Noskaidroti pirmie četri finālisti “Supernova 2019” . Kuri būs nākamie, kas viņiem pievienosies?

Pagājušo sestdien, noskaidroti pirmie četri dalībnieki Latvijas autoru un izpildītāju konkursā “Supernova 2019”. Fināla četriniekā iekļuvusī Samanta Tīna, Aivo Osiks, Edgars Kreilis un grupa “Laime Pilnīga ”. Otrā pusfināla finālisti tiks noskaidroti 2. februārī. Šajā pusfinālā viens no dalībniekiem jau iesaukts par “Supernova” veterānu, kas jau sesto reizi pēc kārtas cīnīsies par konkursa galveno balvu – ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursu. Bukmeikeri prognozē, ka Marka Rivas iespējas iekļūt finālā ir 54 %.

Pirmā pusfināla finālistiem, uz skatuves finālā, cer pievienoties arī pārējie 8 “Supernovieši” – “Dziļi Violets”, “Double Faced Eals”, “Laika Upe”, “Carousel”, Adriāna Miglāne, Kristiāna Bumbiere, Kristīne Pastare (Peress) un Markus Riva.

Taču lielāko interesi cilvēki izrādījuši tieši par Markusu Rivu un viņa neatlaidību, gadu no gada startēt konkursā. Bukmeikeru lokā, konkursa dalībniekam ar pieredzi, tiek prognozēts veiksmīgs starts un iespējas iekļūt finālā ir novērtētas ar 54 % varbūtību. Lai arī ierindots starp bukmeikeru favorītiem, lielākais Markusa Rivas konkurents pusfinālā un finālā būs “Double Faced Eels”, kuru izredzes iekļūt finālā ir 83%. Bukmeikeri, grupu izvirzījuši , kā reālāko pretendentu uzvarai visā konkursā.

“Marka Rivas izredzes kvalificēties finālam novērtējam diezgan augstas, jo uzskatām, ka dziesma ir Eirovīzijas formātam piemērota. Markus pēdējos gadus ir vadījis vairākus TV šovus un ieguvis vēl lielāku atpazīstamību, klausījumu skaits Spotify (viens no ietekmējošajiem faktoriem) arī ir pietiekami liels šai dziesmai, lai kļūtu par vienu no favorītēm. Kopumā uzskatām, ka otrais pusfināls ir daudz spēcīgāks un ka noteicošais būs žūrijas balsojums. Tāpat šova nolikumā minēts, ka žūrijai ir iespēja pasniegt “wild card” kādam no dalībniekiem, kas nav ticis uz finālu. Prognozējam, ka lielāka iespēja to sagaidīt kādam no otrā pusfināla dalībniekiem,” stāsta bukmeikeri.