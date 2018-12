Noteikti Valmieras drāmas teātra labākie mākslinieki un gada izrāde

29. decembrī Valmieras teātrī pēc izrādes “Pigmalions” norisinājās ikgadējā teātra balvu pasniegšanas ceremonija, kurā sumināti iepriekšējās sezonas labākie mākslinieki un izrādes. Ciešā sadarbībā ar AS Valmieras piens, kas ietilpst Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmumu grupā Food Union, tika pasniegtas arī tradicionālās simpātiju balvas “Skatītāju balss”, kuru ieguvējus noteica skatītāju balsojums.

Aizvadītās sezonas labākie mākslinieki

Valmieras teātra iekšējā balsojumā, nenodalot pirmā un otrā plāna lomas, par pagājušās sezonas labākajām aktrisēm atzītas Elīna Vāne un Elīna Hanzena, bet labāko aktieru balvu saņēma Imants Strads un Ivo Martinsons.

Gada tehniskā darbinieka atzinību saņēma izrāžu vadītāja Māra Vīgante. Laureātu apbalvošanu atbalstīja Valmieras pilsētas pašvaldība.

Skatītāju simpātiju balvas

Jau septīto gadu pēc kārtas arī skatītājiem bija iespēja noteikt iemīļotākos māksliniekus un labāko aizvadītās sezonas izrādi. “Skatītāju balss” balvas piecās nominācijās pasniedza AS Valmieras piens padomes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Panke: “Skatītāju balvas ir īpašas ar to, ka teātra darbību novērtē cilvēki, kas nāk baudīt izrādes un mākslinieku darbu savos brīvbrīžos, sagaidot izcilas emocijas un labi pavadītu laiku. Mēs, Valmieras piens, kopā ar skatītājiem vēlamies pateikties aktieriem par atdevi, kas šķiet neizsmeļama un kas ļauj jebkuram skatītājam aizceļot citā laikā un citā vietā, gūstot baudu no lieliskām izrādēm.”

Nominācijā “Gada aktrise I plāna lomā” balvu saņēma Elīna Vāne par sniegumu izrādē “Baladīna” un Annas, Kļaviņmātes un Edes lomām izrādē “Vidzemnieki”, bet par “Gada aktrisi II plāna lomā” skatītāji atzinuši Ilzi Pukinsku par Lieldālderietes lomu izrādē “Vidzemnieki”.

„Gada aktieris I plāna lomā” otro gadu pēc kārtas atzīts Imants Strads, šoreiz skatītāji novērtējuši pārliecinošo tēlojumu izrādē “Lūcis”. Savukārt nominācijā “Gada aktieris II plāna lomā” balvu saņēma Ivo Martinsonu par Anrī kunga lomu izrādē “Eiridīke”.

Skatītāju balsojumā tika noteikta arī pagājušās sezonas “Gada izrāde”, kurā laurus plūca izrāde “Lūcis” Elīnas Cērpas režijā. Tā stāsta par leģendāro režisoru un aktieri, Valmieras teātra ilggadējo galveno režisoru Pēteri Lūci. Laureāti no atbalstītāja Valmieras piena iecienītā zīmola Valmiera saņēma dāsnus labumu koferus un melnā māla krūkas.

Gada balvu pasniegšanā savus pagājušās sezonas favorītus sumināja arī teātra draugi un atbalstītāji – Latvijas Mobilais Telefons balvu pasniedza izrādei “Dievs. Daba. Darbs” (rež. J. Znotiņš).

Valmiermuižas alus saime bija sarūpējusi gardu pārsteigumu izrādes “Vidzemnieki” aktieru saimei un režisorei Indrai Rogai. Eirovīns sumināja izrādes “Eiridīke” aktieru ansambli un režisori Māru Ķimeli.

Ziedu salona Vētras dāvana nonāca izrādes “Lūcis” radošās komandas rokās. Īpašu sveicienu no tirdzniecības nama Kurši saņēma izrādes titullomas atveidotājs Imants Strads.

Salona Līga SPA balva piešķirta izrādes “Meža meitas” aktrišu ansamblim. Izrāde jauniešiem “Labie bērni” saņēma dāvanas no Čili picas un SIA Remedica, kas palutināja māksliniekus ar Bioderma kosmētiku.

“104 lappuses par mīlestību” aktieri Elīna Hanzena un Mārtiņš Meiers saņēma īpašu sveicienu no kafejnīcas Tērbata. Restorāns Rātes Vārti balvu piešķīra izrādes “Baladīna” radošajai komandai un īpašo tirdzniecības nama Kurši sveicienu saņēma aktrise Elīna Vāne.

Augļu servisa gardais pārsteigums nonāca pie izrādes “Mazās traģēdijas” komandas, savukārt izdevniecības Zvaigzne ABC dāvanas saņēma iestudējuma “Augusta vaļi” ansamblis.

Viesnīca Villa Santa vēlējās iepriecināt izrādes “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” aktierus Ievu Puķi un Kārli Freimani. Balva no kokapstrādes uzņēmuma Latvia Timber nonāca iestudējuma “Laimīgās dienas” kolektīva rokās. Bet saimniecība Kunturi sveica izrādi “Mīlestības testaments”.





Valmieras drāmas teātris saka lielu paldies visiem skatītājiem, teātra draugiem un atbalstītājiem par kopā būšanu un atsaucību!

Radoši piepildītu 2019. gadu!