Radošas izpausmes Birzuļu bibliotēkas vadītājai Vijai Meisterei ļauj nedomāt par vīrusu

Kopš otrdienas, 19 maija, Smiltenes novada bibliotēkas logos Baznīcas laukumā 13 garāmgājējus priecē Birzuļu bibliotēkas vadītājas Vijas Meisteres akvareļu darbu izstāde “No sniegpulkstenītes līdz miķelītei”, kas tapusi “Covid-19” pandēmijas laikā. Tajā apskatāmi dažādi ziedi, kas gleznoti uz papīra šķīvjiem.

“Esmu no bailīgajām. Lai arī ikdienā ievēroju valstī noteiktos ierobežojumus, mani mulsina tas, ka mēs nevaram zināt, kurš šo vīrusu pārnēsā. Klausoties masu medijus, pats biedējošākais, ka esmu tuvu riska vecumam. Nedomāt par to tik daudz man palīdz radošās izpausmes. Pirms kāda laika Valkas kolēģīte mani uzrunāja, vai man neesot kāds darbs izstādei. Atteicu, ka visi darbi ir bez rāmjiem un tāpēc nav izstādāmi, turklāt kādus piecus mēnešus vispār neesmu otiņu rokā paņēmusi. Tad nesen, ieejot vietējā veikaliņā, lai izvairītos no burzmas, paklejoju pa saimniecības preču galu, kur ieraudzīju vienreizlietojamos kartona šķīvīšus. Iedomājos, ka tie ir lielisks rāmis mazas formas akvarelīšiem. Un te nu tie ir! Lai uz šķīvjiem uzziedinātie augi palīdz aizdzīt domas par šā brīža grūtāko posmu! Māksla, tāpat kā iešana dabā, iepriecina un nomierina. Novēlu katram šajā laikā atrast to, kas uzlabo noskaņojumu. Pamēģiniet paņemt rokā otu un redzēsiet, ka jums sanāk,” saka akvareļu darbu autore Vija Meistere.

V. Meistere zīmēt sāka jau skolas laikā, mācoties pie skolotājas Valdas Fjodorovas, kura viņai iemācīja dabā saskatīt krāsas un formu. “Vēl tagad ausīs skan viņas neiztrūkstošais atgādinājums, ka ēna ir četras reizes tumšāka par gaismu. Vērtīgu pieredzi guvu starptautiskajos plenēros un radošajās nometnēs – 2013. gadā “Senatne caur mūsdienu acīm” Mēru muižā, “Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” Plinkšai muižā Lietuvā 2018. gadā, mākslas nometnē Kalnamuižā, kur radīju lielformāta gleznu abstraktās mākslas stilā, kas pašreiz vēl atrodas Smiltenē pie Tepera ezera, un Somijā izveidoju trīsdimensionālu vides instalāciju no būvniecības un saimniecības atkritumiem. Tur guvu lielāku izpratni par rokdarbiem un par tradicionālo tautas mākslu, vides mākslu un dažādām mākslas formām. Savukārt 2019. gadā kultūras mantojuma izpētē Balvu rajona Upītē tapušie darbi joprojām aplūkojami Mēru muižā,” laikrakstam stāsta V. Meistere.

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Inta Mežule stāsta, ka šī ir jau otrā izstāde bibliotēkas logos, kopš valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. “Šis ir veids, kā varam iepriecināt pilsētas iedzīvotājus un bibliotēkas lasītājus, kurus joprojām klātienē nedrīkstam pieņemt. Kamēr nav saskaņoti darba kārtības noteikumi darbiniekiem un apmeklētājiem, iedzīvotājiem bibliotēkas durvis ir slēgtas. Taču caur logiem redzam, kā ikdienā pie tiem apstājas garāmgājēji, lai apskatītu izliktos darbus. Vijas akvareļi ir koši, tajos ir saskaņotas krāsas. Ideja par vienreizlietojamiem šķīvīšiem ir brīnišķīga, jo apaļā forma atgādina sauli, ko tik ļoti gaidām šajā laikā,” teic I. Mežule.

Viņa atgādina, ka lasītājiem šobrīd ir iespēja veikt grāmatu rezervāciju (klāstu var aplūkot bibliotēkas elektroniskajā katalogā), zvanot uz 26449145 vai 64773030. “Grāmatas būs saliktas kaudzītēs, un, tiklīdz bibliotēka būs atvērta apmeklētājiem, varēsim tās izsniegt,” saka Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja.