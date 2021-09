Roberto jaunākajā recepšu grāmatā iekļautas vairākas mūspuses pavāru receptes

Smiltenes novada Gaujienas tautas namā šo sestdien, 18. septembrī, pulksten 18 pasākumā “Groziņš” savu ceturto recepšu grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto. 100 virtuves meistarstiķi” prezentēja TV personība un mūziķis Roberto Meloni. Pasākumā piedalījās šīs grāmatas recepšu autori no Gaujienas, Vidagas un Grundzāles.

Grāmatā apkopotas interesantas receptes, kuras caurvij personiski stāsti. Grāmatas autori ir gan cilvēki, kas viesojušies Roberto raidījumā, gan citi, kas bijuši gatavi pastāstīt par savām bērnības garšām. Grāmatā ir publicētas arī Gaujienas pagasta iedzīvotājas Maijas Morītes divas receptes. Pagājušajā gadā viņa viesojusies Roberto pavāršovā, kur dalījusies ar savām pavāra prasmēm auditorijas priekšā. “Man ir liels prieks, ka esmu tikusi Roberto grāmatā, ka mūsu ģimenē ierastās receptes tiek pamanītas, ka varam ar tām padalīties arī ar citiem,” stāsta M. Morīte un paskaidro, ka grāmatā var iepazīties ar divām viņas receptēm – gaileņu zupu un kabaču – siera stienīšiem. “Mums ģimenē bija jau apniksi tradicionālā kabaču karbonāžu recepte. Pamēģinājām ko jaunu – kabaču stienīšus, kuri apviļāti sierā. Gaileņu zupas recepte nāk no bērnības, bet kabaču stienīšu receptē kaut kas aizgūts no interneta dzīlēm plus pielikta klāt sava fantāzija un idejas. Tā jau receptes ikdienā arī rodas. Katrai saimniecei ir savi noslēpumi, kas zināmu recepti var padarīt unikālu. Šajā grāmatā ir daudz tādu cilvēku,” uzsver M. Morīte, kura pēc profesijas ir pavāre, bet tagad strādā Gaujienas pamatskolā par profesionālās izglītības skolotāju, kā arī vada kulinārijas pulciņu.

Grāmatā ar savu recepti dalās Sandis Rakovs no Grundzāles pagasta. Viņš pēc profesijas ir ēdināšanas pakalpojumu speciālists un tagad mācās Latvijas Lauksaimniecības universitātē studiju programmā Inženiera kvalifikācija pārtikas un dzērienu tehnoloģija. “Līdz tam piedalījos Roberto pavāršovā televīzijā. Tad viņš mani uzrunāja un piedāvāja, vai nevēlos, lai pieredzē dalos arī ar grāmatas starpniecību. Protams, piekritu. Man tas ir liels pagodinājums. Tas ir sava veida darba novērtējums, jo ne kura katra pavāra receptes nokļūst pavārgrāmatā. Turklāt tādā, kurai ir savs vēstījums. Kā šajā gadījumā – ar stāstiem no bērnības. Arī grāmatā ir redzama viena no manām bērnības bildēm, kur esmu kopā ar mammu. Tas ir ļoti patīkami,” atklāj S. Rakovs, kuram ģimenē lieliska pavāre ir bijusi gan vecāmamma, gan vecātēva māsa, bet vēlāk aizraušanās ar pavārmākslu radusies arī viņam pašam. S. Rakovs grāmatā dalījies ar sēņu krēmzupas recepti. Tā ir baraviku krēmzupa, kura viņam palikusi atmiņā no bērnības, kad viņš, maziņš būdams, kopā ar vecmammu devās sēņot. “Pielasījām pilnus grozus ar sēnēm. Mājās šī zupa tika gatavota bieži. Lai nav tikai baraviku mērce vien, mēs gribējām dažādību. Laika gaitā kaut kas tika aizgūts no interneta un kaut kas mums pašiem pielikts klāt, tā izveidojās recepte, kas, izrādās, ir interesanta arī citiem kulinārijas baudītājiem,” papildina pavārs, ar kuru būs iespējams tikties arī Gaujienā klātienē un katram interesentam būs iespēja uzzināt sīkāk, kāda ir viņa izlototā sēņu krēmzupas recepte.

Vēl grāmatā iespējams iepazīties ar Ritu Suliņu no Apes novada Vidagas, kura ir kūku, kliņģeru un maizes cepēja. Visu dzīvi bijusi pavāre, tagad darbojas arī savā saimniecībā, tāpēc darba viņai netrūkst. R. Suliņa grāmatā stāsta par burkānu kotletīšu recepti, kuru varot pieskaitīt gan pie saldā ēdiena, gan pamatēdiena – atkarībā no vajadzības. “Recepte radās laikā, kad gaidīju bērnus no skolas. Tas īsti nebija vakariņu laiks, tāpēc gribējās pasniegt kaut ko viegli pagatavojamu, bet tajā pašā laikā veselīgu un sātīgu. Burkānu kotletītes mūsu ģimenē pasniedz ar krējumu, bet var ar to, kas katram labāk garšo,” atklāj R. Suliņa un saka, ka viņai ir patīkami būt pieminētai grāmatā. Tā būšot kā ģimenes liecība, kas stāstīšot nākamajām paaudzēm, ka ģimenē ir bijuši īsti pavārmākslas cienītāji.

Pasākumā neizpalika sirsnīgas sarunas un dziesmas, kā arī bija iespēja iegādāties grāmatu ar Roberto autogrāfu. Pavāršova “La Dolce Vita” vadītājs un grāmatas autors Roberto Meloni “Ziemeļlatvijai” atzina, ka šis viņam ir ļoti saspringts laiks. Aizvadītajā nedēļā viņš viesojās “Riga Food 2021” pasākumā, kurā piedalījās Baltijas labāko šefpavāru pavārgrāmatas “Baltic Chefs” atklāšanā, kā arī prezentēja grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto. 100 virtuves meistarstiķi”. Interese par to ir, un tas mākslinieku iepriecina. “Meistars plus stiķis = meistarstiķis. Mūsu māmiņas ir meistari it visā. Īpaši virtuves stiķos. Šis ir 100 garšu stiķu palīgs gan ikdienišķi vienkāršām maltītēm, gan īpašām svētku reizēm, kad jāpārsteidz pašam sevi un citus,” tā savu grāmatu “Pa bērnības garšām ar Roberto” raksturo Roberto. Viņš vēlas parādīt, ka ģimene un vecāki ir ļoti stipra vērtība ne tikai itāļiem, bet arī latviešiem. “Lai gan runā, ka itāļu ģimenēs attiecības ar mammu ir tuvākas, es, Latvijā dzīvojot pietiekami ilgi, redzu, ka mamma ir svarīgākais cilvēks jebkura cilvēka dzīvē neatkarīgi no tautības. Man bija iedvesma parādīt, ka latvieši ciena un mīl mammas, omītes un krustmātes, jo ne visiem diemžēl bijusi iespēja pavadīt bērnību kopā ar mammu,” vairākkārt uzsvēris Roberto.

No 18. septembra līdz 20. novembrim Gaujienas tautas nama mazajā zālē var apskatīt novadnieces mākslinieces Aijas Jasūnas darbu izstādi “Sajūtu impresijas”.