pasniedz portāla galvenā redaktore Kristīne Matīsa un intervijas autore, kinokritiķe Daira Āboliņa.

SIA Rīgas nami balvu pasniedza SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja Vineta Verika: “Es būtu priecīga, ja uz Lielā Kristapa noslēguma ceremoniju varētu atvērt kinoteātra durvis un visi kopā ar balvu saņēmējiem varētu priecāties. Diemžēl vīrusa ierobežojumu dēļ mēs to darām attālināti. Vēlos, lai mēs saglabājam šo ļoti unikālo kino baudīšanas sajūtu – ar citiem skatītājiem vienā zālē uz lielā ekrāna skatīties filmas, kopā smieties un izbaudīt visu emociju gammu. Par to, ka tas ir ļoti nepieciešams, mēs pārliecinājāmies vēl pagājušajā nedēļā – svinējām jaunas latviešu filmas pirmizrādi. Šodien man ir tas gods pasniegt balvu filmai, kas ir vēsturiska un kurā ir tik īsti un patiesi kino kadri, kas skatītājiem zālē liek dzīvot līdzi. Šī filma gada laikā mūsu kinoteātrī izrādīta 111 reižu. SIA Rīgas nami balvu saņem skatītākā filma kinoteātrī Splendid Palace - Dvēseļu putenis. Tiekamies kinoteātrī jau pēc ārkārtas stāvokļa uz klātienes seansiem!”

Šogad ceremonija norisinājās nevis ierastajā vietā - kinoteātrī, bet Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas telpās. Ceremoniju vadīja aktieri Inga Alsiņa-Lasmane un Āris Matesovičs, tās režisors - Mārtiņš Ķibers.

Ceremonijas norisei tiešraidē varēja sekot portālā LSM.lv no plkst. 19.30. Ceremonijas pirmajā daļā tika noskaidroti pirmie balvas laureāti filmu un profesiju kategorijās, savukārt LTV1 tiešraidei pieslēdzās pirms uzvarētāju paziņošanas kategorijās, kas ik gadu raisa vislielāko intrigu - labākajām spēlfilmām, izcilākajiem aktierdarbiem un citām. LSM.lv tiešraides skatītājiem bija iespēja kopā ar Dairu Āboliņu iepazīt Nacionālās kino balvas vēsturi, ieskatīties filmu tapšanas aizkulisēs un noskaidrot, kā pirms vakara gaidītāko nomināciju uzvarētāju paziņošanas jūtas nominanti. Ceremonijas laikā ar muzikālu tēmu no filmas Mans mīļākais karš uzstājās Kārlis Auzāns, un Klezmeru ansamblis izpildīja melodiju virkni no filmas Pilsēta pie upes Jura Vaivoda apdarē.

Kopumā tika pasniegtas balvas 21 kategorijā.

Godalgotās un nominētās filmas joprojām iespējams skatīties straumēšanas platformās. Pilnmetrāžas filmu Dvēseļu putenis iespējams noskatīties LMT Viedtelevīzijā, Shortcut un Helio, Pilsēta pie upes - Vimeo un LMT Viedtelevīzijā; Ko zina Klusā Gerda (rež. Jevgeņijs Paškēvičs) - Shortcut un Helio; Reiņa Kalviņa filma Maiņa skatāma Shortcut un Helio; Matīsa Kažas starpdisciplinārais projekts Kino un mēs - Vimeo. Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālā animācijas filma Mans mīļākais karš - Vimeo. Animācijas filma Gulbju jaunava (rež. Kārlis Vītols) - LMT Viedtelevīzijā, Shortcut un Helio, Māsiņas Puteklītes (rež. Krista Burāne) - Shortcut.

Lielā Kristapa rīkotāji, Latvijas Kinematogrāfistu savienība, ir ļoti pateicīgi par atbalstu sadarbības partneriem – Nacionālajam Kino centram un LR Kultūras ministrijai, “Latvijas Mobilajam telefonam”, Rīgas domei, Hannu Pro, “LG Electronics Latvia”, “Rīgas namiem”, kinoteātrim “Splendid Palace”, Tallinas ielas kvartāls Tu jau zini Kur, Latvijas Kinofotofonodokumentu arhīvam, Kultūras informācijas sistēmu centram (KISC), LKA Nacionālajai filmu skolai, Rīgas Kinomuzejam, BB Rental, viesnīcai “Neiburgs”, “Valmiermuižai”, “Cafe Film Noir”, “Prestige Cuvee”, “Mitto”, Latvijas televīzijai, sabiedrisko mediju portālam LSM.lv, “Dienai”, “Kultūras Dienai”, “Kino Rakstiem”, “IEVAI” un “Cālim”, filmu producentiem, autoriem un skatītājiem!