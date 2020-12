Noslēgusies akcija “Apglezno un nobildē arī tu savu pastkastīti!”

Noslēgusies “Bilžu biroja” rīkotā mūzikas un mākslas festivāla “Bildes” 35 gadu jubilejai veltītā akcija “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”. Tajā iesūtītas 412 mākslinieciskotu pastkastīšu un 303 pastkastīšu maketu fotogrāfijas no 73 Latvijas pilsētām un novadiem.

Visaktīvāk akcijā iesaistījās Jelgavas, Liepājas un Tukuma novada iedzīvotāji. Tālākā pastkastīte tapusi Krievijas Federācijā, un to darinājusi latviešu valodas un kultūrvēstures skolotāja Ilona Saverasa. Savukārt, Briseles latviešu nedēļas nogales skolā tapa pastkastīšu maketi.

Darbu tapšanā izmantotas dažādas tehnikas – gleznošana, dekupāža, tamborēšana, kolāžu veidošana, pat kokgrebšana un kalšana. Arī tēmas bijušas dažādas – sākot ar melnbaltiem ģeometriskiem un abstraktiem tēlojumiem līdz pat krāsainiem dzīvās dabas un ainavu attēliem. Tās radītas gan pašiem sev, gan arī kā sirsnīgas dāvanas tuviniekiem un draugiem.

Festivāla “Bildes” direktore Tija Auziņa: “Akcijas dalībnieki ir atjaunojuši novecojušās, padarījuši interesantākas un krāsainākas ierastās, veikalā pirktās, kā arī darinājuši pavisam jaunas, funkcionālas pastkastītes. No sirds priecājos par katra akcijas dalībnieka veikumu, mākslinieciskojot savas pastkastītes! Tagad katram no viņiem tāda pastkastīte ir vienīgā – izlolota, izsapņota, mīļākajās krāsās ietērpta… Tas ir oriģināldarbs, vēstījums pašiem sev, draugiem un radiem un arī garāmejošiem vērotājiem.”

Pēc akcijai iesūtīto pastkastīšu foto galerijas aplūkošanas prieku par akcijas rezultātiem pauž Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte: “Brīnišķīgs ceļojums pa Latviju, iepazīstot tik daudzus visu paaudžu Latvijas ļaudis, kuri, labprāt atsaucoties idejai, ir spējuši iedzīvināt savu radošo potenciālu, padarot savu un kopējo dzīves telpu sakoptāku, krāsaināku”

Akcijas gaitā apgleznotas kā privātās, tā arī kopējās daudzdzīvokļu māju pastkastītes. Ne vienas vien mājas iedzīvotāji darbojušies kolektīvi, lai atsvaidzinātu un padarītu priecīgāku savas mājas kāpņutelpu.

Pie mākslinieciskotām pastkastītēm tikušas arī 20 iestādes un uzņēmumi, tai skaitā arī 7 bibliotēkas, vairākas izglītības iestādes, pašvaldību pārvaldes, tūrisma apskates objekti u.c.

Latvijas skolās norisinājās akcijas aktivizēšanas pasākumi “Ja man būtu pastkastīte…”. Tajos bērni tika aicināti iztēloties savu sapņu pastkastīti un veidot tās maketu. Attālināto mācību, kā arī vasaras prakšu laikā akcijā iesaistījās vispārizglītojošo un mākslas skolu audzēkņi Aizkrauklē, Baldonē, Krāslavā, Krimuldā, Mērsragā, Rīgā, Priekulē, Vecumniekos, kā arī bērni no citām interešu un izglītības iestādēm.

Arī pašvaldības un kultūras nami aicināja vietējos iedzīvotājus apgleznot pastkastītes. Pastkastīšu apgleznošanas pasākumā “Mēs savam Briežuciemam” vietējie iedzīvotāji atjaunoja un mākslinieciskoja pastkastīšu kompleksu pie bijušās pasta ēkas, kā arī vairākas daudzdzīvokļu māju un privātās pastkastītes. Pastkastīšu apgleznošanas pasākumi notika arī Ceraukstes, Zemītes, Penkules, Tumes, Popes pagastos, Līgatnē, Jūrkalnē un citur. Pasākuma “Ogre ceļo” atklāšanā Ogres novada Kultūras centrā pastkastītes apgleznoja mūziķi Antra Stafecka, Alex, Toms Kalderauskis un Gunārs Meijers.

Liepājas Karostas festivāla plenēra laikā mākslinieki apgleznoja pastkastītes, kuras nu rotā dažādus pilsētas uzņēmumus. Savas pastkastītes apgleznoja arī liepājnieki Ābeļu ielā, pulcējoties savas ielas svētkos un atverot savu pastkastīšu galeriju.

Pēc akcijas noslēguma “Bilžu birojs” un “Bilžu” mākslinieku žūrija izvērtēja iesūtītos darbus un atzīmēja interesantāko darbu autorus, piešķirot arī īpašās mākslinieku balvas: Mārtiņš Dunajevs no Jelgavas (mākslinieka Jāņa Straupes balva), Emīlija Anna Kalniņa no Smiltenes novada (mūziķa, aktiera Vara Vētras balva), Teiksma Luīze Dīriņa no Ādažu novada (mākslinieces Ineses Mailītes balva), Inga Romule no Dagdas novada, Linda Katrīne Rēriha no Dundagas novada, Solveiga Kļaviņa no Gulbenes novada, Agate Mūrniece no Alūksnes novada, Aiga Skrastiņa-Zommere no Jelgavas novada, Gabriela Zalcmane no Ozolnieku novada, Ērika Māldere un Ēriks Lenkevics no Vecpiebalgas novada, Igors Petunovs no Aglonas novada, Paula Mellīte un Rūdolfs un Māra Marta Brikmaņi no Līgatnes novada, Māra Bērziņa no Gulbenes novada, Erlands Mercs no Jelgavas, Anda Sproģe no Vecumnieku novada. Vēl mākslinieku balvas saņēma arī Beatrise Dērica no Jelgavas (mākslinieces Maijas Rezenbergas balva), Klaudija Frolova no Varakļānu novada (mūziķa Raimonda Bartaševica balva) un Līga Romančuka no Rēzeknes novada (mākslinieka, daiļkrāsotāja, dizainera Arvīda Plokštas balva).

Izvērtējot akcijas jaunāko dalībnieku veikumu, balvas no festivāla “Bildes” ilggadējā sadarbības partnera “Pure Chocolate” saņems: Alise un Kristers Ābeles no Kandavas novada, Alise Cibiņa no Jaunjelgavas novada, Gabriela Eiduka no Madonas novada, Ramona Kaktiņa no Jaunjelgavas novada, PII "Auseklītis" grupas "Mārītes" audzēkņi no Alojas novada, Ilze un Jēkabs Prūši no Jaunpiebalgas novada, Šarlote Skrible no Dundagas novada. Balvu saņems arī PII “Lācītis” kolektīvs no Jelgavas.

Norisinājās arī “Facebook” lietotāju balsojums. Tajā vislielāko balsu skaitu un draugu atbalstu guva Inga Romule no Dagdas novada, Paula Justīne Veidemane no Baldones novada un Teiksma Luīze Dīriņa no Ādažu novada.

Akcijas informatīvie atbalstītāji noteica savas simpātijas. Par mediju favorītiem kļuva Arvīds Šroms no Ludzas novada, Linga Krihnere no Liepājas, Solveiga Kļaviņa no Gulbenes novada, Gita Ozola no Tukuma novada, Katrīna Vīnerte no Talsu novada, Teiksma Luīze Dīriņa no Ādažu novada, Igors Petunovs no Aglonas novada, Mārtiņš Dunajevs no Jelgavas, Patrīcija Krūče no Liepājas, Alfrēds Lapetrovs no Jelgavas, Alise Rimkēviča no Jelgavas, Paula Dravniece no Jelgavas. Viņi saņems dāvanas no laikrakstiem “Vietējā Latgales Avīze”, “Dzirkstele”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Rīgas Apriņķa Avīze”, “Latgales Laiks” un “Zemgales Ziņas”, kā arī izdevniecības “Santa”. Dāvanas no laikraksta “Latvijas Avīze” saņems Kristiāna Prenclava no Ādažu novada, Kristīne Ķauķīte no Amatas novada, Solveiga Kļaviņa no Gulbenes novada, Mārtiņš Dunajevs no Jelgavas, Tomass Kārlis Upmanis no Jelgavas, Ieva Renāte Pētersone no Ozolnieku novada, Anete un Zane Krautmanes no Kandavas novada, Patrīcija Krūče no Liepājas, Arvīds Šroms no Ludzas novada, Laura Buka no Tukuma novada.

Latvijas Pašvaldību savienība izvirzīja savu “Top5”: Arvīds Šroms no Ludzas novada, Elvo Dobelis no Aizputes novada, lietišķās mākslas pulciņš “Čaklās rokas” no Tukuma novada, Brigita Čebatarova no Vecumnieku novada, Solveiga Kļaviņa no Gulbenes novada.

Balvas no Latvijas Nacionālā kultūras centra saņems: Ilona Saverasa no Baškortostānas Republikas Krievijā, Teiksma Luīze Dīriņa no Ādažu novada, Igors Petunovs no Aglonas novada, Elvo Dobelis no Aizputes novada, Elizabete Silava no Jelgavas, Līva Pekarska no Jelgavas novada, Inga Romule no Dagdas novada, Zigrīda Atāle no Liepājas, Gabriela Eiduka no Madonas novada, Niks Rūdolfs Neija no Ozolnieku novada, Uldis un Mārcis Stepiņi un Sigita Veide no Rojas novada, Sintija Strazdiņa no Tukuma novada, Sigita Kanča un Lāsma Reine no Varakļānu novada, Ērika Māldere un Aigars Lenkevičs no Vecpiebalgas novada, Normunds Liepnieks no Ventspils novada.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, īpaši vērtējot bibliotēku veikumu akcijas laikā, vēlas atzīmēt Vecpiebalgas novada bibliotēkas un Kokneses novada Iršu pagasta bibliotēkas pastkastītes.

Akcijai iesūtīto darbu fotogrāfijas un citas akcijas aktualitātes atrodamas mūzikas un mākslas festivāla “Bildes” Facebook lapā – @FestivalsBildes – un festivāla lapā www.bildes.lv.

Akcija sadarbības partneris – VAS “Latvijas Pasts”. Informatīvi atbalsta: Latvijas Pašvaldību Savienība, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Radio 2, “Latvijas Avīze”, LA.lv, 1188.lv, Inbox.lv, Pilsēta24.lv, Draugiem.lv, E-klase.lv, Santa.lv, , tipogrāfija “Zemgus”, “Rīgas Apriņķa Avīze”, “Alūksnes un Malienas Ziņas”, “Auseklis”, “Bauskas Dzīve”, “Brīvā Daugava”, “Dzirkstele”, “Druva”, “Ezerzeme”, “Jūrmalas Vārds”, “Kurzemnieks”, “Latgales Laiks”, “Liesma”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Ogres Vēstis Visiem”, “Rūjienas Vēstnesis”, “Saldus Zeme”, “Staburags”, “Stars”, “Talsu Vēstis”, “Vaduguns”, “Ventas Balss”, “Vietējā Latgales Avīze”, “Zemgale”, “Zemgales Ziņas”, “Ziemeļlatvija” u.c.