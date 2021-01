Paziņoti bērnu literārā konkursa “Doma izgaismo vārdu” rezultāti

Jau septīto gadu Valkas novada literārā apvienībā kopā ar atbalstītājiem – Valkas novada Domi un Latvijas Bērnu fondu, izsludināja bērnu un jauniešu literāro konkursu “Doma izgaismo vārdu”.

Laika periodā no 2020. gada 1.oktobra līdz 14.decembrim tika saņemti konkursam iesūtītie darbi no 15 autoriem, divās vecuma grupās. Jaunākajā grupā tika saņemti 6 autoru darbi, vecākajā - 9. Darbi tika iesūtīti no Rīgas, Cēsīm, Rūjienas, Jaunpiebalgas, Trikātas, Vecpiebalgas, Lubānas, Limbažiem, Raunas un Valkas.

Darbi iesūtīšanas kārtībā tika nodoti komisijai izskatīšanai un īsi pirms Jaunā gada rezumējām konkursa rezultātus. Darbus vērtēja žūrijas komisija –Anita Anitīna, Silvija Dorša, Liega Piešiņa un Vaira Vucāne.

Jaunākajā grupā - sešu dalībnieku konkurencē par laureātiem atzīti trīs autori- Ruta Aljena no Rīgas, Marta Grigule no Lubānas un Justīne Podniece no Raunas.

Vecākajā grupā - deviņu dalībnieku konkurencē par laureātiem atzīti trīs autori - Edvards Jansons no Rīgas, Līga Lapsiņa no Cēsīm un Elīza Evelīna Pētersone no Trikātas.

Kā galvenās balvas, Latvijas Bērnu fonda stipendijas EUR 100.00 ieguvēju atzīta Ieva Rudzīte no Limbažiem.

Līdz šim tikšanās ar dalībniekiem un apbalvošana notika janvārī, Gaismas pēcpusdienā, kopā ar Valkas pilsētas Ziemassvētku gaismu veidotājiem, bet, ņemot vērā esošo situāciju, balvas jaunajiem literātiem tiks nogādātas individuāli, sazinoties ar katru atsevišķi.