Neparedzamais zīds. Valkas pagastā būs apskatāma zīda apgleznošanas studijas dalībnieču darbu izstāde

Valkas mākslas skolā zīda apgleznošanas studija mākslinieces un pedagoģes Gundas Sīmanes vadībā darbojas jau 12 gadus. Rūpi par studiju viņai nodeva Kristīne Ganiņa, kura tajā laikā bija bērniņa gaidībās. Ik gadu kā atskaites punkts notiek studijas dalībnieču darbu izstāde. Šogad tā būs ceriņu ziedēšanas laikā un brīdī, kad atkal durvis ver kultūras iestādes.

Zīda apgleznošanas studijas dalībnieču izstāde “Mainīgā pasaule” saieta namā “Lugažu muiža” būs apskatāma no 1. jūnija līdz 3. jūlijam. Darbus plašākai apskatei nodevušas Vija Rācene, Inta Miķelsone, Aija Bērziņa, Olga Kaļiņina, Svetlana Kanaikina, Tamāra Raspevina, Anneli Strumpe.

Kā atzīst Gunda Sīmane, desmit gadi, darbojoties studijā, paskrējuši garām nemanot, tāpēc šī gada noslēguma izstāde tika veidota kā kopsavilkums un tajā būs apskatāmi arī iepriekšējo gadu darbi. Ekspozīcijai izvēlēti vasarīgā tematikā apgleznoti zīda audumi, bet tiks izstādīti arī ziemas mēnešos līniju tehnikā apgleznoti šķīvji ar nosaukumu “Ziema”.

G. Sīmane atklāj, ka “zīda apgleznošana aizrauj ar to, ka tā reizēm ir neparedzama. Krāsas tik skaisti saplūst, veido dažādas noskaņas un tās nav atkārtojamas. Krāsas reizumis vada mūs, un tas šajā procesā ir interesantākais”. Stingra tehnikas apguve ir obligāta, strādājot ar gaisīgo audumu – zīdu. “Bez tehnikas neko nevar. Tā nosaka, kāds beigās izskatīsies darbs, jāstrādā ar kontūrām, jābūt drošai rokai, līnijām,” uzsver G. Sīmane.

“Zīda apgleznošana ir kā mākslas terapija. Cilvēki sanāk kopā, aizmirstas ikdiena. Viens otram kaut ko par savu dzīvi izstāsta, krājas pieredze. Mums studijā ir izveidojies stabils dažāda vecuma cilvēku kolektīvs. Nāk arī no Igaunijas krievu tautības dalībnieces, un visas kopā šajā radošajā procesā esam kļuvušas par labām domubiedrenēm. Sanākam kopā ar mērķi radīt kaut ko jaunu. Parasti vienojamies par tēmu un tad to tēmu katra attīsta, interpretē pa savam, tad skatāmies, kā nu kurai sanācis un iedvesmojamies jauniem darbiem, jaunām idejām. Šogad mēs vairāk pievērsāmies kubisma stilam. Iedvesmojāmies gan no latviešu kubisma māksliniekiem, gan Pikaso,” atklāj studijas vadītāja G. Sīmane.

Izstādes noskaņu un mākslinieces un pedagoģes Gundas Sīmanes darbību raksturo Imanta Vecozola vārdi: “Glezniecība ir noslēpumu pilna, bet tie atklājas tikai talantam, darbam, mīlestībai.”

VIEDOKĻI

Vija Rācene, ilggadēja Valkas mākslas skolas zīda apgleznošanas studijas dalībniece:

- Zīda apgleznošanas studiju nolēmu apmeklēt tāpēc, ka redzēju, kā strādā Marutas Stabulnieces vadītajā studijā, un sapratu, ka darbs uz audekla ar eļļas un akrila krāsām nav priekš manis. Lai gan darbs ar akvareļa krāsām ir kaut kas līdzīgs tam, ko mēs darām uz auduma. Zīda apgleznošanas procesā visvairāk man patīk tas pārsteiguma brīdis – kā krāsas uz auduma plūst, tas ne vienmēr ir paredzams. Tur nav tikai mans radošums, daudz nosaka materiāls. Protams, gadās reizes, kad krāsas saplūst tā, kā nebiji domājis. Tik daudz mēs esam apguvušas, redzam un saprotam, ka nav pareizi, bet, kā defektu padarīt māksliniecisku, tur mums ļoti palīdz Gunda. Viņa vienmēr atrod veidu, kā to, kas nav īsti sanācis, pārvērst estētiski pievilcīgu. Viņa ir ļoti radoša un mums neaizstājama.



Aija Bērziņa, ilggadēja Valkas mākslas skolas zīda apgleznošanas studijas dalībniece:

- Zīda apgleznošanas studiju apmeklēju, jo tā ir iespēja mācīties. Vienu brīdi biju pārtraukusi apmeklēt studiju, taču atsāku, jo zīmēšana zīdā ir ļoti patīkama nodarbe. To daru tikai studijā, mājās pa retam. Visus radītos darbus esmu atdāvinājusi. Studijā pavadītais laiks ir jēgpilns, un ir ļoti labi, ka ir Gunda, ar kuru pakonsultēties un kura palabo.