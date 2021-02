Nebijis sasniegums Latvijas kino vēsturē: filmas “Dvēseļu putenis” mūzika iekļūst “Oskara” nākamajā kārtā

Lolitas Ritmanis mūzika filmai “Dvēseļu putenis” iekļuvusi ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” nākamajā kārtā jeb tā saucamajā “Short List”. Vēl nevienai Latvijas spēlfilmai nav izdevies gūt tādus panākumus.

Filmas mūzika turpina “Oscars” sacensību vienā sarakstā ar tādiem pasaules kinoekrānu milžiem kā “Tenet”, “Mank”, “News of the World”, “Soul” un “The Trial of the Chicago 7”. “Dvēseļu putenis” un straumēšanas vietnē Netflix pieejamā Sofijas Lorēnas filma “Life ahead” ir vienīgās ārpus Holivudas tapušās filmas, kas sacenšas par šo balvu.

“Dzintars Dreibergs man uzticēja savu “pirmdzimto bērnu” ietīt muzikālā segā. “Dvēseļu puteņa” mūzika tagad atrodas īsajā sarakstā “Oskara” balvai par labāko mūziku. Mazā Latvija – pasaules gaismā... neaprakstāmas emocijas šobrīd,” savu saviļņojumu pauž latviešu komponiste Lolita Ritmanis.

Arī filmas “Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs pauž patiesu gandarījumu: “Lolitas mūzika iedeva filmai dvēseli. Man ir gods, ka “Dvēseļu putenis” ļauj tik daudziem pasaulē dzirdēt Latvijas vārdu, stāstīt par mūsu vēsturi un strēlnieku piedzīvoto. Protams, būt vienā sarakstā ar Holivudas lielākajiem milžiem un studijām ir sasniegums, par kuru jāsaka milzīgs paldies visai komandai, kas strādāja šos mēnešus naktīs, un Latvijas uzņēmumam, veikalam-noliktavai “DEPO”, kas tik sarežģītā laikā nolēma Latvijas stāstu šajā ceļā atbalstīt!”

Savukārt Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma norāda, ka Latvijas filmu vēsturē šis ir vēl nebijis sasniegums: “Šis ir līdz šim nebijis sasniegums Latvijas filmu vēsturē, ar ko sirsnīgi apsveicu filmas “Dvēseļu putenis” veidotājus un komponisti Lolitu Ritmanis. Cīņa par “Oskara” nominācijām ir ārkārtīgi sīva, konkurence – spēcīga. Pandēmijas gadā, kas ir ietekmējis kino ražošanu un izrādīšanu visā pasaulē, Amerikas Kinoakadēmijas balva ir kļuvusi par to atskaites punktu, kas turpina tradīcijas un ļauj cerēt uz atgriešanos normalitātē. Cīņa par “Oskariem” šogad ir īpaši asa, šīs balvas vērtība – vēl jo lielāka. Tālab ir jānovērtē fakts, ka filma “Dvēseļu putenis”, īpaši komponistes darbs, ir pamanīts starptautiskā konkurencē.”

Vēsturiskās kara drāmas “Dvēseļu putenis” mūzikas ierakstā piedalījās diriģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” mākslinieki kora menedžera Māra Ošleja vadībā. Filmai tika izveidots īpašs orķestris, kurā orķestra producents un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts Edgars Saksons apvienoja mūziķus no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Latvijas Nacionālās operas un baleta, kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Mūzikas ieraksts veikts Latvijas Radio 1. studijā Māra Briežkalna un skaņu režisora Vara Kurmiņa virsvadībā. Filmas mūzikas instrumentācijas autors ir Larijs Renčs (Larry Rench) no ASV, papildu instrumentāciju veicis Stīvens Rade (Steven Rade), savukārt mūzikas miksēšanu īstenoja amerikāņu producents un skaņu režisors Marks Matsons (Mark Mattson). Filmas skaņu režisors ir Aleksandrs Vaicahovskis.

Filmas “Dvēseļu putenis” kino balvas “Oskars” mārketinga un sabiedrisko attiecību kampaņas sponsors ir veikals-noliktava “DEPO”, kampaņu atbalsta Nacionālais Kino centrs, Kultūras ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, palīdzīgu roku sniegusi Amerikas latviešu apvienība.

Lielāko daļu filmas “Dvēseļu putenis” izmaksu segusi valsts, savukārt trūkstošo finansējumu nodrošinājis filmas ģenerālsponsors - viens no Latvijas “dzimtajiem” zīmoliem veikals-noliktava “DEPO”, kā arī sponsors – “Latvijas Mobilais Telefons”.