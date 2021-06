Notiks koncerts "Upes ielokā" Valgas pussalā

Piektdien, 11. jūnijā, Valkas - Valgas 437.dzimšanas dienas svinību ietvaros Pedeles pussalā, Valgā notiks koncerts "Upes ielokā" ("Jõekääru").

Šogad koncerts notiek jau desmito reizi, tāpēc tas ir tradicionāls un publikas gaidīts notikums. Koncerta norises vieta ir ļoti īpaša, proti, koncerts notiek caur pilsētu plūstošās Pedeles upes pussalā. Ūdens, kas ieskauj pussalu, sveces, kas peld uz upes viļņiem, brīnišķīga akustika un spēcīga mūzika - rada fantastisku un unikālu vidi. Pussalu apvijošā upe, degošās sveces, brīnumaina akustika un mūzika radīs fantastisku un neatkārtojamu gaisotni.

Šī jubilejas koncerta formāts nedaudz atšķiras no iepriekšējiem. Uzstāsies divas ļoti jaudīgas un daudzveidīgas grupas – “Metsatöll” un “Dagamba”. Kombinācija lieliski ilustrē Valgas-Valkas pierobežas pilsētu īpatnības. Tādējādi abas valstis pārstāv divas fantastiskas grupas, viena no Igaunijas un otra no Latvijas.

Piekļuve koncerta norises vietai ir ērta un viegli atrodama. Koncerta norises vietā būs pieejama ēdināšana un labierīcības.

Biļetes cena - 15 eiro

Biļetes iespējams iegādāties www.bilesuserviss.lv tīmekļvietnē: ŠEIT