Pirmo reizi grundzālietes Vaidas Namnieces gleznas apskatāmas plašākai sabiedrībai

Grundzāles kultūras nama mazajā zālē līdz pat 18. martam ikviens ir aicināts apmeklēt grundzālietes Vaidas Namnieces radošo darbu izstādi – akrila un eļļas gleznas un keramikas izstrādājumus. Izstāde apskatāma katru darba dienu no pulksten 8 līdz 17.

“To, ka Vaida ir keramiķe, Grundzāles ļaudis jau zina, taču pirmo reizi plašākai sabiedrībai ir iespēja aplūkot viņas gleznas. Gleznošana arī ir viena no Vaidas sirdslietām, par ko ir vērts uzzināt arī citiem. Vaida nav liela runātāja, turpretī darbi par grundzālieti pastāsta daudz. Keramiķe ir apliecinājums teicienam – klusie ūdeņi ir visdziļākie. Šajā gadījumā arī ļoti dzidrie, skaidrie, drošie ikvienam,” teic Grundzāles kultūras nama vadītāja Inga Lazdiņa.

V. Namnieci šai izstādei pamudināja grundzāliete Skaidrīte Rence, kura ar priekšlikumu vienlaikus uzrunāja arī Grundzāles pagasta pārvaldi. “Man vienmēr patikuši Vaidas māla trauki un svečturi. Ciemojoties pie Vaidas, ik pa laikam pamanīju, ka viņa ir ko uzgleznojusi. Nodomāju, ka to visu nevar tā vienkārši glabāt mājās, skaistās gleznas ir jāredz arī citiem. Šobrīd jau vairāki apmeklētāji ir izteikuši vēlēšanos arī iegādāties gleznas, ko droši varēs izdarīt pēc izstādes beigām. Kad mēs Grundzāles amatierteātrī gatavojāmies pirmizrādei jaunākajam iestudējumam “Pirmā grēka līcis”, par godu tam pasūtījām Vaidai gleznu. To viņa speciāli gleznoja mums. Gleznu uzdāvinājām mūsu teātra režisorei Dzintrai Mednei, par ko viņa ļoti priecājās,” saka S. Rence. Izstādē kopumā ir apskatāmas 17 gleznas, kā arī keramikas trauki. I. Lazdiņa cer, ka šī izstāde būs kā pamudinājums citiem atklāt pašos mītošos talantus un sirdslietas. “Mēs jau nezinām, kas mūsos snauž, vajag tik pieķerties klāt un to atmodināt. Iespējams, kādam tā ir zīmēšana, gleznošana, citam dejošana vai dziedāšana,” piebilst Grundzāles kultūras nama vadītāja.

“Ziemeļlatvija” pie V. Namnieces Grundzāles pagasta “Gravkalnos” viesojās pērn vasarā, kur izrādīja savu darbnīcu, ko nodēvējusi par “Mālotavu”. Līdzās dažnedažādiem keramikas traukiem atradās arī gleznas, kuras tolaik vēl nebija uzdrīkstējusies izlikt izstādē. “Kad sāku gleznot, nevaru vien beigt. Jūtos iedvesmota, kā viena glezna pabeigta, top nākamā. Visu laiku iekšā ir, beidzot tas jāparāda uz āru. Izstādē lielākoties ir gleznas ar ziemas skatiem un jūru, tā man ir tuva un izraisa īpašas sajūtas. Kad pie tās aizbraucu, nemaz negribas doties mājās. Pagaidām vēl neesmu uzgleznojusi Grundzāles pagasta ainavu, taču tas ir padomā,” laikrakstam stāsta gleznu autore V. Namniece. Gleznas tapušas laika posmā no 2017. gada.

Jautājot par sajūtām, kādas pārņem pēc debijas izstādē, V. Namniece atbild: “Prieks un saviļņojums, pārņem padarīta darba sajūta!”