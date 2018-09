Radīta ceļojošā izstāde par Latvijas ainavu dārgumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem ir izveidojusi izstādi “Latvijas ainavu dārgumi vakar šodien, rīt”. Tā stāsta par 50 Latvijas ainavu dārgumiem, kas, iesaistot sabiedrību, tika atlasīti 2017. gadā. Izstādē ir iekļautas ainavu dārgumu fotogrāfijas valsts jubilejas gadā un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un LNB krājumiem.

Katru Latvijas reģionu — Kurzemi, Latgali, Rīgas reģionu, Vidzemi un Zemgali — izstādē raksturo 10 ainavu dārgumi. Vispirms tie būs aplūkojami reģionālajās izstādēs, kuras papildinās arī diskusijas:

Vidzemes plānošanas reģionā izstāde būs skatāma muzejā “Jāņa skola” Jaunpiebalgā no 12. septembra līdz 10. oktobrim, bet diskusija notiks 12. septembrī plkst. 10.30. Tajā tiks runāts par ainavu vērtību un nozīmi mūsu dzīvē laika ritumā, kā arī par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākotnē un kas darāms, lai to sasniegtu,

Visas reģionālās izstādes, tostarp izstāde LNB, kā arī diskusijas būs apmeklējamas bez maksas.