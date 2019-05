Robežtirgū uzstāsies populārais igauņu solists Ivo Linna

Šo sestdien un svētdien dvīņupilsētās Valkā un Valgā notiks 17. Lielais labdarības robežtirgus ar plašu un interesantu kultūras programmu.

Valkas novada Tūrisma informācijas biroja vadītājas pienākumu izpildītāja Diāna Aņina informē, ka tirgotāju vietu ierādītāji un Informācijas punkts darbu uzsāks sestdien pulksten 4 no rīta. Paši pirmie ieradīsies divi ēdināšanas uzņēmumi, kas gādās, lai tirgus apmeklētājiem būtu iespēja ieturēt siltu ēdienu. Šogad robežtirgū varēs iegādāties preces no tirgotājiem, kas būs ieradušies no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. D. Aņina atgādina, ka svētdien apmeklētājiem būs iespēja iepirkties teltī pie Ungārijas vēstnieka Latvijā. Telts atradīsies Latvijas pusē uzreiz aiz Informācijas punkta.



Sestdien apmeklētāji varēs izbaudīt veiksmi Valkas Rotari kluba rīkotajā Labdarības loterijā. Aicinājumam atbalstīt šo aktivitāti atsaukušies daudzi Valkas novada labvēļi, tāpēc laimesti būs vērtīgāki, jo sākotnēji bija plānotas 480 loterijas biļetes. Vienas loterijas cena – 1,50 eiro.

Abās tirgus norises dienās apmeklētājus priecēs plaša kultūras programma un atrakciju zona. Sestdien Valgas pilsētas centrā muzikālus priekšnesumus sniegs populārais igauņu solists Ivo Linna.





Kultūras programma

Sestdien, 11. maijā

No pulksten 10.10 līdz 10.30 – Valkas pilsētas kultūras nama deju kopa “Sudmaliņas”

No pulksten 11.00 līdz 12.00 – Ivo Linnas vadībā – spēle “Ceļojums apkārt Igaunijai” kopā ar EP vēlēšanu Igaunijas kandidātiem

No pulksten 12.00 līdz 12.30 – Ivo Linna, Antti Kammiste un grupa “Supernova”

No pulksten 13.30 līdz 14.00 – meiteņu deju grupa “Piiripealsed” un jauniešu jauktā deju grupa “Dikutajad”

No pulksten 14.00 līdz14.30 – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sidrabi” (Rīga)

No pulksten 14.30 līdz 14.45 – vokālais ansamblis “Trīnes” (Valmiera)

No pulksten 14.45 līdz 15.00 – deju grupa “JJ Street”

No pulksten 15.00 līdz 15.30 – basketbola kluba “Valka/Valga” karsējmeitenes

Svētdien, 12 maijā

Pulksten 11 – Mātes dienai veltīts koncerts