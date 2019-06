Pirms Roskildes festivāla Dānijā – pirmo reizi Latvijā īru roka ķeceri LANKUM

Jau tikai nedaudz vairāk kā pēc nedēļas – sestdien, 15. jūnijā – Valmiermuižā brangās etnoskaņās ieskandināsim vasaras saulgriežus etnofestivālā SVIESTS!

Pēc izpārdotiem koncertiem Londonā un pirms kāpšanas uz vienas no Eiropas festivālu populārākajām skatuvēm Roskildē, Valmiermuižā dārdinās īru roka ķeceri LANKUM! No Dublinas nākušajai četrotnei piemīt alķīmiska spēja savienot tradicionālu folku ar mūsdienīgiem strāvojumiem, lai kaldinātu mūziku, kura ir mistiska un transcendentāla. LANKUM izmanto dažādas ietekmes un stāstus, lai veidotu ļoti retu parādību – dziesmugrāmatu iedvesmojoties no cilvēkiem, par cilvēkiem. Cēlušies no gadiem ilgas dalības Dublinas folka un eksperimentālajās kopienās, grupas radošā darbība iedveš jaunu elpu senajos rituālos, savienojoties ar urbāna panka intensitāti un ikreiz balstoties bezgalīgajā īru dūdu skanējumā. Individuālas personības, kuras apvieno bandas mentalitāte, kuras vokālās harmonijas, instrumentālā saspēle un dramatiskā stāstniecība liek uzmanīgi ieklausīties un atdzīvina patieso garu. LANKUM parāda, ka folkmūzika var būt nikna, progresīva un ir vitāls spēks arī mūsdienās.



Jūnijā pirmo reizi Latvijā viesosies arī WIPIDOUP no Francijas. Grupu dibinājis bretoņu dziedātājs un mūziķis Gildas Le Buhe 2007. gadā. Starplaikā WIPIDOUP ir kļuvis par bretoņu mūzikas atskaites punktu gan dancotājiem, gan citiem tradicionālās mūzikas cienītājiem. WIPIDOUP četrotne spēlēs arī varenus franču dančus! Apvienības mērķis ir atrast īpašu transa stāvokli, bezgalīgi variējot katras kompozīcijas tēmu. Grupa piedāvā izcilu tradicionālu mūziku ar mūsdienu pieskaņu.

Etnofestivālā SVIESTS priecēs arī pasaulē atzīti pašmāju mākslinieki – radošais muzikālais duets „ZeMe”, starptautiski atzītākā mūsu zemes „world music” grupa „Iļģi”, RTU vīru koris „Gaudeamus” ar svītu „Pagānu gadagrāmata”. Etnofestivāla SVIESTS kulminācija ir uguns skulptūras iedegšana!

Festivāla dienas daļā ieeja ir bez maksas, bet biļetes uz SVIESTA vakara daļu pieejamas pasākumu platformā fienta.com. Iepriekšpārdošanā biļetes vēl var pagūt iegādāt par 8 EUR, pasākuma dienā – 10 EUR. Plašāk par pasākuma programmu etnosviests.lv.