Rāda otrajā vilnī iegūto ražu

Variņu bibliotēkā kopš aizvadītās nedēļas, ejot apmainīt grāmatas, lasītāji pie viena var uzmest skatienu gleznu izstādei.

“Covid-19 otrā viļņa raža” – tā savas bibliotēkā eksponētās 14 gleznas nosaukusi to autore Bilskas pagasta iedzīvotāja Vija Meistere.

Glezno uz grīdas papes

Darbi tapuši ar guaša krāsām, gleznojot uz grīdas papes. “Kad gleznoju, tad ieslīgstu krāsās un neko nejūtu un nedzirdu sev apkārt. Slēpjos no kovida aiz ārstējošām krāsām,” “Ziemeļlatvijai” stāsta Vija Meistere.

Drīz sāksies darbi dārzā, un tas seniorei būs vēl viens labs līdzeklis, kā iegūt možu omu. “Patīk rušināties dārziņā. Vēl patīk satikties ar radiem un draugiem, kopā uzdziedāt, ģitāru patrinkšķināt. Taču tagad to nedrīkst, bet pietrūkst ļoti, līdz sirds dziļumam,” atzīst Vija Meistere.

Viņas darbu izstāde Variņu bibliotēkā būs izlikta aptuveni līdz maija vidum. “Ievēroju, ka Vija savus darbus regulāri ievieto “Facebook”. Uzrakstīju, pajautāju, vai nevēlas izlikt kādus no tiem Variņu bibliotēkā,” par izstādes ideju stāsta Variņu bibliotēkas vadītāja Madara Antēna, kura šobrīd gan ir bērniņa kopšanas atvaļinājumā. Viņas vietā tikmēr pienākumus izpilda Ingrīda Kušnere.

Visas Variņu bibliotēkā izliktās gleznas Vija Meistere uzgleznojusi rudenī un ziemā, Latvijā otrreiz izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Pirmā Covid-19 viļņa laikā, pērn pavasarī Vijas paveiktais – uz papīra šķīvjiem ar akvareļu krāsām uzgleznoti ziedi – bija apskatāms Smiltenes bibliotēkas logos.

Tagad viņai radoši izpausties ir vairāk laika. Aizvadītā gada 2. novembrī pēc nepilniem 27 nostrādātiem gadiem Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkā Vija Meistere devās pelnītā atpūtā un toreiz atzina, ka Covid-19 laiks ir veicinājis lēmuma pieņemšanu par aiziešanu no darba, lai dotu vietu jaunajiem un veltītu laiku saviem radošajiem hobijiem.

Parādīt, kā peļķēs atspīd debesis

Iedvesmu saviem nesen tapušajiem gleznojumiem ar guaša krāsām Vija gūst arī sociālajos tīklos, konkrēti, “Facebook”, no tur publicētajiem attēliem, it īpaši no dabas skatiem. “Ieraugu, piemēram, pielijušu meža ceļu, kur peļķēs atspīd debesis. Man tik ļoti iepatīkas, ka mēģinu, vai mācēšu to attēlot ar savu gleznošanas paņēmienu,” stāsta Vija.

Šo un to viņa noskatījusies pa tiešo dabā gan Mēru ciema pusē, kur dzīvo pati, gan atpūšoties brāļa vasarnīcā Valkas novadā un vizinoties ar plostu pa Bērzezeru.

Vija mācījās Valkas vidusskolā un zīmēt sāka jau skolas laikā. Skolotāja Valda Fjodorova meitenei iemācīja dabā saskatīt krāsas un formu. Skolotājas padomu, ka ēna ir četras reizes tumšāka par gaismu,Vija atceras joprojām.

Pēdējos gados vērtīgu pieredzi gleznošanā viņa ieguvusi, piedaloties starptautiskajos plenēros un radošajās nometnēs, piemēram, mākslas nometnē Smiltenes pagasta Kalnamuižā, kur tika radītas ne tik sen Smiltenes Vecajā parkā eksponētās lielformāta gleznas abstraktās mākslas stilā un viena no tām bija Vijas darbs.