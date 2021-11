Notiks Smiltenes bibliotēkas rīkotas tiešsaistes apmācības datubāzu lietošanai

Vai Tu zini, kādi resursi pieejami Letonika.lv, kā meklēt informāciju pēc frāzes, kā izmantot vārdnīcas un enciklopēdijas? Vēlies uzzināt, kas ir digitālais mācību līdzeklis un sarunu čatboti literatūras apguvei? Varbūt vēlies papildināt zināšanas dzimtas pētniecībā, izpētīt vēsturiskas kartes, senas fotogrāfijas un digitālās kolekcijas? Uzzināt, kas ir Periodika.lv? Vai vēlies lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā, bet nezini, kā sākt to darīt?

Lai palīdzētu neapmaldīties informācijas daudzumā, Smiltenes novada bibliotēka 2021. gada 8., 9. un 11. novembrī rīko apmācības datubāzu lietošanai.

Apmācību mērķis - nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem novada iedzīvotājiem, gūt jaunas zināšanas.

Piesakies apmācībām tiešsaistē! Uzlabo prasmes informācijas meklēšanā, lai pilnvērtīgi varētu izmantot piedāvātās datubāzes – 8. novembrī no plkst. 15:00 – 16:00 apmācības 3td E-grāmatu bibliotēkas lietošanā; 9. novembrī no pl. 10:00 – 11:30 apmācības informācijas meklēšanā Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijās (vadīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra vadītāja Ginta Zalcmane); 11. novembrī no pl. 10:00 – 11:30 Letonika.lv piedāvātās iespējas izglītībai un bibliotēku lietotājiem (vadīs SIA Tilde vadītāja Baiba Altena).

Vieslektori datubāzes lietotājus iepazīstinās ar iespējām un aktualitātēm, būs praktiski piemēri informācijas meklēšanā un atlasē, kā arī atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Aicinām pieteikties ikvienu interesentu, dzimtu pētniekus, vēsturniekus, bibliotekārus, kā arī skolotājus, skolu bibliotekārus un skolēnus.

Apmācības notiks attālināti Zoom platformā.

Uz sev interesējošo apmācību pieteikties var šeit: ANKETA

Sīkāka informācija: tālr. 26449145; e-pasts: [email protected]