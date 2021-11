NMPD Rīgas Motormuzejam nodod vairākus vēsturiskus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus

Pirmdien, 1.novembrī, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) nodeva Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Rīgas Motormuzeja īpašumā septiņus vēsturiskos operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus, ar kuriem mediķi devās izsaukumos astoņdesmito gadu beigās, deviņdesmitajos un līdz pat 2012.gadam.

Šos automobiļus, no kuriem daļa vēl ir padomju gadiem ierastajā baltajā krāsā un ar vēsturisko uzrakstu „Ātrā medicīniskā palīdzība” NMPD mediķi sen vairs neizmanto. Ar tiem pie pacientiem neviens nav braucis jau daudzus gadus, un līdz šim tie kā laikmeta liecības, kas izsauc ciemiņu interesi, rotāja brigāžu centru Rīgā un Latgalē.

NMPD direktore Liene Cipule uzsver: „Salīdzinot šos auto ar tiem, ar ko brigādes patlaban dodas izsaukumos, var labi redzēt, kā dažu desmitu gadu laikā ir audzis dienests un attīstījušās veselības aprūpes iespējas. Šodien NMPD mediķu auto līdzinās reanimācijas palātai uz riteņiem – tas aprīkots ar modernām medicīniskām ierīcēm, kas ļauj daudz labāk palīdzēt pacientiem un glābt dzīvības, ar mūsdienīgu pacienta pārvietošanas aprīkojumu un informācijas tehnoloģiju risinājumiem, kas atvieglo mediķu darbu. Turpretī dažās automašīnās, ko mediķi izmantoja, piemēram, astoņdesmito gadu beigās, bija tikai brezenta nestuves, skābekļa un “smieklu gāzes” aparāts, fiksācijas šinu komplekts un kruķi, uz kuriem pacients ar savainotu kāju varēja aizlekt līdz mašīnai. Saziņai ar dispečeriem automašīnā gan atradās arī rācija, taču, kā stāsta pieredzējušie kolēģi, tā nereti pārstāja darboties, izbraucot 20 kilometrus ārpus pilsētas.”

Rīgas Motormuzejam NMPD nodevis šādus vēsturiskos operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus: “UAZ 3962”; “GAZ 32214”; “UAZ 39629”; “Mercedes Benz Sprinter 312”; “Chevrolet Chevy Van G20”; “Mercedes Benz 609”; “Mercedes Benz 412”.

Vieni no vecākajiem ir „UAZ” un „GAZ” markas operatīvie transportlīdzekļi. Interesanti, ka „UAZ” automašīnas Krievijā ražoja armijas vajadzībām, un mašīnas no rūpnīcas saņemtas tumši zaļā jeb haki krāsā. Mediķi Rēzeknē paši tās tolaik pārkrāsojuši baltā krāsā un ar trafaretu uz auto sāniem uzzīmēja sarkanas svītras un uzrakstu „Ātrā medicīniskā palīdzība”. Savukārt „MERCEDES BENZ” markas automašīnas pēc neatkarības atgūšanas saņemtas kā dāvinājums no ārvalstu kolēģiem. NMPD šoferīši atceras, ka Valmieras pusē lietotais „MERCEDES BENZ 609” esot bijis esot bijis labs un izturīgs auto pilsētai, taču tālākos pārbraucienos ar to bijis grūti, jo auto maksimālais ātrums bijis 90-95 km/h. Brauciena laikā tajā nav bijis iespējams sarunāties un dzirdēt, ko pacients saka, jo traucējis ļoti lielais motora troksnis. Tiesa, auto esot bijis izturīgs. Savā laikā Valmieras mediķi tam devuši iesauku „kultūras nams”, jo uz jumta tam ir četras signāltaures, ka skanējušas gluži kā kultūras nama orķestris. Savukārt „MERCEDES BENZ 412” bijusi plaša un darbam ļoti ērta mašīna, lai arī, kā mūsu šoferi saka – ar „švaku” benzīna dzinēju un ļoti lielu “apetīti”.

CSDD Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks Agris Šmits ar gandarījumu atzīst: “Šis ir vēl viens piemērs tam, kā dažādu iestāžu veiksmīga sadarbība ļauj saglabāt pagātnes liecības. Priecājamies, ka pie mums nonāk arī sanitārā dienesta tehnika, kas uzticīgi kalpojusi mediķiem un šobrīd dodas pelnītā atpūtā. Iekļaujoties Rīgas Motormuzeja krājumā, šie spēkrati kļūs par vēstures lieciniekiem. Lai arī vairāki automobiļi ir salīdzinoši jauni, tos ir vērts saglabāt jau tagad, lai vēlāk eksponētu un ar to palīdzību stāstītu sabiedrībai par operatīvo dienestu vēsturi un attīstību Latvijā”.

CSDD valdes loceklis Aivars Aksenoks uzsver jau līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar citiem valsts dienestiem: “Pagājušajā gadā Rīgas Motormuzejs krājuma papildināšanai saņēma VUGD tehniku, kas savu laiku jau ir nokalpojusi, bet kā muzeja eksponāti turpina dzīvot muzeja fondos. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies arī ar Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un citām iestādēm, kas gados vecākos spēkratus nodod glabāšanai Rīgas Motormuzejā, lai tie par savām dienesta gaitām stāstītu muzeja apmeklētājiem”.

Plānots, ka NMPD ar Rīgas Motormuzeju sadarbosies arī turpmāk, un arī nākotnē muzeja krājumu papildināšanai un krājumā esošās speciālās tehnikas restaurācijai tiks nodoti interesanti un īpaši operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi.