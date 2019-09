Novadpētniecības muzejā būs apskatāma keramikas mākslinieces izstāde

Valkas novadpētniecības muzejā no ceturtdienas, 12. septembra, līdz 11. novembrim būs apskatāma keramikas mākslinieces Ineses Brants izstāde “Mirdzums”.

Novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa aicina ikvienu interesentu uz izstādes atklāšanu ceturtdien, 12. septembrī, pulksten 16. Pasākumā piedalīsies arī darbu autore I. Brants, kura Valkā ieradīsies no Rīgas. Viņa ir keramikas mākslnieniece, kuras specializācija ir porcelāna apgleznošana. I. Brants to ne tikai praktizē pati, bet arī teorētiski pēta un māca citiem, tādēļ ir pazīstama ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas keramikas un porcelāna mākslinieku vidē. Mākslinieces porcelāna kolekciju veido pēdējos desmit gados tapuši darbi. Dažādas porcelāna formas – vāzes, šķīvji, bļodas, krūzes un krūzītes – apgleznotas virsglazūras un zemglazūras tehnikās. L. Drubiņa atklāj, ka savos darbos I. Brants apcerīgas un klasiskas tēmas pasniedz oriģinālā mākslinieciskā risinājumā un augstvērtīgā tehniskā izpildījumā.

Svinot Latvijas valsts simtgadi, I. Brants uzsākusi sadarbību ar Latvijas reģionālajiem muzejiem un kopā ar savu porcelāna darbu kolekciju “Mirdzums” apceļo Latviju.

Uzziņai

Valkas novadpētniecības muzeja darba laiks

no 12. septembra līdz 1. oktobrim:

otrdienās – piektdienās – no pulksten 11 līdz 18

sestdienās, svētdienās – no pulksten 10 līdz 16

no 2. oktobra līdz 11. novembrim:

otrdienās – piektdienās – no pulksten 10 līdz 17

sestdienās – no pulksten 10 līdz 16

Ieejas maksa – 0,75 eiro, studentiem un skolēniem – 0,30 eiro, Valkas novada skolēniem – bez maksas