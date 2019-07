Novada svētku dienu Smiltenē atzīmēs pie Tepera ezera

Jau sestdien, 20. jūlijā, atzīmējot Smiltenes novada desmit gadu jubileju, iedzīvotāji un viesi aicināti tikties Smiltenē – vietā, kur mīlēt. Novada svētku dienā Smiltenē aicina sanākt kopā pilsētas iemīļotākajā atpūtas vietā pie gleznainā Tepera ezera, ņemt līdzi sev tuvus cilvēkus, baudīt dažādas aktivitātes un gūt siltas emocijas.

“Starmešu gaismām zibot un priedēm maigi čabot, sastapt liktenīgo acu skatienu Jāņukalnā. Noreibt no liepziedu smaržas un skurbinošas vasaras dūmakas Vecajā parkā. Notraukt putekļus ragaviņām un kopā traukties no paugurainā Pilskalna. Izsapņot sapni, nosaukt to vārdā un baudīt tā piepildījumu rosīgajā pilsētā. Piedzīvot, izjust, jautri dzirkstīt, kā dzirkstī Abula ūdeņi, steidzoties pāri vecajām slūžām,” aicinot visus svinēt svētkus, teic Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Madara Mūrniece.

Viņa stāsta, ka svētku galvenā diena ir sestdiena, 20. jūlijs, taču dažādas aktivitātes ir gaidāmas jau ceturtdienas vakarā, kā arī svētdien. Sestdien pasākumu pie Tepera ezera vadīs un visas dienas garumā par labu omu rūpēsies smiltenietis Kaspars Brūvelis.

Svētku programma

Ceturtdien, 18. jūlijā

Pulksten 20 Smiltenes “SUP House” aicina uz akustisko vakaru kopā ar grupas “Ceļojums” solistu Jāni Krūmiņu un mūziķi Vilmāru Miglavu. Visi, kuri vēlas baudīt koncertu, ir aicināti pulcēties pie “SUP House” vasaras terases (Tepera ezers).

Sestdien, 20. jūlijā

Pulksten 14 atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” stāvlaukumā gaidāmas iemīļotās un allaž plaši apmeklētās sporta spēles “Ghetto Football”. Paralēli ielu futbolam būs iespējams spēlēt “FIFA 19”, piedalīties “Panna” sacensībās, spēlēt galda futbolu un izmēģināt citas atrakcijas. Reģistrācija turnīram pulksten 13. Vairāk informācijas: www.ghetto.lv/football.

No pulksten 13 Tepera promenādē sāksies lustēšanās ģimenēm. Lieliem un maziem aptuveni līdz pulksten 18 būs iespēja ielūkoties kulinārijas pasaulē, gatavojot našķus kopā ar Smiltenes tehnikuma mācībspēkiem, asināt prātu un rotaļāties ar lielajām spēlēm, izmēģināt spēkus Disku golfa spēlē un radoši izpausties kopā ar TLMS “Smiltene” meistarēm. Izzinoši izklaidējošas aktivitātes piedāvās arī VUGD Vidzemes reģiona brigāde. Darbosies “ZAAO” informatīvā telts.

Ja reiz svinības noris pie ezera, tad kur nu bez aktivitātēm uz ūdens?! Pasākuma apmeklētājiem būs vienreizēja iespēja doties kruīza izbraucienā pa Tepera ezeru ar kuģīti “Made Marija”. Ikdienā “Made Marija” kuģo Burtnieka ezera ūdeņos, taču par godu Smiltenes svētkiem tas atceļos uz Tepera ezeru. Uz klāja vienlaikus var atrasties līdz 15 personām.

Iedzīvotāji aicināti izbaudīt arī “SUP House” un “Annes laivas” piedāvātās aktivitātes – izbraucienus ar kanoe laivām, SUP dēļiem u.c.



Pulksten 11 “SUP House” rīko “Spike – ball” turnīru – nāc un piedalies! Ja nezini, kas tas ir, nāc un iepazīsti! Ievērībai – aktivitātes uz ūdens paredzētas līdz tumsai, tas ir, līdz aptuveni pulksten 22. Atrodoties uz ūdens, lūdzam ievērot drošības prasības, kritiski izvērtēt savas spējas un īpaši pieskatīt bērnus.

Pulksten 17 Atpūtas un sporta kompleksā “Teperis” norisināsies Latvijas čempionāta futbolā 1. līgas spēle, kurā spēkiem mērosies futbola klubi “Smiltene/BJSS” un “Supernova”.

Pulksten 13 pie Tepera – vasaras teātra “PANDA” izrāde bērniem, režisore Zinaida Bērza. Pēc tās savu muzikālo talantu skanīgos koncertos rādīs Smiltenes vokālisti: pulksten 15 popgrupa “OKEY” (vadītāji Inese un Jānis Celmiņi), pulksten 16 dziedātāja un dziesmu autore Inga Deigele, pulksten 17 vokāli instrumentālā grupa “FORWARD” (vadītājs Mārtiņš Āboliņš).

Pulksten 18 laiks asināt prātu. “SUP House” aicina uz jau 2. prāta spēlēm “Brain Games”.

Pulksten 19.30 ar savu samtaini spēcīgo balsi un romantiskām dziesmām priecēs televīzijas šova “X Faktors” 1. sezonas 2. vietas ieguvēja Līga Rīdere.

Pulksten 20.30 uz skatuves kāps iemīļotais aktieris, skaisto mīlas dziesmu autors, dziedātājs Varis Vētra. Ieeja uz visiem iepriekš minētajiem koncertiem ir bez maksas.

Svētku izskaņā gaidāma romantiska zaļumballe kopā ar leģendāro grupu “Dakota” un Smiltenes grupas “Apvedceļš” solistu Jāni Krūmiņu.

Svētdien, 21. jūlijā

Pulksten 15 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā ar teatrāli muzikālu uzvedumu “Kabarē de Rīga” viesosies ciemiņi no Austrālijas – Sidnejas latviešu teātris. Uzveduma īpašie viesi – “Trīs Latvijas tenori” un grupa “Neaizmirstulītes”. Ieeja uz izrādi bez maksas.

Pie Tepera ezera gaidāms arī Latvijas čempionāta triatlona sprinta distancē Latvijas kausa 7. posms. Papildu informācija www.triatlons.lv.