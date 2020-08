Rīt, 14. augustā, Valkā zaļumballi spēlēs grupa “Apvedceļš”

Vasara iegriežas jau otrā pusē. Lai vēl izbaudītu vasaras vakara burvību, laižoties dejā populāras šlāgermūzikas pavadībā, pilsētas kultūras nams rīko vasaras atvadu zaļumballi “Mēs ejam uz priekšu!”. Tā notiks piektdien, 14. augustā, no pulksten19 līdz 24 pilsētas brīvdabas estrādē. Ballē muzicēs populārā šlāgergrupa “Apvedceļš” no Smiltenes. Muzikālajā apvienībā kopš 2000. gada darbojas solists un dziesmu autors Jānis Krūmiņš, basģitārists Armands Leimanis, soloģitārists Edžus Podnieks, taustiņinstrumentālists Raimonds Baltiņš un bundzinieks Artis Avotiņš. Grupu pazīst visā Latvijā. Viens no populārākiem hitiem ir “Zemenes”.



Pilsētas kultūras nama direktors Aivars Ikšelis aicina ballētgribētājus ieejas biļetes iegādāties jau pirms pasākuma kultūras nama kasē.

Šovasar šī būs jau otrā zaļumballe, kas notiek brīvdabas estrādē. 11. jūlijā muzicēja arī vieni no populārākajiem ballīšu muzikantiem – grupa “Bruģis”.