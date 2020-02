Pavasari Smiltenē vēlas atnest tautisko deju kolektīvi

22. februārī Smiltenes novada Kultūras centra lielajā zālē notiks tradicionālais deju kolektīvu sadraudzības koncerts “Deja atnes pavasari”.

Šoreiz tajā līdz ar mājiniekiem – Smiltenes novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvu “Ieviņa” (vadītājs Reinis Rešetins) un jauniešu deju kolektīvu “Buki” (vadītāja Ieva Arnolde) – uzstāsies trīs viesu kolektīvi: Tautas deju ansamblis “Rotaļa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rotaļa XO” (Rīga) un Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs “Banga”.

Koncerts sāksies pulksten 18. Ieeja – par ziedojumiem labdarības akcijai “Balta, balta mana sirds”.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rotaļa XO” un Tautas deju ansambli “Rotaļa” vada Diāna Gavare. “Rotaļa XO” dalībnieku radošā darbība aizsākās Tautas deju ansambļa “Rotaļa” dejotāju pulkā laikā no 1988. līdz 1991. gadam. Jau ar saviem pirmajiem deju soļiem “Rotaļa” kopdarbā ar māksliniecisko vadītāju Aiju Baumani veidoja īpašu, tikai šim ansamblim raksturīgu latviešu dejas stilu, kļūstot par vienu no mākslinieciski interesantākajiem un tehniski spēcīgākajiem deju kolektīviem Latvijā un apliecinot to Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku deju kolektīvu finālskatēs, vairakkārt iegūstot pirmo vietu. Pēc A. Baumanes par TDA ”Rotaļa” māksliniecisko vadītāju kļuva ilggadējs ansambļa dejotājs un šīs grupas izcils solists Gints Baumanis.

Arī turpmāk nozīmīgākajos TDA “Rotaļa” koncertos vienmēr kādas dejas bija atvēlētas arī bijušajiem ansambļa dejotājiem. Laikā, kad arvien nozīmīgāku vietu Latvijas dejotāju saimē ieņem vidējās paaudzes deju kolektīvi, kuru sastāvos ir bijušie Tautas deju ansambļu dejotāji, arī bijušie “rotaļnieki” 2012. gadā atkal apvienojās, lai piedalītos 2013. gada XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos kā VPDK “Rotaļa XO”. Kopš 2019. gada vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rotaļa XO” vada Diāna Gavare, turpinot saglabāt iedibinātās tradīcijas un zelta fonda repertuāru, kā arī veidojot jaunas interesantas horeogrāfijas un deju uzvedumus.

Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs “Banga” dibināts 2009. gadā, un to vada Kristīne Kārkliņa. “Bangas” dejotāju galvenais mērķis ir attīstīt spēcīgu, ambiciozu, vienotu un uz nepārtrauktu attīstību vērstu tautas deju kolektīvu Liepājas pilsētā. Savā darbības laikā kolektīvs aktīvi koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē.