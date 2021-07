Sarunu festivāls LAMPA šogad notiks gan klātienē Cēsīs, gan attālināti

Izkliedēti, tomēr klātienē Cēsu pilsētvidē – Vienības laukumā, Maija parkā, Rožu laukumā, Pils laukumā, Ruckas parkā un citur, tiešsaistē un kopā skatīšanās vietās visā Latvijā – tā 20. un 21. augustā notiks septītais Sarunu festivāls LAMPA. Jau pavisam drīz, 20. jūlijā, tiks izziņota festivāla programma, kurā šogad iekļauti teju 200 pasākumi par sabiedrībā aktuālām tēmām. Vienlaikus festivāla rīkotāji aicina parūpēties par digitālo Covid-19 sertifikātu, lai LAMPAS sarunas varētu piedzīvot klātienē.

“Šis festivāls būs atšķirīgs no iepriekšējiem, apgūstot gan jaunu – daļēji attālinātu – formātu, gan jaunas festivāla norises vietas. LAMPAS komanda ļoti priecājas, ka festivāla pasākumi atkal varēs notikt klātienē, jo visvērtīgākās tomēr ir tās sarunas, kas norisinās, sarunu biedriem esot kopā un ieskatoties viens otram acīs. Tiesa, lai tas vispār varētu notikt un festivālu drīkstētu apmeklēt vairāk par 1000 cilvēku, mēs ceram uz apmeklētāju atbildību un sapratni, LAMPAS klātienes pasākumos rūpīgi ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus,” aicina Sarunu festivāla LAMPA direktore Ieva Morica.

Šogad LAMPAS apmeklējums klātienē būs iespējams, tikai uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina pilna vakcinācijas kursa pabeigšanu vai pārslimošanas faktu pēdējā pusgada laikā, kopā ar ID karti vai pasi, līdz ar to klātienē festivāls šogad būs pieejams apmeklētājiem no 12 gadu vecuma. Toties festivāla norisei būs iespējams sekot līdzi jebkur, vērojot diskusijas tiešraidē vai pievienojoties domubiedriem LAMPAS kopā skatīšanās vietās. Tās būs gan bibliotēkas un kultūras nami, gan koprades telpas un kafejnīcas visā Latvijā – no Alojas līdz Dundagai. Pilns kopā skatīšanās vietu saraksts būs pieejams līdz ar programmas izziņošanu 20. jūlijā.

“Lai cik ļoti mēs vēlētos klātienē uzņemt visus apmeklētājus, arī tos, kuri var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, pasākuma formāts un valstī spēkā esošie drošības noteikumi diemžēl to nepieļauj. LAMPAS specifiskais formāts neļauj nodrošināt personalizētas sēdvietas visiem apmeklētājiem, turklāt, uzņemot arī testētos dalībniekus, klātienes apmeklējuma iespēja būtu atļauta ļoti ierobežotam cilvēku skaitam. Tāpēc šī ir vienīgā iespēja LAMPAI šogad notikt arī klātienē, bet esam parūpējušies, lai festivāla pasākumi būtu pieejami ikvienam, tos baudot jebkurā sev ērtā vietā attālināti. LAMPA bija, ir un būs visiem pieejama bez maksas!” atgādina Ieva Morica.

Tāpat LAMPAS komanda aicina pievienoties brīvprātīgos, lai nodrošinātu festivāla norisi. Pavisam vajadzīgs vairāk nekā 100 brīvprātīgo, tāpēc festivāla rīkotāji aicina interesentus, jo īpaši Cēsu un apkaimes iedzīvotājus, pieteikties līdz 14. jūlijam. Par brīvprātīgo var kļūt ikviens interesents, kuram ir vismaz 16 gadu. Lai pienācīgi plānotu un organizētu komandas drošību pasākuma laikā, visiem festivāla brīvprātīgajiem jābūt vakcinētiem vai pēdējo 6 mēnešu laikā pārslimojušiem Covid-19.

Par Sarunu festivālu LAMPA

Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.

Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Swedbank Latvija, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo” un “British Council” pārstāvniecība Latvijā. Festivāla norisi arī atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Vācijas Federālā Ārlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “Enefit”, “SCHWENK Latvija”, “Omniva” “Cēsu alus”, “Neste Latvija”, “Rimi Latvija”, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

