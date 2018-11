Nikolajs Puzikovs jauno dziesmu saraksta Kiprā

Nikolajs Puzikovs jau sen vēlējās sadarboties ar producentu un dziesmas autoru Rassell (Ruslans Kuksinovičs). Beidzot tāda iespēja radās un kopīgi tapusi dziesma “Man vajag tādu kā tevi”, kuras mūzikas autors ir Rassell, bet vārdus rakstījis pats Nikolajs.

“Ideja dziesmai radās jau gada sākumā, saņemot demo versiju no Rassell,” stāsta Nikolajs, “biju pozitīvi pārsteigts par Rassell melodiskās līnijas izvēli, kuras pamatā bija POP, R&B un vieglas deju mūzikas kombinācija. Vēl aizvien domāju, ka Rassell ir viens no talantīgākajiem producentiem Latvijā. Joprojām strādāju policijā, un dziesmas vārdus sarakstīju atvaļinājuma laikā Kiprā. Ceļojums man deva iedvesmu un labas atmiņas, līdz ar to uzrakstīt tekstu man bija mazliet vieglāk nekā atrodoties Latvijā. Tas nav viegls darbs atrast pareizos vārdus. Pirms dziesmu nododu saviem klausītājiem un atbalstītājiem, vēlējos saņemt ekspertu viedokļus un vairākums atzina, ka šādas stila dziesmas manā repertuārā nav, un ir laiks pamēģināt kaut ko jaunu.”

Par dziesmas video tapšanu Nikolajs komentē: “Esmu ļoti apmierināts ar darba rezultātu. Dziesmas video vēlējos atspoguļot braucienu ar motociklu. Videoklipā tika filmēti vairāki Harley-Davidson motociklu modeļi un ne tikai. Jāsaka paldies manam draugam Paulam, kurš palīdzēja to visu noorganizēt, kā arī paldies Kasparam Dvinskim (Dween), kurš ļoti aktīvi iesaistījās filmēšanas procesā. Un paldies visiem maniem draugiem, kuri filmējās – Dayana Kudryashova, Santa Ozoliņa, Jānis Ozoliņš, Daniela Kārkle, Linda Plaude, Linda Vilkārsne, Karolīna Motrosova, Rihards Matrosovs, Felipe Gabriel Xavier, Sindija Kļaviņa, Mārtiņš Grunte, Roberts Engers. Tā bija viena no labākajām ballītēm.”