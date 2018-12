Pa Latviju savu ceļu sāk dokumentālā filma un izstāde “Izgaismot Latviju”

5.decembrī kinoteātrī “Splendid Palace” pirmizrādi piedzīvojusi dokumentālā filma “Izgaismot Latviju”. Filma ir režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas studentu un mācībspēku “RISEBA” veidots atskats uz trīs ar pusi gadus ilgajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā, un kulminēja ar 21.jūnijā notikušo Vislatvijas simtgades akciju “Izgaismo Latviju”. Akcijas laikā katrs valsts simtgadei par godu bija aicināts noiet vienu sirdskilometru paša izvēlētā vietā Latvijas pierobežā. Ekspedīciju gājienu rezultātā iezīmēts “1836 ceļš” – maršruts, kas ved apkārt mūsu valstij un ļauj iepazīt Latvijas krāšņo pierobežu.

Fonda “1836” organizētie un Imanta Ziedoņa muzeja atbalstītie gājieni un akcija “Izgaismo Latviju” iemūžināta arī fotogrāfijās, no kurām ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapusi tematiska izstāde, kura kopā ar filmu no nākamā gada sāks savu ceļu apkārt Latvijai un turpmāko gadu laikā tiks izrādīta Latvijas pierobežas novados.

“”Izgaismot Latviju” ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem, un stāsta par “1836 ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Par to, kāda ir Latvija, kādu to ceļā ieraudzīja daudzie gājienu dalībnieki. Šī filma ir unikāls mantojums nākamajām paaudzēm, kas apkopo to, kāda šo trīs gadu laikā bija Latvijas pierobeža, un stāsta par to, kādi esam bijuši mēs paši – Latvijas iedzīvotāji. Filma ir unikāla arī ar Imanta Ziedoņa muzeja iesaisti tās veidošanā. Lepojos, ka varam sevi dēvēt par pirmo muzeju Latvijā, kura aizgādnībā tapusi pilnmetrāžas dokumentāla filma un izstāde,” saka Imanta Ziedoņa muzeja Uzticības padomes pārstāve Žanete Grende.

Filma un izstāde “Izgaismot Latviju” ir Imanta Ziedoņa muzeja un bankas BlueOrange dāvana Latvijai tās simtgadē, un šo dāvanu pirms filmas pirmizrādes simboliski Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vārdā saņēma VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis. “Trīs gadu laikā tika savākts milzīgs daudzums foto un video materiāla par Latviju un tās cilvēkiem. Tā ir milzīga kultūrvēsturiska vērtība, kas nedrīkstēja iet zudībā. Tāpēc esam pagodināti būt šī vērienīgā projekta ceļabiedri, dodot savu ieguldījumu filmas un izstādes tapšanā, un tādā veidā nākotnei saglabājot vērtīgās dokumentālās liecības,” saka BlueOrange galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs.

Filma un izstāde “Izgaismot Latviju” no nākamā gada janvāra ik pēc divām nedēļām tiks izrādīta kādā citā Latvijas vietā, - novadu kultūras namos un citās pašvaldību organizētās vietās. “Izgaismot Latviju” pirmais pieturas punkts būs Daugavpils novads. Filmas un izstādes apmeklējums ir bez maksas.

Par 1836 ideju

Projekta “1836” aizsākumi meklējami, satiekoties trim idejām. 2015.gadā Latvijā zināmi mūziķi – Renārs Kaupers, Raimonds Tiguls un Laima Jansone – vēlējās izdziedāt 100 Latvijas kultūras namus, Enriko Podnieks vēlējās apceļot, apmīļot un aplidot Latviju, savukārt Imanta Ziedoņa muzejs vēlējās īstenot dzejnieka Imanta Ziedoņa ieceri, ko viņš paudis grāmatā Leišmalīte”, ka kādu dienu apkārt Latvijai ies ceļš.

2016.gada 14.maijā ar pirmo gājienu Kolkā sākās 1836 ceļš. Sadarbībā ar 43 pierobežas pašvaldībām trīs gadu laikā tika īstenoti 43 gājieni, kuros piedalījās 3010 dalībnieki. Gājieni pulcēja cilvēkus no visdažādākajām Latvijas vietām, ar visdažādākajām profesijām un vecumiem, kurus vienoja viens mērķis – uzdāvināt savai tēvzemei savu visdārgāko – laiku, spēku un prieku, ejot, izpētot labākos ceļu un iezīmējot tos kartēs, atrodot arī skaistu un izcilo, gan sarunājoties ar cilvēkiem, gan meklējot to dabā. Kā dāvana Latvijai tās simtgadē tapis 1836 ceļš – tūrisma maršruts, kas ved visapkārt Latvijai.

Ekspedīciju gājienu iknedēļas kulminācija bija neliels koncerts gājienu dalībniekiem un novadu iedzīvotājiem, un tajos šo trīs gadu laikā uzstājusies virkne lielisku mūziķi, tai skaitā “Prāta vētras” dalībnieki, Trīs tenori, Goran Gora, Māra Holšteine-Upmale, Jānis Aišpurs, Lauris Valters, Varis Vētra, Olga Rajecka, koris “Balsis”, Ralfs Eilands un daudzi citi.

2018.gada 21.jūnijā, iezīmējot noieto ceļu, cilvēki tika aicināti piedalīties akcijā “Izgaismo Latviju”, kurā ikvienam Latvijas iedzīvotājam vai viesim bija iespēja plkst.18:36 noiet savu sirdskilometru Latvijai. Latvija tādējādi kļuva par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji to apgājuši valsts simtgadei par godu.

1836 projektam ir zīmīgs skaitlis – trīs gadu darba rezultātā iezīmētais maršruts apkārt Latvijai ved 1836 kilometru garumā. Šo ceļu var mērot kājām, ar velosipēdu, motociklu vai auto, iepazīstot Latvijas pierobežu un tās cilvēkus. “1836 ceļu’ simboliski iezīmē arī 1836 ceļa stabi, kas ieraksti Latvijas pierobežā.